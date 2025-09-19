Снимите вывеску

Представьте себе, что вы приходите в магазин «Крепёж», а там торгуют булками…

Мы ожидаем, что вывеска на учреждении должна соответствовать её содержимому. От человека в белом халате, именующего себя врачом, мы надеемся получить медицинскую помощь. А чего мы ожидаем от тех, кто называет себя христианами?

Не носить Божье имя напрасно

Третья заповедь Закона Божьего гласит: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно» (Библия, книга Исход 20:7). «Не произноси» можно перевести и как «не носи».

Апостол Павел в своём послании называет верующих «письмом Христовым» (Библия, 2 послание коринфянам 3:3). Какое послание мы несём? Как мы представляем Того, Чьим именем называемся? Христиане получили такое название, потому что подражали Христу, следовали Его примеру. Не позорим ли мы имя Христа, когда называем себя христианами, а дела наши свидетельствуют о другом?

На крестике — Христос, а в делах — сатана

Я удивляюсь видимой разнице между тем, что люди говорят и как поступают. Многие из называющих себя христианами звёзд составляют и исполняют музыку, слова и смысл которой безнравственны, нецензурны. Другие из тех, кто исповедует Христа, кажется, не пытаются отказаться от исполнения ролей, в которых персонажи и их действия прямо противоречат библейским требованиям и принципам. Есть много спортсменов, которые исповедуют Христа, но их поведение, скорее, отражает принципы тьмы, чем света. И в завершение всего этого, вопреки поразительным противоречиям между их религией и поступками, для них нет ничего необычного в том, чтобы публично благодарить Бога за свои достижения.

Ответственность за то, кем мы себя называем

Иисус сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Евангелие от Матфея 16:24). Этот текст говорит о том, что «носить Его Имя» означает отказаться от самого себя и от своих ежедневных планов. Он предполагает носить имя Христа с честью и достоинством. Третья заповедь говорит о духе благонадёжности, требующем всегда быть верным своим обязательствам перед Богом.

Итак, если мы осмеливаемся носить имя Христа, то, по крайней мере, должны быть последовательными в том, чтобы правильно представлять христианство. И если мы сознательно решаем не служить Богу, то, по меньшей мере, должны «снять вывеску»!

Заменители

В одной соцсети комментатор сделал замечание кому-то, кто употребил Божье имя всуе. Тема многих заинтересовала, и люди на полном серьёзе стали делиться собственным опытом: мол, они, когда очень хочется, говорят и пишут, не «Господи», а «Господя» или «Госпидя». Они считают, что тем самым снимают с себя ответственность. Причём, подобные заменители используются не только для того, чтобы умилиться над котёночком, но и чтобы выразить гнев, возмущение, пренебрежение — далеко на самые светлые оттенки чувств.

Благоговение

Евреи трепетно относились к имени Яхве. Настолько их разум был пропитан этим уважением, полным страха, что они не осмеливались произнести имя Бога вслух. Даже когда писали Его имя, они намеренно опускали гласные. Многие люди считают такие действия евреев немного утрированными, но я считаю, что многие из нас относятся пренебрежительно к признанию и утверждению неповторимого характера Бога. Мир сегодня охвачен нездоровым духом отсутствия благоговения по отношению к имени и личности Бога. Он находится выше нас, людей: Он наш Господь. Он Всемогущий, Всезнающий и Вездесущий. Ни один грешный человек не может приблизиться к Нему и остаться в живых. Он Бог, и мы должны соответственно уважать Его и почитать.

Благодаря такому исключительному характеру Бога мы должны быть внимательны, чтобы не произносить Его имя неподобающе. Наша речь отражает то, кем мы являемся на самом деле. Если мы называем себя христианами, то должны стараться всегда почитать Бога, с благоговением упоминая Его.

В качестве ругательства

Вероятно, самые многочисленные злоупотребления в этом отношении связаны с грязной речью: использование святого Божьего имени как ругательства, употребление Его имени для оглашения своих грешных чувств и мнений. Ежедневно произносимые слова «Бог», «Христос» и другие, не имеющие целью выражение поклонения или веры, являются хулой и отвратительным нарушением третьей заповеди. Я думаю, что настало время увидеть Бога таким, каким Его увидел пророк Исаия, «сидящим на престоле высоком и превознесённом» (Библия, книга пророка Исаии 6:1), и восстановить благоговейное отношение к Его имени.

Третья заповедь играет решающую роль в нашем сегодняшнем мире. Но мы должны осознать, что если мы не славим имя Божье, то нам придётся уплатить цену. Вторая часть этой заповеди гласит, что «Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно».

Известный персидский поэт Саади когда–то сказал: «Боюсь Бога, а после Бога более всего боюсь того, кто не боится Бога».

Изберём же сегодня с честью и поклонением носить это Имя.

Подготовил Егор Стасов