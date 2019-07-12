Воровство по умолчанию

Вам доводилось когда-нибудь становиться жертвой мошенников и воришек? До сих пор помню свои слёзы, когда в переполненном транспорте у меня из сумки украли сотовый телефон. Тогда он стоил целое состояние! Помню своё негодование, когда «купленный» нами велосипед так и не доехал до нас. Интернет-сайт, где мы заказали его, оказался лишь красивой обёрткой… Когда я читала отзывы обманутых покупателей, то поражалась безнравственности мошенников. Дети и подростки целый год копили деньги, чтобы купить велосипед мечты. В результате — ни денег, ни велосипеда. Что за люди! Совсем совести нет! Но давайте-ка немного о своей совести поразмышляем. Не окажется ли, что в Божьих глазах наши грехи не меньше грехов тех злоумышленников, о которых я упомянула?

Итак, восьмая заповедь гласит: «Не кради» (Библия, книга Исход 20:15). Присваивать себе чужое, воровать, похищать, злоупотреблять служебным положением — это всё о том же. Позвольте задать вам несколько вопросов:

– Вы позволяете себе ездить на общественном транспорте без билета? Всегда ли покупаете билет на электричку или ждёте, когда придёт контролёр (а вдруг не придёт?), чтобы купить билет у него? Не учите ли детей и внуков, достигших семилетнего возраста, врать кондуктору относительно возраста?

– Не стоят ли на ваших приборах учёта воды магнитики или прочие хитроумные изобретения, позволяющие занизить показания? Или вы льёте воду настолько тонкой струйкой, что приборы не замечают её?

– Если продавец ошибся в вашу пользу, возвращаете ли вы ему лишнюю сдачу?

– Все ли доходы вы отражаете в налоговой декларации? Не получаете ли (и не выдаёте ли своим работникам) «чёрную» зарплату?

– Устанавливаете ли на свой компьютер только лицензионное ПО или не брезгуете и пиратскими программами?

– Если вы работник столовой или продавец, то не уносите ли домой «сэкономленное»?

– Если вы медработник, то нет ли у вас дома чего-то, что было приобретено для больницы и должно использоваться там?

– Если находите на улице кошелёк или сотовый телефон и у вас есть возможность установить личность владельца, то возвращаете ли вы найденное?

– Не слишком ли часто вы заставляете себя ждать? Опаздываете к назначенному времени?

– Случается списывать у соседа по парте? Или пользоваться шпаргалкой? Или списывать с ГДЗ (сайты с готовыми домашними заданиями)?

– Делаете ли что-то украдкой (слово-то какое!)?

Узнали себя где-нибудь? Это те мелочи, которые мы себе охотно прощаем, а то и гордимся ими. Кто-то снабдил всю родню бинтами за счёт государства. Кто-то проехал зайцем. Кто-то сэкономил на детсадовцах. Кто-то без особого разрешения пользуется рабочим ксероксом в личных целях. Кто-то в обход кассы суёт деньги за УЗИ непосредственно специалисту. Соучастие, знаете ли, тоже преступление.

«Вот зануда не от мира сего, — наверняка говорят уже некоторые читатели. — Хочешь жить — умей вертеться. Иначе в нашей стране пропадёшь».

Не подумайте, что я сама не грешу ничем из перечисленного выше. Грешна! Но если раньше многие вещи я делала без малейшего зазрения совести, то теперь, когда изучаю Слово Божье, познаю Его волю, открываю для себя Его удивительный характер, я начинаю по-новому смотреть на старые привычки или допущения. То, что раньше делала, не моргнув, теперь ни за что себе не позволю. И не потому, что кто-то дал мне большой список, сказав: «Этого и того не делай!», а потому что совесть становится чувствительнее, восприимчивее.

Если поступаешь, как велит Бог, а не отворачиваешься от Его тихого голоса, то в следующий раз будешь слышать этот внутренний голос яснее. Библия говорит, что есть люди, «у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла» (Послание к евреям 5:14). Оказывается, наши чувства со временем приучаются к различению добра и зла! Как? Навыком, то есть привычкой.

Мы отвергаем грех, выбираем правду, а в следующий раз определить, что есть грех, становится уже проще. Уже интуитивно чувствуешь, что делать можно, а чего не стоит. Речь идёт о ситуациях, относительно которых в Библии нет прямых указаний. А уж если написано ясно и недву­смысленно, то нечего торговаться с Богом: доверься Ему и поступай, как Он велит, даже если это противоречит человеческой логике.

Кстати, вспомнила ещё один вид воровства, которого многие не замечают. Пусть Священное Писание здесь говорит само за себя: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: “чем обкрадываем мы Тебя?” Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы — весь народ — обкрадываете Меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моём была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» (Книга пророка Малахии 3:8–10).

Оказывается, если ты тратишь деньги только на себя, забывая о пожертвованиях на церковь и благотворительность, то это «обкрадывание Бога».

Воздержусь от комментариев на эти тексты. Обсудите этот вопрос с Богом. Надеюсь, вам знакомы внутренние диалоги и мысли «то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Библия, Послание к римлянам 2:15). Вот небольшой совет: обычно правильный выбор кажется наименее приятным и желанным, а потому нужно обратить внимание на тот голос, который хочется слушать меньше всего: он неудобен, невыгоден, несвоевременен. Но зачастую именно этот голос направляет на путь жизни.

Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (267) июль 2019 г.