Археологи нашли в Сирии подземный христианский храм

Тайный подземный христианский храм 3-4 века в Сирии чудом уцелел под властью джихадистов: археологами найдены подземные алтари, колонны, греческие надписи и кресты, вырезанные в камне.

Археологам удалось обнаружить подземный храм ранних веков христианства в Манбидже, городе на севере Сирии, расположенном на территории мухафазы Халеб. Эта территория находилась под властью исламских фанатиков-джихадистов более двух лет. Система древних подземных галерей под городом в 3-4 веках нашей эры служила тайным убежищем для христиан, подвергавшихся гонениям под властью Римской империи, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Седмицу и Christian Today

В результате раскопок удалось найти древние врата, ведущие в подземные молельные залы, украшенные колоннами с вырезанными в камне крестами и надписями, а также примитивный алтарь. В помещениях были предусмотрены скрытые двери, ведущие в спасательные ходы, через которые прихожане храма могли бежать и скрыться в случае облавы. Одна из подземных галерей ведет к усыпальницам, где найдены высеченные в камне гробницы с мощами святых или священнослужителей того времени.

По сообщению издания Fox News, первые находки в подземных катакомбах были сделаны археологами еще в 2014 году, но эти сведения хранились в тайне, чтобы уберечь находки от исламских религиозных фанатиков. Новые работы были развернуты лишь в августе 2017 года, почти через год после окончательного освобождения этой территории. Археологам оказали большую помощь местные жители, указавшие незаметный ход, за которым в результате раскопок обнаружились врата с каменными ступенями, ведущими в подземный молельный зал и в иные помещения со стенами, украшенными христианской символикой.

«Это особое место во всем подземном сооружении, – отметил Абдулвахаб Шеко (Abdulwahab Sheko), глава специального городского комитета по содействию раскопкам, говоря о скрытом ходе и вратах. – Предположительно у этого входа дежурил специальный охранник, который сигнализировал молящимся об опасности, чтобы они могли бежать подземными ходами».

«Находки говорят о существовании значительных групп тайных христиан в то время на этой территории, – сказал Джон Вайнленд (John Wineland), профессор истории и археологии при Юго-восточном христианском университете в штате Флорида, США. – Им приходилось встречаться и молиться тайно в этом подземном храме, скрываясь от преследований римской власти того времени».

По словам профессора, эти преследования «на первых порах были спорадическими, а потом стали более упорными и системными». Христианское вероисповедание долгое время было незаконным в Римской империи. Оно было признано и узаконено лишь при императоре Константине в 313 году нашей эры.

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2018 г.