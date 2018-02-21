Читаем сами на сайте детского журнала «Чудесные странички»

Если ваш ребёнок уже знает буквы и умеет читать по слогам, мы предлагаем вашему вниманию занимательные рассказы на сайте детского журнала «Чудесные странички». Тексты с красочными картинками специально адаптированы для детей. Крупный шрифт, короткие предложения, слова, разделённые по слогам, проставленное в словах ударение — всё это поможет вашему ребёнку научиться читать самостоятельно. Яркие картинки, заменяющие отдельные слова, не только привлекут внимание вашего ребёнка, но позволят развивать мышление. Распечатывайте рассказы и читайте с наслаждением!

«Пирог для мамы» — рассказ о том, как Света решила сделать подарок маме на 8 Марта, и что из этого вышло.

«Лучший подарок»

Никто из детей не любит болеть, а особенно в свой день рождения. Так случилось с Аней. Но её друзья придумали выход из этой ситуации. А какой, вы узнаете, прочитав этот рассказ.

«Как Юра не любил мыть руки»

Если вашего ребёнка не заставишь мыть руки с мылом, прочитайте ему историю, которая приключилась с Юрой. Она поможет вам приобщить вашего ребёнка к этой необходимой процедуре.

«Помни правила дорожного движения!»

Этот рассказ поможет вашему ребёнку запомнить, как правильно переходить через проезжую часть дороги на примере двух сестёр Ани и Даши.

«Как Оля не любила чистить зубы»

История об Оле, которая очень любила сладкое и не любила чистить зубы, будет поучительна для всех маленьких сладкоежек.

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2018 г.