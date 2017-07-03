Что изменила эпоха Реформации в Европе

Эпоха Реформации оказала влияние не только на религиозную сферу, но, в первую очередь, изменила мышление жителей Европы: нравственность, отношение к труду и друг к другу.

Оценить Реформацию можно в свете того, какие цели ставили перед собой лидеры реформационного движения, в частности, Мартин Лютер, Жан Кальвин и др. Их цель была не отделить какую-то группу христиан от европейской церкви, но реформировать церковь. В этом отношении можно сказать, что европейская Реформация не была удачной. Она достигла каких-то успехов — Лютера поддержали германские князья, целый ряд стран включился в Реформацию, но цель — реформировать церковь — осталась неосуществлённой.

Если сказать об успехе, нельзя обойти стороной одного из известных для широкой публики деятеля — Жана Кальвина, который возглавил швейцарских реформаторов и которому мир сегодня в значительной степени обязан швейцарскими часами и швейцарскими банками.

Когда Кальвин выступил со своей программой религиозного обновления в Женеве, это был самый развращённый город в Европе. В Женеву люди съезжались, чтобы расслабиться. Это был европейский центр венерических заболеваний того времени. И представьте себе, что с течением одного поколения этот город коренным образом меняется! Эта перемена произошла во многом благодаря деятельности Кальвина, который взял в свои руки заботу о моральном климате страны.

В первую очередь, он возвёл труд в рамки христианских добродетелей. Традиционная церковь рассматривала в то время труд как средство обогащения, как нечто греховное и недопустимое в церкви. Считалось, что если человек трудится, то он это должен делать безвозмездно или как средство отвлечь себя от каких-то дурных мыслей. А Кальвин, как впрочем и Лютер, сумели доказать, что труд является Божьим установлением. При Кальвине возникает целый ряд трактатов и книжечек с такими названиями, как «Освящённое судоходство» или «Божья прачка», говорящие о том, что любая профессия в основе своей имеет святость. В результате люди начали с усердием трудиться. Это радикальным образом изменило судьбу Женевы. Чуть позднее это пришло и в Америку.

В американском народе трудолюбие так же имеет свой исток именно в религиозной реформе, которую предприняли Мартин Лютер и Жан Кальвин в своё время.

Что касается главной цели Лютера — реформировать, изменить церковь, то эти попытки его последователей не оставляли достаточно долгое время. XVI и XVII столетия характеризуются целым рядом войн, связанных с религиозной нетерпимостью. Люди верили, что можно создать одну универсальную церковь, в которую можно призвать всех других людей силою ли, убеждениями ли или политикой. XVII век, который отмечается страшной 30-летней опустошительной войной, во многом положил конец таким чаяниям, потому что люди, увидев плоды этой войны, увидев, что Европа разорена, города и сёла выжжены, стали задавать себе вопрос: «А не слишком ли дорогую цену мы платим за то, чтобы навязать другим людям свои идеалы и ценности?» С этого времени начинается время свободного деления людей на разные деноминации.

Реформацию нельзя считать завершённой и по сей день. Церковь постоянно нуждается в критическом отношении к самой себе, в том, чтобы взглянуть на себя с перспективы Евангелия. Поэтому Реформация — это скорее процесс, нежели какое-то событие в XV или

XVII веке в какой-то стране. Это то, в чём каждый человек нуждается, когда понимает, что нужно что-то пересмотреть в своей жизни. Это скорее общечеловеческий процесс.

Материал подготовлен по программе «Далёкое близкое»

ТРК «Три Ангела», www.3angels.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (243) июль 2017 г.