Чьи будут туфли?

Напиши сочинение — получи туфли.

Рассказывают историю об учительнице из Судана, которая объявила конкурс на лучшее сочинение, а в качестве подарка победителю была обещана новая обувь.

Дети вдохновились и принялись за работу. Но, прочитав все сочинения, учительница не смогла решить, кому отдать приз: все сочинения были хороши.

Тогда было принято решение, что счастливого обладателя новой обуви выберут с помощью жребия. Учительница попросила ребят написать на бумажках имена, затем все бумажки поместили в коробочку. Перемешав их, учительница назвала имя счастливчика — Вафаа Абделькарим. Девочка расплакалась от счастья, а другие ученики радостно хлопали и поздравляли её.

Девочка заслужила этот подарок: несмотря на бедность, она старалась хорошо учиться и действительно написала прекрасное сочинение. Вафаа была единственной в классе, кто приходил на занятия в рваной обуви. Но это не мешало ей быть одной из лучших учениц.

Вернувшись домой, учительница рассказала эту историю мужу. Она плакала, когда говорила. Мужу было приятно, что его жена такая великодушная, но он никак не мог понять, что так сильно растрогало её. Когда жена объяснила своё состояние, то прослезился и муж.

Оказывается, когда учительница посмотрела на другие бумажки в коробочке с именами, то обнаружила, что на всех было написано «Вафаа Абделькарим». Дети любили девочку и знали, что она бедна. И все решили уступить подарок ей.

Пересказала Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2023 г.