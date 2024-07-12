День, избавляющий от стресса

Суббота для многих — обычный день. Но он таит в себе удивительные сокровища для тех, кто поверит Богу и решит на практике испытать Его чудо-подарок.

Четвёртая заповедь Закона Божьего звучит следующим образом: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Библия, книга Исход 20:8–11).

К сожалению, заповедь, начинающаяся со слова «помни», оказалась забытой. Как много пользы принёс бы человеку отдых в течение целого дня один раз в неделю! Организм человека настроен на семидневный цикл. Проводилось много опытов с изменением семидневной недели, но ни один другой ритм не прижился.

Рекомендации, исходящие от Творца, всегда нацелены на благополучие человека. Если уж Он включил в Свой Закон заповедь, касающуюся отдыха в конкретный день, то этим Он желает уберечь нас от поглощения рабочей суетой, приводящей к физическому и эмоциональному угасанию. Сегодня мы можем сказать, что, соблюдая четвёртую заповедь Закона Божьего, мы фактически улучшаем качество нашей жизни и избегаем стресса. Кроме того, мы следуем закону самой жизни, так как Автор этой заповеди одновременно Творец и физических, и биологических законов.

Читая Библию, невозможно не заметить, что о субботе как дне отдыха говорится много раз. В книге Бытие сказано, что в самом начале существования этого мира Творец совершил в отношении субботы три действия: благословил субботу, освятил её и оставался в этот день в покое: «Так совершены небо и земля и всё воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Библия, книга Бытие 2:1–3).

Когда Бог что-то освящает, этим Он отделяет освящаемое для особой важной цели. А когда Он благословляет кого-то или что-то, то никто кроме Него Самого не может это благословение отменить.

У вас может возникнуть вопрос: что значит тот факт, что в первую субботу Бог покоился? Разве Бог мог устать? В Библии говорится, что всемогущий Бог никогда не устаёт: «Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает?» (книга пророка Исаии 40:28). Итак, у Бога не было нужды в отдыхе. Подобным образом у Иисуса не было нужды принимать крещение покаяния, потому что Он был безгрешен. Но Иисус попросил Иоанна крестить Его, чтобы оставить нам пример (см. Евангелие от Матфея 3:13–15). Бог, отдыхая в субботу, тоже дал нам пример.

Суббота — это подарок всему человечеству, а не какому-то отдельному народу или этнической группе. В момент учреждения субботы были только Адам и Ева. Не было ни евреев, ни других национальностей. Книга Исход 20:8–11, книга Левит 23:3, Евангелие от Матфея 28:1 ясно показывают, что суббота — это седьмой, а не какой-то другой день недели. А книга Иезекииля 20:12, 20 говорит о том, что празднование субботы — это знак верности людей Создателю. Суббота — это праздник чудесного рождения нашего мира и нас самих, это — памятник в честь творения.

Иисус Христос, Сын Божий, соблюдал субботу, когда находился на земле (Евангелие от Луки 4:16). Так же поступали и Его ученики (Деяния 16:13; 17:2). Таким образом, Адам и Ева, патриархи, пророки и последователи Иисуса Христа чтили субботу, которая, согласно Библии, начинается с заката в пятницу (у евреев этот день назывался «днём приготовления») и продолжается до следующего захода солнца (вечером в субботу). Подтверждение этому мы можем найти в следующих местах Библии:

«После сего, когда смеркалось, у ворот Иерусалимских, перед субботою, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до [утра] после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний» (книга Неемии 13:19).

«И был вечер, и было утро: день четвёртый» (книга Бытие 1:19).

«При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных и бесноватых» (Евангелие от Марка 1:32) — речь идёт о вечере субботы.

«От вечера до вечера празднуйте субботу вашу» (книга Левит 23:32).

Как видим, библейская смена суток происходит вечером, а не в полночь.

«Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днём Господним, чествуемым, и почтишь её тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, — то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это» (книга пророка Исаии 58:13, 14).

Бог хочет, чтобы мы именно так соблюдали Его святой день, и это порядок, который будет сохраняться всегда: «Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо Моё на поклонение, говорит Господь» (Исаии 66:22, 23).

Суббота — это подарок от Бога, который мы получаем каждую неделю. Принимаем ли мы этот подарок с радостью и благодарностью? Или в спешке бежим мимо, пренебрегая благословениями этого дня?

Как сделать субботу праздником

План проведения субботы составляйте в начале недели.

Ожидайте субботу с радостью как особый день общения с Богом.

На закате в пятницу соберитесь всей семьёй и помолитесь вместе.

В субботу посетите церковь, как это делал Иисус.

Заранее приготовьте на субботу особые, праздничные блюда.

Во второй половине дня, особенно если у вас есть дети, погуляйте в парке или другом месте, где на лоне природы вы можете созерцать красоту творения Божьего.

Помогите нуждающимся, как это делал Иисус. Посетите больных и одиноких.

По прошествии дня ещё раз соберите семью для молитвы о Божьем благословении на предстоящую неделю.

Статья подготовлена по книге Дж. Мелгоса

«Под парусом надежды»

Суббота — просто день отдыха или нечто большее?