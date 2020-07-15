Что делать с Божьей любовью?

Представьте, что вас приговорили к высшей мере наказания, но появился некто, готовый занять ваше место, дав вам свободу. И этот некто не страшный преступник, а прекрасный человек. Вы ничего не сделали, чтобы заслужить такое великодушие. Это милость, это благодать… Каким будет ваш отклик?

История, рассказанная Антонием Сурожским

Во время гражданской войны один из городов средней России, переходивший раз за разом из одних рук в другие, оказался в руках красных. В этом городке находилась женщина, жена русского офицера со своими двумя детьми. Она спряталась на окраине города в опустелой хижине, ожидая момента, когда сможет бежать. Однажды вечером кто-то постучался к ней в дверь. Жена офицера осторожно открыла и увидела молодую женщину, которая сказала ей:

— Вы ведь такая-то, не правда ли? Вам нужно немедленно бежать, потому что вас предали, и сегодня ночью придут вас брать…

Мать посмотрела на неё, показала своих детей:

— Куда мне бежать — они же далеко не пойдут, и нас сразу узнают!

И тогда эта женщина, которая была просто соседкой, улыбнулась и сказала:

— Нет! Вас искать не станут, потому что я останусь на вашем месте.

— Но вас расстреляют! — сказала мать.

И молодая женщина снова улыбнулась:

—Да! Но у меня нет детей…

И мать ушла, а молодая женщина осталась. Фактически мы знаем о ней только одно: глубокой ночью за матерью пришли, застали эту молодую женщину (звали её Натальей) и расстреляли…

Мать ушла с детьми; Наталья осталась одна в хижине в наступающей ночи. Было темно, холодно и одиноко. И перед ней не было ничего, кроме ранней смерти, насильственной, ничем не заслуженной, … смерти другой женщины, которая станет её смертью просто по любви… А ведь можно было выйти: стоило переступить через порог — и уже она была Наталья, а не та женщина, смерть которой станет её смертью… И, верно, в эту ночь поднимались перед ней вопросы. Если мать смогла уйти, если мать может быть спасена с детьми, тогда стоило пережить эту гефсиманскую ночь и расстрел… А вдруг всё это окажется напрасно? Вдруг они будут взяты, вдруг они будут расстреляны, и её жертва будет уже никому не нужна? Можно представить, что Наталья задумывалась над вопросом: напрасно я умираю или нет?

Наталья могла выйти, снова быть собой, но она не вышла.

У Иисуса тоже был выбор

Иисус мог бы сойти с креста. Он мог бы и вовсе не идти на него, а вернуться на Небеса к Отцу. Как хочется из мрака тьмы и одиночества в добрые надёжные руки! Но любовь Иисуса ко мне и к тебе победила. Только не напрасной ли была Его жертва? Дьявол шептал Ему в Гефсиманском саду, что люди — создания неблагодарные, что они не смогут оценить по достоинству подвиг Христа, что они втопчут в грязь саму память о Спасителе, что грех в них неискореним, что не стоит ради них так страдать. Но Христос пошёл до конца…

Жизнь во свете смерти

Мать и дети были спасены благодаря самоотречению Натальи; они жили после случившегося многие годы. Но жили они как бы во свете этой смерти. Эта мать как-то сказала: «Мы стремились так прожить, чтобы мир не был лишён ничего через смерть этой Натальи». Они о Наталье ничего не знали, кроме того, что она свою жизнь отдала за них. И вот эти три человека, которые остались живыми её смертью, поставили себе задачу быть плодом её жизни.

За нас жизнь отдал Иисус, Сын Божий. Наверняка мы много раз слышали, что Иисус умер за наши грехи, но порой жизнь наша свидетельствует о том, что мы не осознали той великой жертвы, на какую пошёл Бог из любви к нам. Если Он умер нашей смертью, то было бы логично жить Его жизнью. Помните песню: «И живу я на земле доброй за себя и за того парня. Я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если всё зовёт меня его голос, всё звучит во мне его песня»? Слушаю эти слова, и слеза набегает. А как же с Иисусом? Он не безвестная личность, в Библии столько написано о Нём! Потрудились ли мы узнать о своём Спасителе всё, что возможно? Или неблагодарно ушли прочь, оставив Его страдать на Голгофе напрасно? Живём ли мы Его жизнью во свете Его смерти? Это очень серьёзные вопросы — вопросы нашего спасения.

Что делать с этой любовью?

Конечно, мы можем сказать: «Я не просил никого брать на себя моё наказание», но это не отменит решения Иисуса. Он не требовал гарантий. Он любил и надеялся. Он и сейчас любит и надеется. До последнего твоего вздоха. До последнего удара сердца. Он пошёл на риск в надежде, что ты примешь Его подарок. Бог мечтает о тебе…

А что касается наказания, то Библия не оставляет сомнения в том, что оно непременно постигнет тех, кто не принял бесценный дар жизни. Спасение — дело добровольное. Бог со своей стороны сделал всё возможное. Если человек не принимает жертвы Христа за грех, то грех остаётся на нём. И возмездие за грех тоже остаётся. А что это за возмездие? Смерть.

Если бы мать с детьми продолжала сидеть в доме, то погибла бы. Но она пошла. Она приняла жертву Натальи. Об этом свидетельствуют её действия.

«Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» — спросил когда-то Пилат и принял решение отдать Господа на распятие. А как твоё сердце отзовётся на Божью любовь? Если ты хочешь принять дар спасения, то помолись:

Отче наш, я благодарю Тебя за то, что Ты так любишь меня, что отдал для моего спасения самое дорогое, что имел, — Своего Сына Иисуса. Я признаю себя грешником. Мне нужен Спаситель. Прости меня за боль, которую мои грехи причинили Тебе. Я очень хочу, чтобы Твоя жертва ради меня была ненапрасной. Научи меня жить так, чтобы радовать Тебя. Я хочу соблюдать Твой Закон, чтобы ответить взаимностью на Твою любовь, потому что Ты просил: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Господи, я приглашаю Тебя в мою жизнь и не хочу огорчать Твоё сердце ни мыслью, ни словом, ни делом. Измени меня. Сделай меня таким, каким Сам желаешь видеть. (Если у тебя есть зависимости, конкретные грехи, с которыми ты борешься, назови их). Укажи мне Твой путь и дай мужества идти по нему до конца. Будь моим Господом и Спасителем. Во имя Иисуса молитва моя. Аминь.

Подготовила Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2020 г.

Отношения между Богом и каждым человеком настолько определённы и полны, как будто этот человек является единственной душой на земле, о которой заботится Небесный Отец и за которую Он отдал на смерть Своего возлюбленного Сына.

Эллен Уайт

«Забудет ли женщина грудное дитя своё, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я начертал тебя на дланях [Моих]…» (Библия, книга пророка Исаии 49:15, 16).