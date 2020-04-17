Что говорит Библия о пасхе

Знаете ли вы, что значит праздновать Пасху по-настоящему? Что на самом деле символизирует этот праздник? Каковы его истоки?

Содержание:

Первая пасха

Образы и обряды

Пасха в дни Иисуса

Истинный Агнец заклан

Он победил смерть

Пасха без Бога?

Думайте и говорите о Христе!

Христос — наша надежда

Первая пасха

Пасху начали соблюдать на заре истории израильского народа. Евреи тогда томились в египетском плену, но Господь решил освободить их. Через Своих слуг Моисея и Аарона Он предупредил египетского правителя, что поразит страшным наказанием Египет, если фараон не отпустит Божий народ на свободу.

Чтобы не пострадать от ужасной казни наряду с египтянами, израильские семьи должны были собраться в своих домах и помазать двери жилища кровью невинного ягнёнка, которого они должны были испечь и съесть с пресным хлебом и горькими травами.

К сожалению, египтяне не вняли предостережению. Лишь некоторые из них поверили. В полночь в тех домах, чьи косяки не были помазаны кровью ягнёнка, погибли первенцы, в том числе и у фараона. Только после этого он сказал Божьему народу: «Встаньте, выйдите из среды народа Моего» (Библия, книга Исход 12:31). Божий народ вышел из Египта свободным. В память об этом событии Господь заповедал им праздновать Пасху каждый год.

Название праздника

Почему праздник называется именно так? Еврейское слово «Пeсах» относится к иудейской Пасхе и происходит от «пасaх» — миновал, прошёл мимо.

Образы и обряды

Но Пасха не только напоминала об освобождении Божьего народа из Египта, но и символически указывала на великое избавление от греха. Жертвенный ягнёнок символизирует собой Агнца Божьего, в Котором наша единственная надежда на спасение. Апостол Павел говорил: «Пасха наша, Христос, заклан за нас» (Библия, 1 Послание коринфянам 5:7).

Нужно было не только заколоть ягнёнка, но и окропить его кровью косяки своей двери. Мы должны верить, что Он умер не только за весь мир, но и за каждого из нас в отдельности. Каждый из нас должен воспользоваться искупительной жертвой. Все обряды этого праздника символизировали служение Христа. Освобождение Израиля из Египта было наглядным уроком искупления, о котором должна была напоминать Пасха.

Пасха в дни Иисуса

Как праздновали Пасху во времена Иисуса? Похоже ли было их празднование на то, что мы видим сейчас? В какое время года отмечали Пасху? Обычно она приходилась на конец марта или начало апреля, когда вся земля расцветала и оглашалась пением птиц. Со всех концов Палестины собиралось великое множество народа на поклонение Богу. По дороге в храм встречались памятные места, связанные с историей Израиля, и родители рассказывали детям о чудесах, которые некогда Бог совершил для Своего народа. Всюду были слышны песнопения.

Пасхальным служением Господь хотел отвлечь Свой народ от суеты и повседневных забот и напомнить о чудесном избавлении из египетского плена. Господь надеялся, что люди увидят в этом чуде обещание избавления от греха. Подобно тому, как кровь закланного агнца некогда защитила дома израильтян в Египте, так и кровь Христа должна была спасти их души. Но они могли спастись через Христа только в том случае, если бы посредством веры сделали Его жизнь образцом для подражания. Символическое служение только в том случае имело смысл, если оно направляло людей к Христу как личному Спасителю. Господь желал побудить их к размышлению о миссии Спасителя.

Истинный Агнец заклан

Но с чем Пасха ассоциируется у нас сегодня?

Прежде всего, с распятием и воскресением Христа. Если в древнем Израиле при праздновании Пасхи вспоминали избавление от египетского плена и ягнёнок указывал на ещё не принёсшего Себя в жертву за спасение человечества Христа, то сейчас мы знаем, что сделал Спаситель, чтобы спасти нас от греха.

Когда Иисус вошёл в Гефсиманский сад, в Его душе царили мрак и ужас. Он был схвачен в полночь. Его водили от дворца до зала суда, над Ним издевались, затем бичевали и осудили. Гонители смеялись над Его скромным происхождением, а один из любимых учеников сказал, что не знает Его… Христа повели на распятие, заставив нести тяжёлый крест под плач иерусалимских женщин и насмешки толпы, а затем Его распяли.

Но заключительные события в день распятия были новым доказательством Божественности Христа. Когда наступил вечер, неземная тишина воцарилась на Голгофе. До самого последнего момента ученикам не верилось, что Иисус умрёт. Никогда они не любили своего Господа так, как сейчас. И Он не оставил их, Он никогда не оставляет Своих детей в горе и отчаянии. Ученики аккуратно сняли Его тело с креста и положили в пещеру, служившую гробницей. Враги Христа запечатали могилу огромным камнем и поставили стражу — бесстрашных римских воинов.

Он победил смерть

Но вот произошло землетрясение, потому что Ангел Господень сошёл с небес. Облачённый во всеоружие Божие, этот ангел оставил небесные пространства, и яркие лучи Божьей славы озаряли его. Вид его был, как молния, и одежда его — бела, как снег. Бесстрашные римские воины пришли в трепет и стали, как мёртвые. В страхе бежали от могилы Христа и полчища злых ангелов. Когда Божий посланник отваливает камень, кажется, что небо сходит на землю. Стражники видят, как ангел отодвигает глыбу, будто камешек, и слышат его слова: «Сын Божий, выходи, Твой Отец зовёт Тебя».

И произошло великое событие — Христос воскрес из мёртвых! Он вышел из могилы прославленным!

Пасха без Бога?

Как часто мы вспоминаем о Спасителе, празднуя Пасху? Не остаёмся ли мы равнодушными к тому, что Он готов быть рядом с нами? Праздник Пасхи — это не только повод для общения друг с другом, но, прежде всего, воспоминание о том, что Христос сделал для нас. Пренебрегая подобными размышлениями и молитвой, мы утрачиваем благословения Божьи. Отделяя себя от Иисуса, мы лишаемся света Его присутствия.

Думайте и говорите о Христе!

Если мы сосредоточим внимание на великой любви Спасителя, то наше доверие к Нему будет постоянным.

Попробуйте говорить друг с другом не только о заботах, которые никогда не заканчиваются, а о любви Христа, и вы сможете увидеть, как ваша жизнь, ваши мысли и чувства изменятся в лучшую сторону.

Христос — наша надежда

Для верующего человека Христос есть воскресение и жизнь. Смерть для Него ничего не значит, Он говорит о ней как о кратком мгновении. Господь обещает через Библию: «Кто соблюдёт слово Моё, тот не увидит смерти вовек» (Евангелие от Иоанна 8:51). У нас есть надежда — мы спасены. Смерть побеждена, Христос — Господин Вселенной.

Подготовила Наталья Скороход

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2020 г