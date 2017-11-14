Сахарный диабет и образ жизни

14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом

Есть множество доказательств того, что изменение образа жизни решает проблему не только сахарного диабета, но и метаболического синдрома в целом.

Джон Харви Келлог (1852 – 1943), главный врач самого эффективного на то время санатория в Америке, в 1917 г. издал книгу, в которой описал лечение более 1200 пациентов. Среди прочего там было и описание лечения сахарного диабета. В то время ещё не был известен инсулин, но врачи достигали успеха в лечении путём изменения образа жизни.

Нельзя сказать, что изменение образа жизни приносит окончательное исцеление, потому что причины, вызвавшие нарушение метаболизма ранее, могут возникнуть снова. Поэтому важно, чтобы пациент тщательно выполнял все рекомендации, иначе можно вновь спровоцировать болезнь.

Меры профилактики и лечения

1. Преимущественно растительное питание с высоким содержанием клетчатки, низким содержанием жиров и высоким содержанием сложных углеводов.

2. Разнообразные физические упражнения, в особенности ходьба, но также силовые упражнения. Ходите быстрым шагом, по крайней мере, 30 минут в день или используйте другие физические нагрузки: плавайте, ездите на велосипеде, работайте в саду или огороде. Включите в ваш режим физической активности силовые упражнения 2 – 3 раза в неделю. Это могут быть занятия с гантелями, эспандером или с использованием тренажёров. Каждое занятие должно включать 8 – 10 силовых упражнений, повторяющихся 8 – 12 раз.

3. Двух- или трёхразовое питание с акцентом на завтраке и без перекусываний. Как показали исследования, двухразовое питание даже лучше трёхразового для лечения сахарного диабета второго типа.

4. Духовная помощь и доверие Божьей силе приносят физиологическую пользу. При этом не только снимаются «токсические» негативные эмоции, могущие вызвать стресс, но и появляется возможность выразить благодарность.

5. Свежий воздух и солнечный свет. Солнечный свет способствует вырабатыванию витамина D, дефицит которого снижает способность организма эффективно регулировать уровень сахара в крови. Поэтому прогулки на свежем воздухе по полчаса в день обязательны.

6. 7 – 8 часов ночного сна. Если вы спите менее 6 часов в сутки, риск возникновения диабета 2 типа увеличивается в 2 раза! С другой стороны, пересыпание увеличивает риск возникновения диабета в 3 раза.

7. Вода — лучший напиток. Не употребляйте напитки, которые содействуют появлению диабета 2 типа — сладкие прохладительные, алкогольные и кофеиносодержащие.

8. Отказ от курения.

Исследования, проводившиеся в разных странах, показали, что, ведя определённый образ жизни, можно предотвратить сахарный диабет 2 типа.

Диеты, применявшиеся в исследованиях по профилактике и лечению диабета, характеризуются высоким содержанием сложных углеводов, низким содержанием жиров, ограничением калорийности. В этих исследованиях количество участников «сошедших с дистанции» было очень малым (6 – 8 %).

Также в исследованиях применялись аэробные упражнения и упражнения на сопротивление. Они помогают улучшить обмен веществ.

Одно финское исследование показало, что влияние изменения образа жизни продолжалось даже после того, как его участники перестали придерживаться условий эксперимента. В ходе исследования участники добились снижения веса, уменьшили употребление жиров, увеличили употребление клетчатки и физическую активность.

Итак, используя всеобъемлющий подход к здоровому образу жизни, мы достигаем наилучшего результата в контроле диабета.

Подготовил Тимур Герасимов,

по материалам сайта ourhome.vin.ua

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (247) ноябрь 2017 г.