Чья печать будет на тебе?

Печать Бога или начертание зверя — третьего не дано. Среди страшных событий будущего под надёжной Божьей защитой будут находиться те, кто получит особый знак на чело. Что это за знак? Давайте разбираться.

Апостол Иоанн, сосланный на остров Патмос за веру в Христа, получает от Бога видение и описывает удивительные события и образы в последней книге Библии, известной как Откровение (или Апокалипсис).

Печать на чело

В седьмой главе мы встречаем «Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырём Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего» (Откровение 7:2, 3).

Мы читаем, что в конце мировой истории на нашу Землю обрушатся страшные казни. Но люди, имеющие на своих челах особенную печать, будут находиться под охраной Небес.

Начертание на чело или на руку

Позже Иоанн пишет о том, что дьявол тоже ставит своим слугам метку: «И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело своё или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днём, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его» (Откровение 14:9–11).

Кому поклоняться?

Прежде чем произойдёт запечатление каждого из живущих, ангел, летящий посредине неба, обращается с последним призывом к жителям нашей планеты: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод» (Откровение 14:7). «Поклонитесь Творцу!» — взывает ангел. «Поклонитесь зверю и образу его!» — настаивает сатана. Все поклонятся либо Богу, либо Его противнику. Все получат печать того, кому поклоняются. «Естественно, я выберу Бога», — скажете вы. Не спешите. Подумайте вот о чём: дьявол прекрасно осведомлён о религиозности людей. Тех, кто напрямую заявляет о своей приверженности сатане, не так уж много. Однако Библия помогает понять, в каком лагере находимся мы, что ожидает нас — печать Божья или начертание зверя.

Самая непопулярная заповедь у россиян

В 2012 году в рамках опроса исследовательская служба «Среда» узнала у россиян, каким библейским заповедям они следуют в обыденной жизни. По итогам опроса выяснилось, что меньше всего людей (только 4%) стараются один день в неделю посвящать духовной жизни. А если спросить, какой именно день респонденты отводят Богу, то, скорее всего, окажется, что из этих и без того ничтожных 4% большинство предпочитают воскресенье. Бог же чётко и однозначно говорит о конкретном дне — субботе. Суббота — почти забытый день, соблюдение которого многими воспринимается как чудачество. Но у Бога есть верные дети, о которых сказано: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии…» (Откровение 14:12).

Не мелочь, а знак верности!

Заповедь о субботе — это не самая важная заповедь, ибо весь Закон свят. Но именно четвёртую заповедь дьявол решить предать забвению. Бог говорит: «Помни!», а весь мир забывает… Результаты опроса упрямо подтверждают, что лукавый весьма преуспел: «…даже возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон» (Библия, книга Даниила 7:25).

Печать в сердце закона

Одна заповедь посреди других девяти является не просто повелением, но печатью Бога. Когда вы читаете заповедь о субботе, вы читаете то, что могло бы быть написано на реальной печати, которую Бог приложил к Своему творению. Как у начальника есть печать и он заверяет ею документы, так и у Бога есть Своя печать, которую Он прикладывает к каждому Своему делу. На печати Бога есть всё, что есть на печатях земных правителей:

Его имя — Господь, Бог твой;

Его верховное звание — Творец, Создатель;

территория Его владения — небо и земля.

Вот эту самую печать Вседержитель накладывает на всякое творение, которое одобряет, и менять не собирается. Эта печать Бога стоит в центре Его Закона и тем самым заверяет, что Закон свят, неизменен, вечен.

Мы не заметим, как ангел будет ставить печать одобрения на челах людей (чело — символ разума, сознательного принятия истины или заблуждения), но мы знаем, что на печати этой будет написано: «Господь Бог, Вседержитель, Творец неба и земли». А то, на чём стоит такая печать, принадлежит Богу и, следовательно, не может быть уничтожено. Это печать полного совершенства. Закон совершенен, Иисус совершенен: «На Нём положил печать [Свою] Отец, Бог» (Евангелие от Иоанна 6:27). Те, кто с радостью встретят Христа при Его Втором пришествии, тоже будут совершенны так же, как Он.

Поэтому Вседержитель сможет поставить Свою печать на них, сказав тем самым всей Вселенной: «Это Моё, Я проверил и одобрил».

Получат ли эту печать те, кто, упорно называя Христа своим Спасителем, не желают видеть в Нём Творца и Законодателя, Который и Сам не меняется, и закон Свой не меняет?

Только тот, кто, невзирая на человеческие традиции и предания, твёрдо хранит все Десять Заповедей Закона Божьего, сможет получить печать Бога живого в день, который не за горами. Пусть же ангел, летящий над Россией, поставит печать Божью на челах гораздо большего числа людей, чем 4%!

К чему призывает ангел? Что об этом говорит Библия? 1. Убояться Бога. Бояться Бога — значит соблюдать Его волю, Его закон; ненавидеть зло и грех. Грех же познаётся посредством закона. Заповеди Божьи — вот мерило истины или заблуждения. «Начало мудрости — страх Господень; разум верный у всех, исполняющих [заповеди Его]» (Псалом 110:10). «Страх Господень — ненавидеть зло» (Притчи 8:13). «Пусть он… читает его (закон) во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии» (Второзаконие 17:19). 2. Воздать Богу славу. Воздать славу — искренне восхвалить Господа, осознавая величие Его любви; креститься крещением покаяния во оставление грехов; творить волю Божью, выраженную в Его Законе; держаться истины; идти по пути преобразования характера «от славы в славу». Слово «слава» в Библии нередко означает характер. Ожидающие Господа готовят себя, взирая на Бога, познавая Его характер и бесконечную любовь, изучая Библию, постоянно молясь. «И весь народ, слушавший [Его], и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым; а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него» (Луки 7:29, 30). «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе; а Кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды в Нём» (Иоанна 7:17, 18). «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Коринфянам 3:18). Поклониться Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод. Здесь Ангел цитирует четвёртую заповедь Закона Божьего, повелевающую помнить и святить субботний день, оставленный как памятник творения для всего человечества (тогда Израильского народа ещё не было). «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исход 20:11). «Мы… благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и море, и всё, что в них» (Деяния 14:15).

Михаил Руканов

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (266) июнь 2019 г.