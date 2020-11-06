Что ждёт США, или тайна зверя, выходящего из земли

Ноябрь месяц, друзья. Статья эта пишется в июле. На сегодняшний день множество голосов утверждают, что ноябрь будет очень проблематичным для США и мира в целом. Многие пророчат митинги, стычки, чуть ли не революцию в Америке, крушение финансовой системы. Вы уже в ноябре, вам виднее, что происходит. Мы же посмотрим, что сказано о США в библейском пророчестве.

Соединённые Штаты долгое время ассоциировались со свободой и демократией. Однако библейская книга Откровение, освещая последние дни земной истории, сообщает о серьёзной угрозе, нависшей над свободой не только США, но и всего мира.

В 13 главе книги Откровение (стих 11) Иоанн пишет о появлении зверя — папской власти, описывает историю её становления и указывает на то, какую роль она сыграет в конце времени.

Затем на арене появляется другой зверь. О нём-то мы и поговорим сегодня.

«И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим» (Откровение 13:11).

Можем ли мы установить, кто этот зверь, похожий на агнца (ягнёнка)? В Даниила 7:17 сказано, что звери символизируют собой царей или царства. Итак, второй зверь из 13 главы книги Откровение — это царство, нация.

Место появления

Обратим внимание на то, откуда появляется зверь. Из земли. Все предыдущие звери, упомянутые в пророчествах, выходили из моря. А в Откровении 17:15 говорится, что море представляет народы, племена. Можно предположить, что земля в таком случае — это незаселённая территория. Значит, интересующий нас зверь вышел из незаселённой, необжитой, пустынной земли.

Один европейский журнал написал в 1850 году о США как о государстве, которое «возникло среди молчания земли, ежедневно набирая силу и гордость».

Время появления

В Откровении 13:10 говорится, что первый зверь (напомним, что речь идёт о папстве) пойдёт в плен. Следующий же текст свидетельствует о появлении второго зверя — того самого, который вышел из земли.

В 1798 году французский генерал Бертье по поручению Наполеона захватил папу в плен. Враги церкви провозгласили тогда, что это было правление последнего папы. Но если бы они обратились к Писанию, то обнаружили бы, что папской системе не был положен конец, она была просто «ранена». В Откровении 13:3 говорится: «Но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем».

В наше время популярность папства стремительно растёт. Смертельная рана исцеляется на наших глазах… Папа римский сегодня — всемирно почитаемый лидер.

Но вернёмся ко второму зверю, появившемуся тогда, когда первый зверь был «ранен». Можно считать временем его выхода на арену конец XVIII века. Соответствуют ли Соединённые Штаты данной характеристике? К 1798 году эта новая страна стала нацией, с которой приходилось считаться.

Изучая историю, мы обнаруживаем, что только одна мировая держава вышла на арену около 1798 года — это Соединённые Штаты Америки.

Внешний вид

Как же выглядит этот зверь, вышедший из земли? Он имел два рога, подобные агнчим. Агнец представляет молодость. Это не старое животное, но недавно появившийся на свет ягнёнок. Рога — символ власти. У первого зверя (папства) на рогах были диадемы, указывающие на монархическую форму правления. У второго же зверя была иная власть. Вероятно, это намёк на демократическую форму правления, на терпимость. Но этот подобный агнцу зверь оказывает влияние на весь мир, заставляя всех поклониться «первому зверю» (Откровение 13:12).

Итак, второй зверь из 13-й главы Откровения:

Появился около 1798 года в незаселённой земле. Это молодая нация. Она не станет монархией, хотя возвысится до положения влиятельной державы.

Мы видим, что Иоанн Богослов указал на возникновение США; эта страна точно соответствует пророчеству.

Роль США в последнее время

А дальше начинается самое интересное. Наш зверь с агнчими рогами начинает говорить «как дракон» (Откровение 13:11). Очевидно, с этой нацией что-то происходит. Каким образом страны могут говорить? Посредством законодательных органов. Официально избранные лица страны говорят за народ, когда издают законы. В 13-й главе Откровения отмечено изменение: вначале нация говорила как агнец, то есть издавала законы в защиту свободы, а затем заговорила как дракон, то есть издала принудительные законы.

Но картина становится ещё мрачнее: «Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела» (Откровение 13:12). Выходит, что США заставят людей всего мира поклониться папству. Церковь и государство, которые долгое время были разделены, объединятся, чтобы навязать религиозные правила. Протестантская Америка протянет через океан руку папству, чтобы заключить союз церкви с государством.

Что является символом папской власти? Поклонение Богу в воскресенье. Это их установление. Это день, который Римско-католическая церковь провозгласила святым. Библия же нигде не отрекается от святости субботнего дня, установленного Самим Творцом навеки. Авторитет Бога и авторитет церкви вступают в конфликт.

Но это ещё не всё. Упоминая о звере с агнчими рогами, Иоанн говорит: «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле» (Откровение 13:13,14).

Что заставляет людей поверить лжи? Многие считают, что любое чудо свершается Богом. Знайте: сатана тоже может творить чудеса. Говоря о последних днях, Иисус предупреждал, что восстанут лжехристы и лжепророки, которые «дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Евангелие от Матфея 24:24).

Люди, которые увлекаются сверхъестественными явлениями и не изучают Слово Божье, впадут в заблуждение. Они будут обмануты тёмными силами.

Сатана — великий обманщик, творящий чудеса, — обольстит царей, политиков, государственных деятелей.

Представьте себе, что на фоне хаоса, царящего в обществе, людей призовут объединиться вокруг того, что кажется последним шансом спасения от нравственной гибели. Будет объявлено, что все беспорядки вызваны отступлением от Бога. Произойдёт невиданное духовное пробуждение, люди захотят учредить то, что сможет объединить всех. Вот прекрасная мысль: поклоняться Богу в воскресный день в едином духе братства. Это предложение кажется вам странным? Тем не менее, движение за соблюдение воскресного дня и за введение воскресных законов продолжает набирать обороты. Америка способна и будет навязывать соблюдение воскресенья.

Если нация растерзана преступлениями, если вокруг изобилуют насилие, бесстыдство и злоупотребления, если в школах подростки убивают друг друга, естественной реакцией будут слова: «Должен быть закон!» Американцы, действуя из лучших побуждений, сплотятся, чтобы принять законы для спасения нации. Они будут думать, что смогут спасти страну, навязывая мораль. «Мы должны вновь сделать нашу нацию христианской», — говорят они. Хороший мотив, но плохие методы. Вы уже догадались, на принятие какого закона я намекаю? Да, закона о соблюдении воскресного дня — того самого дня, который является символом поклонения папской власти. Когда воскресный закон будет принят в США, то и другие государства введут подобные законы. Появится общий враг — те, кто продолжают настаивать на авторитете Священного Писания. Но об этом в другой раз.

А пока мы наблюдаем, как некогда агнец всё больше и больше начинает походить на дракона.

Подготовил Михаил Руканов

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2020 г.