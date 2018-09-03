Что должен уметь настоящий христианин

Что такое христианство? Религия, вера, мировоззрение, образ жизни. Учение. Ведь недаром Иисуса Христа называли Учителем. А значит христианство — это не просто то, во что надо поверить, но и то, чему необходимо научиться. Но вы ошибаетесь, если думаете, что речь пойдёт о сухих религиозных догмах.

Посмотрим, чему хотел научить нас великий Учитель.

1. Любить

По словам Иисуса, это самая важная дисциплина. Когда его спросили: «Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?», Иисус сказал: «”Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим” — сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: “возлюби ближнего твоего, как самого себя”; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Матфея 22:36–40).

Любовь, по словам Христа, является отличительной чертой Его учеников: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Иоанна 13:35). Но как можно научиться любить? «Правило, которое существует для всех нас, очень ясно: не теряйте времени, раздумывая над тем, любите ли вы ближнего; поступайте так, как если бы вы его любили», — писал христианский философ Клайв С. Льюис. Научитесь делать добро, видеть проблемы окружающих, помогать — в общем, любить не на словах, а на деле.

2. Верить

Большинство ошибок в нашей жизни мы совершаем из-за недостатка веры. Я бы даже сказала, что грех — это болезнь, возникающая из-за дефицита витамина веры. Она началась в Эдемском саду, когда Адам и Ева усомнились в том, что Бог желает им только добра. И продолжается до сих пор. Иисус неоднократно подчёркивал важность веры: «Если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему» (Марка 9:23), «Вера твоя спасла тебя» (Луки 7:50), «По вере вашей да будет вам» (Матфея 9:29). Вера, действительно, играет ключевую роль в нашем спасении: «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть» (Галатам 2:16). На вопрос: «Что делать, чтобы спастись», апостол Павел ответил: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасёшься» (Деяния 16:31).

Христианская вера — это не просто согласие с доктринами церкви, а жизнь, полная доверия Богу. Это уверенность в том, что Он любит тебя, желает тебе самого лучшего и может сделать для этого всё необходимое и даже (на твой взгляд) невозможное. Это жизнь в соответствии с такой верой, ибо «вера без дел мертва» (Иакова 2:20). «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаёт» (Евреям 11:6).

3. Прощать

Это одна из сложнейших дисциплин, но освоить её необходимо: «Прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши»(Марка11:25). Простить — это не значит оправдать чьи-то злодеяния, вернуть ему своё доверие, дать второй шанс. Может быть и так, но необязательно. Простить — значит перестать осуждать и ненавидеть. Как сказал герой одного фильма: «Прощаешь всего один раз, а ненавидеть приходится всю жизнь».

4. Не быть эгоистами

«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Матфея 16:24). Насчёт того, что означает выражение «возьми свой крест» существует много версий. Но «отвергнуть себя» — явно значит отказаться от эгоизма, от исполнения своих греховных желаний в пользу воли Божьей и любви к ближним. Апостол Павел пишет: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Галатам 6:2), «Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других» (Филиппийцам 2:4).

5. Общаться с Богом

Сам Иисус, будучи Сыном Божьим, нуждался в общении с Отцом (Марка 1:35, Луки 6:12). Нам, слабым и грешным, это просто необходимо! Анри Каффарель, католический священник, автор «100 писем о молитве», заметил: «Молитва есть то время, когда человек, освобождаясь от иллюзии собственной автономии, которой он порою поддаётся, снова сознаёт свою глубокую зависимость (от Бога — прим. ред.)». О молитве можно говорить очень много, я хочу лишь добавить, что важны не только искренность и вера, но и постоянство. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением», — советует апостол Павел (Колоссянам 4:2). Каждый день находить время и уединённое место для общения с Богом нелегко на первых порах. Но именно молитва поможет вам освоить все остальные уроки, без неё никак! Успехов в учёбе!

Анастасия Пачина

ВАМ СЛОВО: Самое главное, чему Вы научились в жизни?

Зарабатывать деньги 9,5 %

Прощать 19 %

Верить, что всё будет хорошо 14,3 %

Добиваться своих целей любыми способами 9,5 %

Строить отношения с людьми 28,6 %

Молиться 19 %

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (257) сентябрь 2018 г.