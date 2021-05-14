Чистота без оттенков

Возможно, для кого-то это будет открытием, но Библия даёт немало советов относительно интимной стороны жизни. Седьмая заповедь «Не прелюбодействуй» на самом деле очень объёмна по своей сути. Судите сами.

Начнём с Иисуса. Он дал довольно развёрнутый комментарий относительно седьмой заповеди: «Вы слышали, что сказано древним: “не прелюбодействуй”. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было ввержено в геенну… Сказано также, что если кто разведётся с женою своею, пусть даст ей разводную. А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подаёт ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведённой, тот прелюбодействует» (Евангелие от Матфея 5:27–32).

Затронем несколько не самых очевидных моментов из этого отрывка. Если мужчина смотрит на женщину (речь не о его жене, естественно) с вожделением, то кто вовлечён в прелюбодеяние? Сказано «прелюбодействовал с нею». Женщина, одевающаяся и ведущая себя так, что вызывает похоть, причастна к греху. Библия призывает женщин к скромности и стыдливости (в самом лучшем понимании этого слова). Оправдания в стиле: «Это проблемы мужчин. Пусть не смотрят. Я сама себе хозяйка. Как хочу, так и одеваюсь» наталкиваются на другой текст Священного Писания: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Евангелие от Матфея 18:7). Думают ли современные подростки, девушки и женщины о том, что исконно одежда призвана прикрывать, а не открывать, скрывать, а не обтягивать?

Теперь о разводах. Общаются две матери. Одна другой говорит: «Дочь замуж собралась. Пусть сходит». Сходит! Туда-обратно. Это нынче норма. Ужасная норма, которая позволяет легко порвать одни связи и завести новые. Обложки журналов пестрят информацией о третьем-пятом-десятом браке звёзд и знаменитостей. Растут дети с искалеченными судьбами, у которых нет образца гармоничных отношений в семье. По какой же модели они будут строить свои семьи? Тоже «сходят»?

А как страдают семьи «со стажем», когда случается «седина в бороду…»? Сначала мужчины, влюбившиеся, как юнцы, парят на крыльях и боготворят новые отношения, но уже через пару лет они, как правило, напоминают дворняжек с поджатым хвостом и потухшим взглядом. Острота ощущений проходит, крылья опускаются, и они оказываются у разбитого корыта.

Царь Соломон отличался любовью к прекрасному полу, имел огромный гарем, но в конце жизни написал: «Ибо мёд источают уста чужой жены, и мягче елея речь её; но последствия от неё горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Держи дальше от неё путь твой и не подходи близко к дверям дома её, чтобы здоровья твоего не отдать другим и лет твоих мучителю; чтобы не насыщались силою твоею чужие и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твоё будут истощены… Пей воду из твоего водоёма и текущую из твоего колодезя. Пусть [не] разливаются источники твои по улице, потоки вод — по площадям; пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен; и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною: груди её да упоявают тебя во всякое время, любовью её услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека и Он измеряет все стези его. Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится» (Притчи 5:3,4,8-11, 15-22).

Так поэтично о самом сокровенном. Не нужно повторять чужих ошибок. Доверьтесь Соломону. А если не Соломону, то Богу, сказавшему коротко и вполне определённо: «Не прелюбодействуй». Меняя партнёров, ты не обретёшь счастья. Храни, что имеешь.

О девственности. Совсем не модная тема. Мир меняется, а заповеди Божьи остаются неизменными. И мало кто задумывается, что они призваны оградить нас от зла и страданий. В Библии, кроме понятия «прелюбодеяние», есть и понятие «блуд», которое распространяется на добрачные связи.

В древности блудников попросту побивали камнями, чтобы другие страх имели. А откуда возьмётся страх у нынешнего поколения, если теперь, наоборот, немодно не попробовать это дело пораньше? Если наши дети не будут научены Словом Божьим, если у них не будет моральных ценностей, основанных на Законе Божьем, как они поймут, что такое хорошо и что такое плохо?

Нет возможности приводить здесь большие отрывки, но прошу вас: достаньте Библию, в содержании найдите книгу Второзаконие (пятая по счёту), откройте 22 главу и почитайте с 13 текста до конца главы. Вы поразитесь тому, о каких, казалось бы, мелочах Бог счёл нужным поведать людям.

«Пилить» детей и молодёжь бесполезно. Мы только вызовем раздражение. Им нужен Господь, живой Бог, Который Сам будет их учить. Если вы можете познакомить детей и внуков с Богом, сделайте это. Если вы сами с Ним не знакомы, поспешите. Бог может и хочет сделать так, чтобы Десять заповедей были для нас не мёртвыми словами, а образом жизни — жизни счастливой и чистой.

Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2021 г.