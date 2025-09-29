Суббота — день поклонения Творцу

Чарли Кирк, проповедник традиционных христианских ценностей, был убит в сентябре. В то время он работал над книгой «Остановись во имя Бога». Она посвящена забытой многими заповеди Божьей — четвёртой из десяти, которая начинается словом «помни».

Кирк писал книгу, чтобы возвысить эту преданную забвению заповедь. Газета «Сокрытое Сокровище» тоже постоянно призывает читателей обратить внимание на субботу, данную Богом для нашего блага. Как обрести покой в беспокойном мире? Как перестать бежать и поднять глаза к небу? Почему один день в неделю должен отличаться от других? Почему заповедь о субботе так важна и актуальна для нас?

