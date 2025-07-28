Читайте с начала

Чего многие не видят в первой заповеди?

Когда вы фотографируетесь большой компанией, то кого в первую очередь ищете на общем снимке? Себя. А потом уже начинаете рассматривать других. Вот и в Десяти заповедях мы часто ищем себя. Всё, что мы слышим, это: «делай…», «не делай…». Даже читая Закон Божий, человек умудряется потерять из виду Бога. А Он ведь там.

Первая заповедь говорит не столько о нас, сколько о любящем Боге, но мы, читая Закон Божий, часто пропускаем эти важные слова, стремясь скорее узнать, что нам делать и чего не делать.

Посмотрите на краткие формулировки Десяти заповедей, и вы обнаружите, что первая заповедь чаще всего сокращается до: «Да не будет у тебя других богов». И здесь есть ошибка. Она заключается не в том, что люди включают в заповедь, а в том, что исключают из неё как маловажное. Люди искромсали первую заповедь и сделали это в ущерб себе, так как та часть, которую мы игнорируем, представляет Евангелие. Мы как будто проскочили мимо Бога. «Божья часть» первой заповеди содержит преобразующую силу, которая делает нас способными жить в гармонии с Законом.

Давайте обратим внимание на каждое слово первой заповеди: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (Библия, книга Исход 20:2, 3). Все эти слова были выгравированы на каменных скрижалях и поэтому представляют собой существенную часть Божьего Закона.

«Но, — возразит кто-то, — эта первая фраза не является частью Закона, так как она не говорит нам, что мы должны делать и чего не делать, но говорит нам о том, что сделал Бог».

Именно! И в этом суть!

Десять заповедей начинаются с заявления о том, что сделал Бог, а не о том, что должны делать мы. В планы Бога не входило представить людям список требований и сказать: «Соблюдайте это. Если у вас получится, Я приму вас на небо». Он хорошо знает нас, знает наше духовное бессилие и нашу нужду в сверхъестественной поддержке. Поэтому Закон начинается с заявления, что Он сделал для нас, а не с того, что должны делать мы.

Первая заповедь говорит о том, что Бог Сам совершил наше спасение, без какого-либо содействия с нашей стороны.

Как Он это сделал? Вся история спасения заключена в первых словах Закона. Слова «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» — прямым образом относятся к единственному эпохальному событию, благодаря которому сыны Израилевы были освобождены из египетского рабства. Это событие было названо Пасхой. Кровь закланного агнца была средством их избавления. Подробнее об этом читайте на стр. 6 этого номера. Обряд Пасхи был пророческой притчей, которая указывала на смерть Иисуса — жертву, принесённую ради нас.

Поместив освобождение от рабства на первое место в Законе, Бог желает сообщить нам множество жизненно важных истин. В сущности, Он говорит нам: «Я Господь, Который спас тебя искупительной жертвой Моего Сына. Теперь же держись той победы, которую Я одержал ради тебя. Люби Меня и люби ближних своих так, как Я возлюбил тебя. И делай это единственно возможным путём: силой, сходящей с креста. Я освободил тебя через Сына Моего, теперь ты свободен! Я спас тебя через Христа, теперь ты спасён! Чтобы вернуть тебя, Я перешёл все границы, кроме Моей неподкупности и твоей свободы выбора. Теперь позволь Мне любить тебя и вести тебя к полному исцелению и победе».

Истина в том, друзья, что единственный путь, которым мы можем быть спасены от греха, — это любовь Божья. Только благодаря ей мы можем жить в послушании Божьему Закону. Этого нельзя достичь ни силой воли, ни чувством вины, ни чувством долга. Даже страх перед вечной гибелью и желание достичь неба бессильны. Только Бог, Один Бог может сокрушить силу греха. Он знает это и с нетерпением спешит нас спасти.

Бог помогает нам понять, что Он сделал для нас и как мы должны Ему ответить: «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако; обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя» (Библия, книга пророка Исаии 44:22).

Вы заметили, что Бог не говорит: «Обратись ко Мне, и тогда Я тебя спасу» или «Обратись ко Мне, чтобы Я мог искупить тебя»? Нет! Он говорит: «Обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя». Наши действия следуют за Его действиями, а не наоборот. Не Бог строит на наших достижениях, но мы на Его. Не наше соблюдение Закона приводит в действие Божью благодать, но Его спасительная благодать побуждает нас соблюдать Его Закон.

Как только мы поймём добрую весть о Боге Десяти заповедей, вторая часть первой заповеди станет для нас желанной. Бог говорит: «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» на основании Своей жертвенной любви, проявляемой к нам. Вначале Он наделяет нас силой, потом повелевает нам. Сначала Он говорит нам, Кто Он, а потом — какими мы можем стать — похожими на Него.

Говорить людям только, что «надо» быть послушным Закону Божьему, означает то же, как если бы мы сказали им, что они должны допрыгнуть до луны. Люди нуждаются в сверхъестественной силе, а не в простых нравственных требованиях. Сила, о которой я говорю, — это чистая неподдельная Божья любовь. Когда она охватывает душу и сокрушает силу эгоизма, наша душа повторяет слова царя Давида: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце» (Библия, книга Псалтирь 39:9).

По книге «Десять заповедей под ударом»

Молитва

Отец Небесный, во имя Иисуса прости грехи мои и вложи Закон Свой в моё сердце, чтобы я жил в гармонии с Тобой. Аминь.