Что нужно знать, покупая бады

Зима — время ОРВИ. А вокруг столько желающих продать нам баночки с чудо-средствами, призванными поддержать наш иммунитет. Не спешите покупать!

Нутрициология — это ПРО ЕДУ, а не про баночки с биодобавками. Хороший нутрициолог — тот человек, который поможет вам понять принципы здорового питания и наладить ваш рацион. Если есть дефициты, нутрициолог восполняет их не с помощью дорогущих БАДов, а с помощью продуктов питания. Бывают сильные дефициты, подтверждённые анализами, — это отдельная тема (и зачастую здесь нужна консультация узкого специалиста).

Я не доверяла бы врачу или нутрициологу, который сам продаёт мне лекарства или БАДы. Это называется конфликт интересов. Врач или нутрициолог должны получать деньги не за проданные вам лекарства или БАДы, а за качественные консультации и назначение правильного лечения. Если ваш нутрициолог сам продаёт вам БАДы, бегите от него. Почему? Потому что его финансовый интерес будет в том, чтобы продать вам больше. И только если он святой или ангел, он не будет этим пользоваться и прописывать вам лишнее.

Часто слышу такое: «Нутрициолог запретил мне и то, и это, и пятое, и десятое, и я пью ежедневно до тридцати БАДов». Вы серьёзно? Вы действительно думаете, что разработки людей в плане питательных веществ мудрее, чем природа, в которой все питательные вещества упакованы самым идеальным образом для наилучшего усвоения?

Если и использовать добавки, то зачем переплачивать? Можно купить качественный витамин D в любой хорошей аптеке в пределах 1000 – 1500 рублей за баночку. А можно поверить рассказам сетевиков о суперкачественной продукции и купить тот же самый витамин D за 3000 или даже за 5000 рублей. Конечно, на каждый товар есть свой клиент, и кому-то жизненно необходимо покупать всё в три раза дороже. Но я говорю для обычных здравомыслящих людей. Не стоит верить в суперкачество БАДов, распространяемых сетевыми компаниями. Почему? Потому что вся разница в цене между качественным товаром из аптеки и добавкой от сетевиков осядет в кармане продавцов первого уровня, потом второго уровня, потом третьего уровня, и так по пирамиде вверх. То есть вы переплачиваете на самом деле не за качество, а за то, что купили сетевой товар.

Не нужно восполнять «неуловимые» дефициты добавками. Часто нутрициологи, продающие БАДы, утверждают, что дефициты нельзя обнаружить по анализам, но, принимая их добавки, вы будете чувствовать себя лучше. Хм, звучит странно. Если это нельзя обнаружить, зачем это лечить добавками? Почему не мыслить так: если это дефицит, который ещё не проявился в анализах, значит, мы сможем это откорректировать питанием?

Например, вам могут прописать селен в добавках. А ещё вы можете съедать каждый день по одному бразильскому ореху, чтобы получить вашу дневную норму селена. То же самое про омега-3: вся ваша дневная норма — в ложечке свежего льняного масла. Или в паре ложечек молотого семени льна, которое стоит копейки.

Не нужно верить в то, что фрукты и овощи сейчас настолько обеднены, что из них мы не можем получать витамины, минералы и другие полезные вещества. А вот волшебные баночки — это наше всё. И как же бóльшая часть мира живёт без баночек?! Возьмите сельских жителей Индии, Китая… Не умирают ведь, и размножаются активно, и даже мало болеют хроническими неинфекционными заболеваниями. Мы созданы, чтобы есть природную еду, а не порошки и таблетки.

Да, возможно экология 100 – 200 лет назад была лучше, но и сегодня мы можем найти для себя лучшие продукты (например, фермерские или выращенные на своём участке), сбалансировать рацион так, чтобы получать из него всё необходимое.

И да… если во фруктах и овощах сегодня нет витаминов и минералов, то откуда они берутся в баночках? Не из фруктов ли и овощей? А знаете ли вы о том, что витамины и многие другие вещества усваиваются идеально в своём природном виде из плода (фрукта, овоща и т. д.), а не в виде рафинированного концентрированного вещества? Многочисленные исследования говорят, что преимущества тех или иных витаминов или веществ были обнаружены при приёме цельных продуктов и не были обнаружены при приёме добавок. Например, антиоксиданты в добавках совершенно не работают. Они работают только в цельных растениях.

Елена Нижельская,

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Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2023 г.