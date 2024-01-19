Что Библия говорит о крещении

Купание в проруби, освящение воды, крещение младенцев — всё это не из Библии. Попробуем непредвзято посмотреть, каким должно быть настоящее крещение?

1. О скольких способах крещения говорится в Библии? Послание ефесянам 4:5 (Новый Завет, с. 236*).

Библия говорит: «Один Господь, одна вера, одно крещение».

2. Насколько важно крещение? Евангелие от Марка 16:16 (НЗ, с. 60).

Библия говорит: «Кто будет веровать и креститься, спасён будет; а кто не будет веровать, осуждён будет».

3. Кто положил начало библейскому крещению? Евангелие от Матфея 3:1–6 (НЗ, с. 2).

Библия говорит: «В те дни приходит Иоанн Креститель, и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: “глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему”. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были акриды и дикий мёд. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои».

4. Почему Иисус Христос сказал, что Ему необходимо креститься? Евангелие от Матфея 3:13–15 (НЗ, с. 3).

Библия говорит: «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда [Иоанн] допускает Его».

Примечание:

Поскольку Иисус не согрешил, Ему необязательно было креститься. Но Своим крещением Он оставил нам совершенный пример христианской жизни. Он совершил всё то, что ожидается от каждого христианина, чтобы мы могли уверенно следовать по Его стопам.

5. Какой пример крещения оставил Иисус? Евангелие от Марка 1:9, 10 (НЗ, с. 38).

Библия говорит: «И было в те дни, пришёл Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел [Иоанн] разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него».

Примечание:

Тот факт, что Иисус «выходил из воды» («выныривал»), указывает на крещение полным погружением.

6. Что, согласно Библии, должно предшествовать крещению? Деяния Апостолов 2:38 (НЗ, с. 132).

Библия говорит: «Пётр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа».

7. Что ещё должно предшествовать крещению людей из всех народов? Евангелие от Матфея 28:19 (НЗ, с. 37).

Библия говорит: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа».

Примечание:

Перед крещением человек должен быть научен.

8. Чем, по словам апостола Петра, является крещение? 1 послание Петра 3:21 (НЗ, с. 175).

Библия говорит: «Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа».

9. Что было велено сделать апостолу Павлу, когда тот встретился с Христом и уяснил свою миссию служения Ему? Деяния Апостолов 22:16 (НЗ, с. 160).

Библия говорит: «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса».

10. Как следует поступить человеку, который был крещён неправильно, с нарушением библейских предписаний (например, крещён младенцем, без должной подготовки или посредством кропления)? Деяния Апостолов 19:1–5 (НЗ, с. 155).

Библия говорит: «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя [там] некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им: во что́ же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нём, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса».

Примечание:

Христиане из Эфеса были крещены без должного наставления. Поэтому, когда Павел раскрыл им полную библейскую истину, они крестились повторно библейским способом.

11. Крещёный человек показывает свою веру, соединяясь с Христом в трёх переживаниях. В каких именно? Римлянам 6:1–6 (НЗ, с. 193).

Библия говорит:

Стих 3: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть».

Стих 4: «Как Христос воскрес из мёртвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни».

Стихи 5, 6: «То должны быть [соединены] и [подобием] воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху».

Примечание:

В крещении мы символически повторяем опыт нашего Спасителя — Его смерть, погребение и воскресение. Человек при крещении погружается в водную «могилу», чтобы восстать из неё к жизни с Богом. Крещение кроплением не соответствует этим библейским символам. Библейские крещения совершались в местах, где было много воды, — достаточно для крещения полным погружением. Баптистерии (места для крещения) в древних церквях напоминали собой небольшие, но достаточно глубокие бассейны, из чего следует, что первые христиане крестили полным погружением в воду.

Однажды апостолы Павел и Сила попали в тюрьму за проповедь о Христе. Господь послал землетрясение, и двери тюрьмы распахнулись. Тюремщик понял, что это — действие Господа, и спросил Павла: «Что мне делать, чтобы спастись?» (Деяния Апостолов 16:30, НЗ, с. 152). Павел ответил, что для спасения необходимы вера и крещение. Но перед крещением апостолы разъяснили этому человеку и всей его семье библейские истины. Только после наставления тюремщик «крестился сам и все домашние его». Таков библейский образец крещения.

Крещение — это сознательное решение, которое никто не может принять за человека. Младенцев можно и нужно приносить в церковь для молитвы благословения, но не для крещения. Малыш в силу развития просто не способен давать Богу какие-либо обещания, а мы читаем, что крещение — это «обещание Богу доброй совести». Лучшее, что могут сделать родители для детей, это воспитывать их в любви к Богу, в уважении к Библии, чтобы в сознательном возрасте сыновья и дочери сделали выбор посвятить свою жизнь Господу, встать на Его сторону. Так воспитывали Иисуса Иосиф и Мария. Так говорит Библия. А верить ли преданиям и традициям или тому, что сказал Бог на страницах Библии, — это выбор, который делает каждый из нас.

Мы имеем величайшую нужду в том, чтобы принять Христа как нашего Спасителя и позволить Ему жить в нас. Бог предусмотрел для человека спасительную возможность порвать с греховной жизнью и начать святую жизнь с Христом. Своим крещением мы показываем Богу решимость жить для Него. Крещение — это начало жизни с Христом — нашим Искупителем.

Подготовила Ирина Руканова

По материалам уроков «Так говорит Библия»

* Номера страниц приведены по синодальному изданию. Если у вас классическая синодальная Библия, вы можете легко сами открыть предложенные места, найдя указанную страницу.

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Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2024 г.