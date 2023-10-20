Как сохранить кости прочными

В октябре отмечается День борьбы с остеопорозом. Как известно, болезнь проще предотвратить, чем лечить. Итак, займёмся профилактикой.

Остеопороз подкрадывается тихо и незаметно, нередко давая о себе знать уже переломом кости. Женщины страдают этой болезнью значительно чаще мужчин. В развитых странах каждая третья женщина после 50 лет имеет остеопороз, а после 75 лет 90% женщин страдают этим заболеванием.

Остеопороз — это заболевание, при котором кости теряют свою прочность и упругость, что с течением времени приводит к переломам. Перелом шейки бедренной кости — самый опасный для жизни перелом у пожилых.

В основном остеопороз развивается с возрастом. Скелет человека растёт до 21 – 23 лет, а набирает прочность до 35 – 40 лет. В костях же постоянно происходит процесс разрушения и обновления костной ткани. Но после 40 лет процесс разрушения начинает преобладать над процессом обновления. Вот что ускоряет деминерализацию костей:

1. Употребление напитков, содержащих кофеин и фосфорную кислоту: кофе, кока-колы и др. Кофеин выводит из организма жидкость вместе с солями кальция. Этому также способствуют диуретики. Поэтому людям, которые постоянно принимают мочегонные препараты, требуется введение кальция дополнительно в виде добавки.

2. Избыток белковой пищи. Питание, богатое белками животного происхождения, ведёт к ацидозу, или закислению крови, что высвобождает фосфор и кальций из костей для выравнивания кислотно-щелочного равновесия. Это и является основной причиной быстро развивающегося остеопороза у большинства людей.

Так, например, у эскимосов, питающихся в основном рыбой и жиром, отмечается ранняя деминерализация костной ткани и развитие остеопороза уже в 35 лет. У вегетарианцев в возрасте старше 60 лет с многолетним стажем здорового питания отмечается повышенное до 40% содержание минералов в лучевой кости по сравнению с лицами, употребляющими мясную пищу. Эксперимент, проведённый в Гарвардском университете, доказал, что когда среднестатистический американец съедает в день 140 г белка, то за один год он теряет 3% кальция из своих костей. И уже к 50 – 60 годам он страдает остеопорозом. Употребление белка в количестве 50 г в день не приводит к вымыванию кальция из костей.

3. Снижение уровня эстрогенов у женщин. Эстрогены сдерживают разрушение кости и способствуют отложению кальция. При наступлении менопаузы эстрогены перестают выделяться в достаточном количестве, поэтому разрушение костной ткани происходит более интенсивно. Особенно это заметно в первые три года менопаузы. Приостановить этот процесс можно, употребляя фитоэстрогены. Одним из них является соя, которая помогает безболезненно пройти через климакс, избежав неприятных ощущений приливов и перепадов артериального давления. Замечено, что женщины многих регионов Китая и Японии не имеют проблем при наступлении климакса, так как в этих странах соя и соевый сыр тофу являются наиболее часто употребляемыми продуктами. При этом доказано, что употребление сои из-за наличия фитоэстрогенов снижает заболеваемость раком молочной железы, а у мужчин — раком предстательной железы.

Эстрогеноподобные вещества содержатся в большом количестве в семенах льна.

4. Курение и употребление алкоголя. У курящих женщин риск переломов возрастает на 50% по сравнению с некурящими. При этом уровень эстрогенов в крови у них в два раза ниже, чем у женщин, не имеющих этой пагубной привычки. А у мужчин алкоголь снижает уровень тестостерона. В результате у пьющего мужчины 70-летнего возраста риск остеопороза в 6,5 раз выше, чем у непьющего. Если же при этом он ещё и курит, то риск возрастает в 20 раз.

5. Малоподвижность. Исследование показало, что у жителей сельских районов Закарпатья, даже у тех, кому более 70 – 80 лет, остеопороз не встречается. Объясняется это тем, что их образ жизни связан с постоянной физической нагрузкой — длительной ходьбой по горной местности. Кость же, испытывая постоянное давление, интенсивно накапливает кальций и хорошо восстанавливается. Значит, процесс её старения тормозится. Поэтому постоянная физическая активность — это один из главных факторов профилактики остеопороза и переломов кости.

Особенно важна достаточная активность в подростковом периоде, когда происходит интенсивный рост костей и накопление в них минералов. Если в этот период подросток будет вести активный образ жизни, то его кости накопят максимальное количество кальция, и в старости это послужит защитой от остеопороза. Но если большую часть времени дети проведут, сидя за уроками, компьютером и телевизором, тогда кости не будут хорошо укреплены. Однако и в престарелом возрасте можно остановить и замедлить развитие остеопороза, регулярно выполняя простые упражнения. При этом рекомендуются занятия с небольшими гантелями 1,5 – 3 кг.

По книге Алексея Хацинского

«Секреты здоровья и долголетия»

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2023 г.