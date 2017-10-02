Что нужно знать о вегетарианстве

У каждого из нас есть хотя бы один знакомый вегетарианец. Возможно, мы не раз расспрашивали его, почему он не есть мясо. Ответы разных людей могли отличаться друг от друга, ведь люди избирают вегетарианство по различным причинам: этическим, медицинским, религиозным. Что же это такое?

Согласно Оксфордскому словарю, термин «vegetarian» (вегетарианец) произошёл от английского «vegetable» — растение, овощ. В словаре отмечено, что слово стало популярным после создания в Великобритании Вегетарианского общества в 1847 году, однако приводятся и более ранние случаи употребления. Вегетарианское общество, приписывающее создание термина «вегетарианец» себе, утверждает, что он был образован от латинского vegetus (бодрый, свежий, живой).

Одним из главных доводов в пользу вегетарианской диеты считается улучшение самочувствия и настроения, так что, возможно, Вегетарианское общество абсолютно правильно выбрало себе название. В чём польза вегетарианства, какие бывают виды диет и как правильно менять свой стиль питания, читайте в статье «Вегетарианство — вкус к здоровой жизни».

Однако вы можете сказать: «Я всю жизнь ем мясо и прекрасно себя чувствую!» «А могли бы ещё лучше», — ответят вегетарианцы. Возможно у вас очень сильный организм или вам всегда попадалось мясо отличного качества. Почему вообще возникла идея отказываться от мяса? О том, чем оно может навредить нашему организму читайте в статье «10 аргументов в пользу вегетарианства».

Учёные продолжают исследовать влияние пищи на наше здоровье, и вот вам ещё несколько доводов в пользу вегетарианской диеты:

– «Вегетарианский рацион улучшает обмен веществ и снижает вес»

– «Переход на вегетарианскую диету может обратить развитие диабета вспять»

– «Вегетарианцы живут дольше»

Вроде бы всё так хорошо, но почему о вегетарианстве существуют и отрицательные отзывы? Как и во всяком другом деле, здесь нужно подходить с умом, многое узнать, прежде чем пробовать. Какие подводные камни существуют в вегетарианстве и каких ошибок стоит избегать, читайте в статье «Когда вегетарианство будет вредным».

Подходите к питанию с умом и будьте здоровы!

Источник: Ключи к здоровью

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2017 г.