Что ты видишь?

7 апреля — Международный День здоровья

Один мудрец показал своим ученикам белый лист бумаги, на котором стояла одна единственная чёрная точка. «Что вы видите?» — спросил старец. «Чёрную точку», — ответили все. Учитель грустно сказал: «Все вы увидели маленькую чёрную точку, но никто не заметил белого листа». А что видишь ты?

Человек — личность целостная. Его нельзя поделить на кусочки и сказать, что одна часть важнее другой. По определению ВОЗ, здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов.

Мы много говорим о физическом аспекте, пренебрегая зачастую двумя другими. К сожалению, мы не можем контролировать всё в своей жизни, но мы можем учиться управлять своими эмоциями, такими как гнев и раздражение, злоба и недовольство.

Над рабочим столом президента США Джона Кеннеди висели слова молитвы: «Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого». Думайте всегда о хорошем. Царь Соломон, один из мудрейших людей, когда-либо живших на земле, говорил: «Радость на сердце — лучшее лекарство, а отчаяние иссушает тело» (Библия, книга Притчей 17:22)*. Подобно тому, как мрачные мысли могут вывести нас из строя, так светлые и добрые станут нашими помощниками в поддержании здоровья.

Возьмите себе за правило каждый день настраивать себя на доброе, положительное, полезное, решитесь стать выше проблем.

Оптимизм опирается на надежду и веру в Бога, а также на убеждение, что Господь может повернуть ход вещей нам во благо. Об этом очень убедительно написано в Священном Писании: «И мы знаем: Бог действует с теми, кто любит Его, с теми, кого призвал Он во исполнение намеренья Своего, им Он всё обращает во благо» (Библия, Послание римлянам 8:28). А вот ещё: «Однако же, помните, что ни одно из постигших вас испытаний не было чем-то неодолимым для человека, и верен Бог, Он никогда не допустит, чтобы вы были подвергнуты испытанию сверх сил, Он даст и выход при каждом испытании, сделав вас способными в нём устоять» (Библия, 1 послание коринфянам 10:13).

Все мы в той или иной степени подвержены испытаниям: физическим, эмоциональным, умственным или духовным. Даже если мы не можем изменить ситуацию, мы можем изменить своё отношение к ней. Например, смотреть на происходящее с позиций оптимизма. При этом мы ничего не теряем, но сможем многое приобрести: самообладание, покой, целостность характера, надежду.

Я был в обиде на Творца,

что не имел сапог,

Пока не встретил молодца,

который был без ног.

Омар Хайям

Мы не знаем, что нас ждёт завтра, но мы можем быть уверены в одном: Бог не оставит нас. Когда-то премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, написал: «Пессимист видит трудности в каждой возможности. Оптимист видит возможность в каждой трудности».

Что выберете вы: сосредотачиваться на трудностях или на возможностях?

Это интересно:

Опытные психотерапевты рекомендуют пациентам (и тем, кто не желает ими становиться) вести дневник благодарности. Многим из нас намного проще критиковать окружающих, чем попытаться найти хоть один повод для благодарности. Как только вы начнёте замечать, что незнакомый человек открыл вам дверь, мама каждый день готовит для вас завтрак, соседка подметает лестничную площадку, сынишка почистил раковину и т. д., то ваше отношение к людям изменится. Ведение дневника поможет вам найти повод для благодарности, а не зацикливаться на критике и негативных эмоциях. Вы научитесь радоваться мелочам.

Что нужно?

Ежедневно писать 5 – 10 благодарностей (можно больше).

Начинать каждое предложение со слова «Благодарю».

Писать следует развёрнуто и конкретно — за что именно вы благодарны. Чётко указать причины своей признательности.

Порой нам приходится переживать события разрушительной силы и кажется, что мир вокруг нас рухнул и распался на кусочки. Где найти источник надежды? В этот момент вспомните о Боге, Который управляет всеми обстоятельствами жизни, и однажды сотворит новый, лучший мир.

«Но вот что вспоминаю я, и оттого надежда оживает во мне: “Милости Господа бесконечны, милосердие Его вечно, каждое утро вновь изливается. Господь — наследие моё, на Него надеяться не перестану”» (Библия, Плач Иеремии 3:21–24). Именно так обращается пророк Иеремия к Господу в самое тяжёлое для него время.

Даже в тёмные времена учитесь видеть доброе и хорошее. Всегда помните о Боге, приглашающем: «Придите ко Мне все, несущие тяжкое бремя забот и трудов, и Я успокою вас!» (Евангелие от Матфея 11:28).

Наталья Скороход, Александра Третьякова

* Библейские тексты приведены в современном переводе под ред. Кулакова.

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2022 г.