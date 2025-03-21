Примите неизбежное

Как вы реагируете, когда что-то идёт не по плану?

Мне нравятся слова молитвы: «Господи, дай мне силы, чтобы справиться с тем, что я могу сделать, дай мне кротости, чтобы смириться с тем, чего я не могу сделать, и дай мне мудрости, чтобы отличить одно от другого». Если мы не можем удалиться от источника стресса или изменить обстоятельства своей жизни, нам необходимо изменить отношение к тому, что происходит в данный момент. Иногда нужно смириться и принять неизбежное, иначе всю жизнь можно провести в состоянии стресса, тем самым сократив её.

Принять неизбежное не значит опустить руки и отчаяться. Но это означает, что мы готовы смириться и пройти через самые неблагоприятные обстоятельства жизни без ропота и сомнения. Если вы в смирении сердца идёте через самые трудные отрезки жизненного пути, то это слова для вас: «Ибо так говорит Высокий и Превознесённый, вечно Живущий, — Святой имя Его: Я живу на высоте [небес] и во святилище, и также с сокрушёнными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушённых» (Библия, книга пророка Исаии 57:15). Пройдя достойно этот путь в кротости и смирении, вы будете оживлены Божьим Духом.

Иногда мы переживаем стресс и разочарование, чтобы в будущем избежать ещё большего потрясения.

Одна женщина планировала провести свой отпуск, совершив круиз на известном лайнере. Работала она на большом предприятии, на которое только раз в год выделяли две путёвки. Женщина должна была получить одну из них, но затем решение изменили, и она осталась без долгожданного путешествия. Узнав об этом, она была сильно возмущена и хотела уволиться с работы. Однако ей пришлось смириться и остаться.

Прошло немного времени, и неожиданная новость появилась на экранах телевизоров. Корабль «Адмирал Нахимов» потерпел крушение, многие люди погибли, утонув в холодной воде. Это было то самое судно, на котором женщина из нашей (правдивой) истории планировала совершить путешествие. Узнав эту шокирующую для неё новость, она была благодарна, что так сложились обстоятельства её жизни. Теперь она была рада, что не попала на палубу этого корабля, ведь ко всему прочему она совсем не умела плавать. Кажущееся разочарование уберегло эту женщину от трагедии.

Конечно, если у вас не получается с отпуском, то это не значит, что теперь поезд сойдёт с рельсов или упадёт авиалайнер. Но если что-то складывается не так, если наши планы и мечты не сбылись, не стоит сильно огорчаться. Будущее откроет нам спрятанные страницы. Не будем допускать даже тени сомнения, что Бог не помнит о нас и ситуация вышла из-под контроля. Ибо Господь не оставляет ни на миг тех, кто уповает на Него. Мы обязательно увидим, что Его провидение действует в нашей жизни, и самые неблагоприятные обстоятельства, в конечном счёте, обернутся нам во благо.

Когда случается несчастье, Бог помогает кротким и смиренным переносить его. Если Он в Своём провидении допускает беду, то Он же и поможет пережить её.

Осознание того, что Бог руководит нашей жизнью, должно наполнить наши сердца миром и покоем. Доверьте все свои планы и будущее Тому, Кто не ошибается и делает всё для блага Своих детей.

Посвящайте себя Богу каждое утро. Пусть это будет вашим первым делом. Молитесь так: «Возьми меня, Господи, я всецело принадлежу Тебе. Я кладу все свои дела и намерения к Твоим ногам…» Подчиняйте Ему все свои планы. Будьте готовы выполнить их или отказаться от них, следуя тому, что укажет вам Бог.

По книге А. Хацинского

«Секреты здоровья и долголетия»