Не руби сплеча

Ты убеждён в своей правоте, где-то внутри уже закипает «праведный» гнев на согрешившего. Постой. Не кипятись.

Как-то во время разговора с Иисусом апостол Иоанн вспомнил один случай и засомневался, правильно ли тогда поступил. С детской доверчивостью он рассказал Иисусу, что его занимало: «Учитель! мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами» (Евангелие от Марка 9:38).

Остерегайтесь узости мышления

Иаков и Иоанн думали, что, запрещая этому человеку, они защищают честь Спасителя. Теперь же они начинали понимать, что поступили так из-за ревности о своём достоинстве. Они признали свою ошибку и приняли обличение Иисуса: «Не запрещайте ему; ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня» (Евангелие от Марка 9:39).

Нельзя отвергать ни одного человека, который хоть в малейшей степени выразил расположение к Христу. Есть много людей, которые глубоко тронуты характером и делами Христа, и их сердца открываются Ему с верой. И поэтому ученики, которые не могут знать их мысли, должны быть осторожны, чтобы не разочаровать этих людей. Когда Иисуса уже не было с ними, а вся работа легла на них, им следовало остерегаться узости мышления и претензий на исключительность, но проявлять то же безграничное сочувствие, которое они видели в своём Наставнике.

Не преграждайте путь Божьим лучам

Тот факт, что кто-то не вполне разделяет наши идеи или взгляды, не может служить основанием для нас запрещать им трудиться для Бога. Христос — это великий Учитель. Мы не должны судить или приказывать, но каждый смиренно должен сидеть у ног Иисуса и учиться у Него. Каждая душа, в которой Господь пробудил готовность трудиться, становится каналом, через который Христос являет Свою всепрощающую любовь. И какими внимательными мы должны быть, чтобы не разочаровать ни одного из носителей света Божьего и тем самым не преградить путь лучам, которые исходят от Бога к миру!

Суровое или холодное обращение с тем, кого привлекает к Себе Христос, как это случилось, когда Иоанн запретил человеку творить чудеса именем Христовым, может повернуть огорчённого на путь врага, и душа погибнет. А для того, кто делает это, «лучше было бы, если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море» (Евангелие от Марка 9:42).

«Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее» (Евангелие от Матфея 18:11). Цена каждой души неизмерима, и отвратить хотя бы одну из них от Христа — ужасный грех, тогда любовь Спасителя, Его смирение и Его муки оказываются для этой души напрасными.

В истинных христианах не будет соперничества, не будет стремления к славе, не будет желания занять более высокое место. В их душах царит любовь, которая ищет не своего, но чужого блага.

Перед всеми в долгу

«Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать» (Библия, Послание римлянам 15:1). Все верующие в Христа, какой бы слабой ни была их вера и какими бы нетвёрдыми ни были их шаги, достойны уважения. Любое преимущество, которое мы имеем по сравнению с другими, — будь то воспитание, благородство характера, христианское обучение и религиозный опыт — всё это — наш долг перед теми, кто не имеет таких преимуществ, и мы, по мере сил, должны служить обездоленным.

Если мы сильны, наш долг — поддерживать слабых. Ангелы славы, которые всегда видят лицо Отца Небесного, рады каждой возможности служить малым сим. Души, которые имеют много неблаговидных черт характера, окружены их особенной заботой. Ангелы всегда присутствуют там, где они более всего нужны. Они рядом с теми, кто должен вести трудную борьбу с самим собой, и с теми, кто находится в самых неблагоприятных обстоятельствах. И в таком служении участвуют истинные последователи Христа.

Если ты видишь, что другой неправ

И если один из малых сих будет побеждён или совершит неправильный поступок по отношению к тебе, ты должен стремиться, чтобы он изменился в лучшую сторону. Ты не должен ожидать, пока он первым сделает попытку примириться с тобой. «Как вам кажется? — сказал Иисус. — Если бы у кого было сто овец и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдёт ли искать заблудившуюся? И если случится найти её, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти незаблудившихся. Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих» (Евангелие от Матфея 18:12–14).

«В духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушённым» (Библия, Послание галатам 6:1), пойди к ошибающемуся «и обличи его между тобою и им одним» (Евангелие от Матфея 18:15). Не позорь его, выставляя его ошибку перед всеми. Часто заблуждающемуся надо прямо указать на его ошибку. Он должен увидеть свой промах, чтобы иметь возможность исправиться. Но вы не должны судить или порицать его, и не пытайтесь оправдать самих себя. Пусть все ваши усилия будут направлены на его исправление. Люди, чья душа изранена, нуждаются в особой чуткости и бережном обращении. Только любовь, исходящая от Голгофского страдальца, может помочь в таких случаях. Бережно с состраданием пусть брат обличает брата, зная, что в случае успеха он «спасёт душу от смерти и покроет множество грехов» (Библия, Послание Иакова 5:20).

Но может случиться, что и такой подход безуспешен. В таком случае Иисус советует: «Возьми с собою ещё одного или двух» (Евангелие от Матфея 18:16). Может быть, совместные усилия окажутся более действенными там, где первая попытка была неудачной. Не будучи замешанными в эту ссору, эти люди могут подойти к делу более беспристрастно, и заблуждающийся прислушается к их совету.

Но если он не послушает их, — тогда и только тогда! — это дело должно разбираться всей общиной. И пусть члены церкви как представители Христа с любовью объединятся в молитве и прошении, чтобы оскорбивший Бога или ближнего исправился. Святой Дух будет говорить через Своих слуг, умоляя заблудшего вернуться к Богу. Апостол Павел говорит: «Как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом» (Библия, 2 послание коринфянам 5:20). Тот, кто отвергает такую совместную попытку примирения, разрушает узы, которые связывали его с Христом. И тем самым он сам себя исключает из церкви. И тогда, — говорит Иисус, — «да будет он тебе как язычник и мытарь» (Евангелие от Матфея 18:17).

Но виновник не должен считаться лишённым милости Божьей. Пусть он не испытает презрения и пренебрежения. Пусть с ним обращаются с нежностью и состраданием, как с одной из потерянных овец, которую Христос стремится возвратить в Своё стадо. Наставление Христа о том, как надо относиться к ошибающимся, особым образом повторяет поучение, данное Израилю через Моисея: «Не враждуй на брата твоего в сердце твоём; обличи ближнего твоего, и не понесёшь за него греха» (Библия, книга Левит 19:17). Если кто-либо пренебрегает обязанностью, которую возложил на нас Христос, — делать всё для исправления ошибающегося и согрешившего, он становится соучастником этого греха. Если мы могли предотвратить грехи и не сделали этого, то мы ответственны за них так же, как если бы сами совершили их.

Но указать на грех мы должны тому, кто совершил его. Мы не должны делать грех предметом осуждений или критики. Мы, заостряя своё внимание на грехах, сами вредим себе, потому что изменяемся по образу того, на что взираем. Когда мы стремимся исправить ошибки брата, Дух Христов будет побуждать нас оберегать его, насколько это возможно, от критики даже его братьев по вере, а тем более неверующих людей.

Мы сами согрешаем и нуждаемся в милости и прощении Христа, и так же, как мы хотели бы, чтобы обращались с нами, Он предлагает нам обращаться друг с другом. Небесные существа едины с людьми в сочувствии и трудах ради спасения погибших. И все силы небесные соединяются с человеческими способностями, привлекая души к Христу.

Подготовила Ирина Руканова

по книге Эллен Уайт «Желание веков»