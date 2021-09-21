Что-то в сыне изменилось

Что-то в Костике изменилось, но родители не сразу поняли, что именно.

Мой путь к Богу начался со среднего сына, Костика. Я в то время очень переживала за старшего ребёнка, который связался с плохой компанией. А Костика моя знакомая стала брать с собой в церковь. Как-то и я пошла с ними. И была потрясена тем, что совсем чужие люди молятся о моей проблеме, как о своей. В тот же день я узнала, что мой Костик тоже умеет молиться и много молится о том, чтобы я пришла к Богу. Меня это тронуло до глубины души.

А Костик мой сильно заикался. Когда мы вернулись домой, я вспомнила услышанное в церкви и говорю сыночку: «Костик, Бог очень любит деток. Ты помолись, чтобы Он тебя избавил от заикания». И сыночек помолился. Потом помолилась я. Затем Костик захотел ещё помолиться. И так мы по очереди молились долго-долго, и я почувствовала мир в сердце, почувствовала, что Бог рядом. С того дня мы с Костей стали молиться вместе.

Прошло какое-то время. Муж вернулся с вахты. Я ему говорю, что Костя как-то изменился. Муж говорит: «Я тоже чувствую, что что-то изменилось, а понять не могу». И тут нас осенило: наш Костя перестал заикаться. Господь исцелил его!

Татьяна Антышева

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2021 г.