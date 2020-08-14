Почему убывает водка, или что происходит с человеком после смерти

Будучи маленькой девочкой, я любила наблюдать, как убывает водка в стопке на подоконнике. После всех семейных праздников водку и кусочек чёрного хлеба всегда оставляли для покойного дедушки. Когда я спрашивала, почему водки со временем становится меньше, мне отвечали: «Дедушка пьёт потихоньку».

Содержание:

Что такое дух?

Библейская формула человека

Бессмертная душа?

Христианская надежда

Будучи ребёнком, я всегда присутствовала на всех семейных застольях, будь то у нас дома или у родственников в гостях. Я, как губка, впитывала все слова и настроения. Когда произносился тост за тех, кого уже нет в живых, обязательно говорили, что они здесь, среди нас, что они радуются вместе с нами. Странно было слышать это из уст атеистов.

Когда умерла моя бабушка, меня не было в городе. Я успела добраться только на похороны. И вот в гробу я увидела её, ярую противницу всего церковного, со всевозможными религиозными символами и письменами на лбу. Бабушка вдруг стала «рабой Божьей». Родственники, принявшие решение использовать всю эту атрибутику, религиозностью никогда не отличались. Почему же, когда вопрос заходит о смерти, люди, в повседневной жизни далёкие от Бога, вдруг становятся такими скрупулёзными? Потому что для многих тема смерти покрыта мраком. Но Бог пролил свет на этот вопрос! Готовы ли мы принять его?

Друзья, истина о том, что же происходит на самом деле с человеком в момент смерти, не определяется большинством мнений. Она не определяется авторами популярных книг, претендующих на знание об этом. Она не определяется учением церкви или мнением священника. Она не определяется заявлениями медиума, который якобы контактирует с духами умерших. Истина о смерти, как и любая другая истина, определяется тем, что говорит Бог. А если Бог провозглашает истину, то тысячи и даже миллионы голосов, восставших против Бога, не превратят истину в ложь, точно так же, как и не превратят ложь в истину.

Что такое дух?

Наиболее часто цитируемый текст Священного Писания относительно состояния умерших находится в книге Екклесиаста 12:7. В нём говорится о том, что происходит с человеком, когда он умирает: «И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его».

Итак, тело идёт в землю, а дух возвращается к Богу, Который дал его. Многие не понимают, что такое «дух». Мыслит ли дух? Имеет ли он сознание? Слово «дух» происходит от того же корня, что и слова «дыхание», «дышать» или «вдох». В Новом Завете слову «дух» соответствует слово «пнеума». От него происходит знакомая нам «пневмония».

Давайте прочитаем, какие характеристики Библия даёт духу, который возвращается к Богу. В Ветхом Завете часто используется литературный приём, называемый параллелизм, в котором первая фраза что-то констатирует, а вторая фраза раскрывает это. Вот как Библия говорит нам, что значит дух Божий: «Доколе ещё дыхание моё во мне и дух Божий в ноздрях моих» (книга Иова 27:3).

Следовательно, дух приравнивается к дыханию. Бог вдохнул в человека дыхание жизни, Свой животворный дух. Когда человек умирает, что возвращается к Богу? К Богу возвращается дыхание Божье, или искра жизни.

Библейская формула человека

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Библия, книга Бытие 2:7).

ПРАХ+ДУХ=ЖИВАЯ ДУША или ЭЛЕМЕНТЫ ЗЕМЛИ+ДЫХАНИЕ=ЖИВОЕ СУЩЕСТВО

Именно дух, или дыхание, отличает живого человека от мёртвого. Апостол Иаков написал: «Тело без духа мертво» (Библия, послание Иакова 2:26).

Если таким образом человек оживает, тогда что случается при смерти? Совершенно обратное: ЖИВАЯ ДУША – ДУХ=ТРУП

Что происходит, когда вы подключаете электрическую лампочку к электричеству? Загорается свет! Свет появляется благодаря соединению двух компонентов: лампочка+электричество. Когда вы отключаете электричество, свет исчезает. Так и при смерти. Когда дыхание, или искра жизни, возвращается к Творцу, человек умирает. Всё, что остаётся, это тело, состоящее из химических элементов, которое возвращается в прах. Живая душа просто перестаёт существовать.

Бессмертная душа?

Греки, особенно философ Платон, утверждали, что душа человека бессмертна. Египтяне, вавилоняне, персы — все имели тщательно разработанные религиозные системы поклонения умершим, поскольку они верили в бессмертие души.

В Библии под словом «душа» имеется в виду или живой человек, или жизнь. И вы ни разу не найдёте выражение «бессмертная душа» или «бессмертие души». В Биб-

лии сказано: «Душа согрешающая, та умрёт» (книга пророка Иезекииля 18:4). Душа не благоденствует в раю и не мучается вечно в аду. Бессмертной души в Библии попросту нет.

Согласно Библии, когда человек умирает, он не попадает на небеса, не идёт в ад, не отправляется в чистилище. Он не существует! Смерть — это прекращение жизни до тех пор, пока не настанет утро воскресения, когда тело и дух соединятся вновь. Обратите внимание на слова: «Живые знают, что умрут, а мёртвые ничего не знают» (книга Екклесиаста 9:5). Ничего! Мёртвые не знают, что делают живые, поскольку в книге Иова 14:21 так говорится о человеке, который умер: «В чести ли дети его — он не знает, унижены ли — он не замечает».

Задумайтесь на мгновение. Вообразите себе молодую мать, которая умерла и сразу попала на небеса, оставив мужа и нескольких детей. Находясь в раю, молодая женщина смотрит вниз на землю и видит, что там происходит. Предположим, её муж начинает сильно пить и избивать детей, а затем он заводит любовницу, которая жестоко относится к её детям. Не станут ли небеса адом для наблюдающей за всем этим с небес женщины?

Христианская надежда

Одна из самых утешительных истин Слова Божьего заключается в том, что, умерев, человек тихо покоится до того времени, когда его позовёт голос Жизнедателя. Его не беспокоят проблемы жизни или тревога за любимых.

Но мы прощаемся не навеки. Великая христианская надежда заключается в том, что после смертного сна наступит светлое утро воскресения. Когда Иисус Христос придёт во второй раз, Он позовёт к жизни спящих во прахе.

Апостол Павел так пишет об этом дне: «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведёт с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами» (1 послание фессалоникийцам 4:13–18).

Теперь, познакомившись с Библией, я знаю, что мёртвые не едят и не пьют, что нет смысла оставлять на подоконнике или носить им на кладбище угощения. Ничего не изменят ни отпевание, ни одеяние, ни способ захоронения. Все самые важные решения человек принимает при жизни. А потом он спит, мирно спит до дня воскресения. После смерти поздно что-то менять. Поэтому, пока дышим, давайте искать Бога и общения с Ним.

Подготовила Александра Третьякова

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2020 г.

Бог предупредил первых людей, что случится, если они выберут путь непослушания: «Смертью умрёшь» (Библия, книга Бытие 2:16, 17).

Сатана же, ставя под сомнение слова Бога, сказал Еве: «Нет, не умрёте».

Библия заявляет: «Возмездие за грех — смерть» (Послание римлянам 6:23).

Смерть — отсутствие жизни.

А теперь задумайтесь: чьим изобретением является идея о загробной жизни?

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