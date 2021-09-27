Читаем всей семьёй

Важность семейных традиций несомненна. Сегодня мы поговорим о семейном чтении.

Известный советский писатель Борис Полевой, перу которого принадлежит книга «Повесть о настоящем человеке», вспоминает: «Отец мой был юристом. Он умер. Помню его смутно. Но, судя по хорошей библиотеке, оставленной им, он был человек для своего времени передовой, образованный. Его вкус в нашей семье был мерилом всего хорошего. Обычно мать говорила: “Эту книжку любил твой отец”. Книжка немедленно же раскрывалась, и, как я теперь могу отдать себе зрелый отчёт, почти всегда оказывалась значительной».

Какой след в жизни наших детей оставим мы? Играет ли сегодня какую-то роль совместное чтение родителей и детей? Актуально ли это в век современных технологий, или книга безнадёжно устарела? Вот что совсем недавно написала одна девушка своей матери: «У нас сегодня было задание на уроке: написать человеку, который оказал большое влияние на твою духовную жизнь в этом году. Вот, пишу тебе. Спасибо, что каждое утро находишь время, чтобы почитать со мной. Это очень ценно для меня, люблю тебя очень».

Хорошая книга меняет жизнь человека: делает его чище, лучше, добрее. Книга воспитывает личность. Вот почему так важно с ранних лет привить детям любовь к чтению.

Но как определить, какую книгу можно назвать хорошей? Одним из непревзойдённых шедевров литературы является Библия. Вот что написала о ней известная американская писательница Эллен Уайт: «В качестве источника знания и образования Библия не имеет себе равных. Изучение Библии, как ничто другое, укрепит и возвысит разум. Это наилучшее умственное и духовное упражнение для человеческого сознания».

Как изучать Библию вместе с семьёй? Вот несколько советов:

Выберите те библейские истории, которые будут интересны всей семье. Например, история сотворения Земли (книга Бытие, 1 и 2 главы), жизнь и служение Христа (Евангелие от Марка). Перед чтением Библии помолитесь, чтобы Бог дал вам понимание. Вы можете прочитать истории по очереди, обсудить их, задать вопросы, нарисовать рисунки по теме. Выберите из Библии какой-то значимый для вас небольшой отрывок и выучите (убедитесь, что детям понятно каждое слово, а потом помогите запомнить текст в игровой форме). Бог может напомнить выученные вами слова в ситуации, когда вы будете стоять перед выбором. Детям и подросткам могут помочь, например, такие тексты:

«Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы» (1 послание коринфянам 15:33).

«Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром» (Послание римлянам 12:21).

«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших» (Послание ефесянам 4:29).

Пусть время, проведённое за изучением Библии, будет самым радостным временем для вас и ваших детей. Немного фантазии и несколько минут подготовки — и чудесный семейный вечер с лучшей Книгой удался. Например, если вы собираетесь читать слова «Вы — соль земли» (Евангелие от Матфея 5:13), загадайте загадку про соль, или пусть дети по стрелочкам (или 12 записочкам) найдут спрятанную соль. Хорошей наглядностью может быть и банка солёных огурцов. Расскажите, что соль предохраняет продукты от порчи. Подумайте, почему Иисус называет Своих учеников солью земли.

Когда будете читать «Вы — свет мира», спрячьте горящий фонарик в непрозрачную коробку, пусть дети попробуют отгадать, что находится внутри. А потом спросите, есть ли польза от фонарика или свечки, если их прятать? Перейдите к библейскому тексту: «Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Евангелие от Матфея 5:14–16). Помогите детям понять, что свет — это добрые дела. Придумайте всей семьёй, как вы можете «посветить» на этой неделе.

Сделайте свою жизнь и жизнь ваших детей более счастливой — подарите им радость совместного чтения. Найдите для этого 15 или 20 минут в день, и вы увидите, как много доброго и светлого вы откроете для них и для себя.

Наталья Скороход, Александра Третьякова

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2021 г.