Что придумала любовь?

Жила-была Любовь. Она была прекрасна. От неё исходил чудесный свет, и все радовались ему. У Любви было много детей. Они были красивы, умны и талантливы. И все они были одеты в прекрасные одежды из света, которые подарила им Любовь.

Но один из сыновей Любви однажды решил, что его свет принадлежит ему, что свет был у него всегда, что Любовь тут ни при чём. Он настолько в это поверил, что стал и других убеждать, что можно жить без Любви. Этот сын по имени Светоносный говорил, что он такой же яркий и могущественный, как Любовь. Он даже поднял восстание против Любви. Когда Любовь увидела, что некоторые её дети не хотят жить с ней дальше, то закрыла лицо и заплакала. А когда она закрыла лицо, то её свет пропал. И вдруг… Все оказались в темноте. Светоносный и его товарищи потеряли свои сияющие одежды. А когда Любовь снова открыла лицо, и её свет ярко засиял, то восставшие дети не смогли выдерживать этого яркого сияния. Они вынуждены были покинуть Небеса, где жила Любовь. Светоносный и его команда бороздили просторы Вселенной, ища новое место для обитания, но нигде их не хотели принимать, потому что все дружили с Любовью и радовались её свету.

И только на молодой планете Земля Светоносный смог обмануть Еву и Адама — первых людей. Светоносный сказал Еве, что Любовь не так хороша, как кажется. Ева поверила ему, и её прекрасное сияние вдруг исчезло. Адам тоже поддался хитрому обману. Когда Любовь пришла навестить своих детей, она показалась им такой яркой, что они не смогли выносить её присутствия. Адам и Ева спрятались. Любовь поняла, что произошло. Но Адам и Ева, в отличие от Светоносного, очень грустили о случившемся. Они хотели снова говорить с Любовью лицом к лицу. И Любовь им кое-что пообещала. Она сказала, что наступит день, когда люди смогут смотреть ей в глаза и не прятаться от её света.

И Любовь сдержала своё обещание. Она придумала, как скрыть свой свет, чтобы люди не прятались от неё. Любовь поселилась в животике доброй девушки по имени Мария и родилась в мир малышом, Которого назвали Иисусом. Иисус вырос, Он ходил по земле, общался с людьми, помогал им, лечил, поддерживал. У Него появились друзья, которым Он рассказывал, для чего пришёл на землю. Один из друзей Иисуса, Иоанн, написал историю о Светлой Любви, которая пришла в наш тёмный мир, чтобы открыть людям дверь в потерянный рай. Эта прекрасная история записана в Библии и называется Евангелием от Иоанна.

Ирина Попкова

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2019 г.