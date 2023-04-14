Что такое праздник Пасхи?

Скоро христиане многих церквей будут справлять один из самых любимых праздников — Пасху. На праздничных столах будут крашеные яйца и пасхальные куличи. Значительная часть христиан верит, что именно так Пасху отмечать им повелели Иисус Христос и апостолы. Но так ли это на самом деле?

Впервые Пасха упоминается в Ветхом Завете, в 12 главе книги Исход. Господь так называет трапезу, состоящую из мяса ягнёнка (агнца) с пресным хлебом и горькими травами. «Пусть съедят мясо его (агнца)… с пресным хлебом и с горькими [травами]… это — Пасха Господня» (Библия, книга Исход 12:8, 11).

Пасха — «Прохождение мимо»

Этот ужин должен был состояться 14 Нисана (Нисан, он же Авив, — первый месяц еврейского года по лунно-солнечному календарю, выпадает на весну по современному григорианскому календарю) в ночь выхода евреев из Египетского рабства, в котором они пребывали уже долгое время.

Господь повелел, чтобы верующие помазали кровью убитого агнца косяки своих дверей, а мясо этого ягнёнка съели. Эти действия были глубоко символичны и носили пророческий характер относительно миссии Иисуса Христа.

Смерть в тот день прошла мимо домов верующих, а в остальных семьях погибли первенцы. Именно поэтому праздник Пасхи (Песах) носит такое название, что в переводе с еврейского — «прохождение мимо». Принятие тогда верою, казалось бы, бессмысленных наставлений Господа указывало на принятие впоследствии также верою заместительной жертвы Иисуса Христа за грехи каждого человека.

Ужин 14 Нисана

Бог дал повеление израильтянам каждый год 14 Нисана справлять Пасху — удалять из домов старую закваску и съедать пасхального агнца с горькими травами и пресным хлебом. В ветхозаветные времена верующие евреи в этот день вспоминали их счастливый выход из рабства фараона и все чудеса, которые сопровождали это событие. А удаление старой закваски из домов как бы показывало готовность людей обновить свою жизнь — удалить из своих семей закваску, символизирующую растущий, как дрожжи, грех. Поэтому следующие за Пасхой дни назывались праздником Опресноков. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом… станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины» (Библия, 1 послание коринфянам 5:7, 8).

Умер в Пасху

Иисус Христос умер на кресте именно в еврейскую Пасху, став истинным агнцем, исполнив пасхальное пророчество, а также воплотив прообраз жертвенных животных, которых в качестве заместительной жертвы приносили в Иерусалимском храме люди за свои грехи.

Перед казнью Иисус Христос и Его ученики тоже вкушали пасхального агнца, после чего Господь дал наставление отныне вспоминать Его другим образом — пригубляя неперебродившее вино и преломляя пресный хлеб, которые должны были стать символами принесённого за людей в жертву Его тела и пролитой крови: «И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть Тело Моё, которое за вас предаётся; сие творите в Моё воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] новый завет в Моей Крови, которая за вас проливается» (Евангелие от Луки 22:19, 20).

Пасха для христиан

Для христиан иудейская Пасха наполнилась новым содержанием. Преломляясь через служение Иисуса Христа, она стала воспоминанием заместительной жертвы Иисуса Христа как пасхального Агнца и символом освобождения людей от власти греха. Тогда, в Египте, люди, поверившие Богу, спаслись от гибели кровью агнца, помазанной на косяках дверей. Затем Творец вывел Свой будущий народ из рабства фараона. Так и христиане благодаря Агнцу Иисусу и Его жертвенной крови спасены из рабства греха для безгрешной жизни здесь, на Земле, и вечного благоденствия в Царствии Небесном.

Апостол Павел в Послании к коринфянам так пояснял связь Иисуса Христа и Пасхи: «Пасха наша, Христос, заклан за нас» (Библия, 1 послание коринфянам 5:7).

Когда отмечали Пасху первые христиане

Значительная часть христиан первых трёх веков праздник Пасхи, как и иудеи, отмечали вечером 14 Нисана по еврейскому лунно-солнечному календарю вне зависимости от дня недели. Этот факт не оспаривается ни историками, ни богословами.

Конечно, праздник сильно отличался от иудейского. Не было в нём ни пасхального агнца, ни горьких трав. На Пасху, как и в другие дни, когда христиане собирались для воспоминания Иисуса Христа, они преломляли хлеб и совершали причастие вином, как научили их Иисус Христос и Его ученики. Дело в том, что Господь и апостолы не давали наставления праздновать воскресение Иисуса Христа, что большинство христиан сегодня делают в праздник Пасхи. Но, наоборот, — призывали к воспоминанию жертвенной смерти Иисуса Христа вплоть до Его Второго пришествия: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьёте чашу сию, смерть Господню возвещаете (проповедуете, объявляете, сообщаете), доколе Он придёт» (Библия, 1 послание коринфянам 11:26).

Празднуют в другой день и другое событие

Однако со временем большинство христиан захотели полностью отделиться от иудеев, для чего было необходимо и перенесение праздника Пасхи. Ряд церковных деятелей решили переместить праздник с 14 Нисана на воскресенье после Иудейской Пасхи.

Споры о правилах празднования Пасхи шли длительное время. Некоторые христиане сопротивлялись новациям. Римский епископ Виктор в 191 году даже на время отлучил от церкви братьев Асии (Малой Азии) за отказ принять Пасхальное воскресенье. Один из отцов церкви, епископ Евсевий Памфил (263 – 340 гг.), в V томе (п. 24) Церковной истории приводит письмо асийского епископа Поликрата к епископу Рима Виктору о необходимости празднования Пасхи 14 Нисана: «Мы строго соблюдаем этот праздник: мы ничего не прибавляем, ничего не убавляем. В Асии покоятся великие светила веры, которые восстанут в день пришествия Господня, когда Он во славе сойдёт с небес и разыщет всех святых: Филиппа, одного из двенадцати…; Иоанна, возлежавшего на груди у Господа… Все они праздновали Пасху в четырнадцатый день (лунного месяца) по Евангелию, ничего не преступая и следуя правилу веры. И я, Поликрат… поступаю так».

В 325 году на I Вселенском соборе, прошедшем в Никее, было принято окончательное решение не справлять праздник Пасхи «по-иудейски». Однако даже после запрета празднования Пасхи 14 Нисана споры о ней не утихли. До сих пор западная (ныне католическая) и восточная (ныне православная) церкви не могут прийти к единству в вопросе о дате празднования Пасхи и отмечают её в одно из воскресений весны, определяя его каждая по своим методикам, с использованием разных календарей (католицизм — григорианского, православие — юлианского), поэтому чаще всего по разным дням.

Что касается привычных пасхальных кроликов, куличей и крашеных яиц, эти новации, по мнению многих богословов и историков, вошли в христианство из язычества и прижились в популярных церквях спустя столетия со времени жизни Иисуса Христа и апостолов.

Валерий Татаркин,

«Возвращаясь к истокам христианского вероучения»

apologetica.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2023 г.