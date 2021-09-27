Читаем всей семьёй

Важность семейных традиций несомненна. Сегодня мы поговорим о семейном чтении.
Известный советский писатель Борис Полевой, перу которого принадлежит книга «Повесть о настоящем человеке», вспоминает: «Отец мой был юристом. Он умер. Помню его смутно. Но, судя по хорошей библиотеке, оставленной им, он был человек для своего времени передовой, образованный. Его вкус в нашей семье был мерилом всего хорошего. Обычно мать говорила: “Эту книжку любил твой отец”. Книжка немедленно же раскрывалась, и, как я теперь могу отдать себе зрелый отчёт, почти всегда оказывалась значительной».
Какой след в жизни наших детей оставим мы? Играет ли сегодня какую-то роль совместное чтение родителей и детей? Актуально ли это в век современных технологий, или книга безнадёжно устарела? Вот что совсем недавно написала одна девушка своей матери: «У нас сегодня было задание на уроке: написать человеку, который оказал большое влияние на твою духовную жизнь в этом году. Вот, пишу тебе. Спасибо, что каждое утро находишь время, чтобы почитать со мной. Это очень ценно для меня, люблю тебя очень».
Хорошая книга меняет жизнь человека: делает его чище, лучше, добрее. Книга воспитывает личность. Вот почему так важно с ранних лет привить детям любовь к чтению.
Но как определить, какую книгу можно назвать хорошей? Одним из непревзойдённых шедевров литературы является Библия. Вот что написала о ней известная американская писательница Эллен Уайт: «В качестве источника знания и образования Библия не имеет себе равных. Изучение Библии, как ничто другое, укрепит и возвысит разум. Это наилучшее умственное и духовное упражнение для человеческого сознания».
Как изучать Библию вместе с семьёй? Вот несколько советов:
- Выберите те библейские истории, которые будут интересны всей семье. Например, история сотворения Земли (книга Бытие, 1 и 2 главы), жизнь и служение Христа (Евангелие от Марка).
- Перед чтением Библии помолитесь, чтобы Бог дал вам понимание.
- Вы можете прочитать истории по очереди, обсудить их, задать вопросы, нарисовать рисунки по теме.
- Выберите из Библии какой-то значимый для вас небольшой отрывок и выучите (убедитесь, что детям понятно каждое слово, а потом помогите запомнить текст в игровой форме). Бог может напомнить выученные вами слова в ситуации, когда вы будете стоять перед выбором. Детям и подросткам могут помочь, например, такие тексты:
«Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы» (1 послание коринфянам 15:33).
«Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром» (Послание римлянам 12:21).
«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших» (Послание ефесянам 4:29).
Пусть время, проведённое за изучением Библии, будет самым радостным временем для вас и ваших детей. Немного фантазии и несколько минут подготовки — и чудесный семейный вечер с лучшей Книгой удался. Например, если вы собираетесь читать слова «Вы — соль земли» (Евангелие от Матфея 5:13), загадайте загадку про соль, или пусть дети по стрелочкам (или 12 записочкам) найдут спрятанную соль. Хорошей наглядностью может быть и банка солёных огурцов. Расскажите, что соль предохраняет продукты от порчи. Подумайте, почему Иисус называет Своих учеников солью земли.
Когда будете читать «Вы — свет мира», спрячьте горящий фонарик в непрозрачную коробку, пусть дети попробуют отгадать, что находится внутри. А потом спросите, есть ли польза от фонарика или свечки, если их прятать? Перейдите к библейскому тексту: «Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Евангелие от Матфея 5:14–16). Помогите детям понять, что свет — это добрые дела. Придумайте всей семьёй, как вы можете «посветить» на этой неделе.
Сделайте свою жизнь и жизнь ваших детей более счастливой — подарите им радость совместного чтения. Найдите для этого 15 или 20 минут в день, и вы увидите, как много доброго и светлого вы откроете для них и для себя.
Наталья Скороход, Александра Третьякова
Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2021 г.