Каждый четвертый британец не знает, что Рождество связано с Иисусом — опрос

Опрос 2 000 взрослых британцев показал, что многие из них не имеют понятия о содержании праздника Рождества, не знают, что этот праздник был установлен в честь рождения Иисуса и ничего не слышали о других важных фигурах этого евангельского сюжета.

Опрос провела британская исследовательская компания OnePoll, специализирующаяся на опросах пользователей онлайн или посредством мобильных устройств, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на rublev.com и Christian Today.

Например, 37% опрошенных жителей Великобритании заявили, что они не знали, что Дева Мария и Иосиф Обручник были главными действующими лицами истории Рождества. Почти половина (49%) понятия не имела об участии в истории рождения Спасителя архангела Гавриила.

При этом 6 процентов считают, что одним из героев этой истории является Санта-Клаус.

Еще один вопрос, который был задан респондентам в ходе исследования, — как, по их мнению, выглядела бы история Рождества, если бы это событие произошло сегодня.

Каждый десятый сказал, что, по их мнению, вместо осла в этой истории должен быть единорог, 15 процентов ответили, что трех царей, или волхвов, пришедших поклониться новорожденному Иисусу, заменят три королевы, а 10% опрошенных предположили, что архангел Гавриил явился бы Деве Марии через Instagram.

Дары волхвов в виде золота, ладана и смирны, по мнению британцев, сегодня заменили бы iPhone (в пользу этого варианта высказались 22% респондентов), подписка на Netflix (18%) и украшения из розового золота (16%).

Результаты прошлогоднего опроса свидетельствуют о снижении уровня религиозной грамотности жителей Великобритании: в прошлом году о том, что Рождество — это праздник в честь рождения Иисуса, не знал каждый пятый британец (сегодня — каждый четвертый). Кроме того, данные прошлого года свидетельствовали о том, что каждый двадцатый опрошенный считал, что рождение Иисуса отмечается на Пасху.

Другие исследования показали, что религиозные образы и послания практически исчезли с рождественских открыток в пользу изображений Санты, снеговиков и оленей.

Несмотря на то, что Рождество остается самым большим праздником, британцы все меньше знают о его содержании. Этот процесс иллюстрируют витрины магазинов в канун рождественских каникул: традиционных рождественских вертепов уже практически нет, а вместо них в супермаркетах все чаще встречаются Santa’s Grotto — «Пещеры Санты». В период рождественских праздников какую-то часть магазина или торгового центра украшают в виде пещеры, где дети могут встретить человека, одетого как Санта-Клаус, и иногда получить небольшие подарки.

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2018 г.