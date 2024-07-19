Что ждёт жителей земли?

Библия говорит, что последние события на Земле по своему масштабу не будут уступать показанному в фильмах-катастрофах. Но для любящих Бога предусмотрен чудесный сценарий!

1 Второе пришествие и воскресение умерших верующих (первое воскресение).

Итак, наша отправная точка — Второе пришествие Иисуса Христа. Господь обещал вернуться на землю, чтобы воздать каждому по делам его. Это будет день великого ужаса для тех, кто отверг Бога, и днём величайшей радости для ожидающих своего Спасителя. Это будет день радостной встречи с теми, с кем разлучила нас смерть. А произойдёт это так: «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведёт с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами» (Библия, 1 послание фессалоникийцам 4:13–18).

2 Встреча в небесах.

Как тепло, с какой любовью нас будут встречать! Собравшись вокруг нас, ангелы воспоют радостные и хвалебные песнопения, а пир, устроенный по случаю нашего возвращения, превзойдёт все те застолья, какие мы когда-либо знавали на этой земле! Но самое главное: Сам Отец введёт нас в наше райское жилище. Как прекрасны будут эти небесные обители, приготовленные Самим Господом, пообещавшим: «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Евангелие от Иоанна 14:2, 3).

3 Тысячелетнее царство.

Чтобы больше узнать о чудесном будущем, которое Господь задумал для нас, обратимся к библейской книге Откровение: «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (Откровение 20:6). Итак, первую тысячу лет мы будем царствовать со Христом на небе.

4 Небесный град спускается на обновлённую Землю.

Одна из заповедей блаженства гласит: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Евангелие от Матфея 5:3). Однако Иисус сказал и другое: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Евангелие от Матфея 5:5). Не эту, знакомую нам землю, а новую — чистую, неосквернённую, избавленную от тяжких последствий греха, болезней и смерти.

Как мы вступим во владение этой новой землей? Хотите — верьте, хотите — нет, но спустя тысячу лет, которую мы проведём на небе, Небесный град и мы вместе с ним сойдём на землю. Невероятное событие! Я бы никогда не поверил этому, если бы не прочитал в Библии: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» (книга Откровение 21:1–3).

Как будет выглядеть нисхождение Святого града на землю? Согласно ветхозаветному пророку Захарии, в этот день Христос станет на Елеонской горе, неподалёку от развалин нынешнего Иерусалима. Его ноги превратят эту гору в большую долину, где и утвердится новый Иерусалим.

Почему Бог задумал переместить столицу Вселенной с небес на нашу скромную планету? Да просто потому, что мы — Его избранный народ. Бог так возлюбил мир, что отдал для искупления его грехов Своего любимого Сына. Этот дар принадлежит нам и сегодня. Наш Спаситель вовеки останется не только нашим Господом, но и членом человеческой семьи, нашим Братом! Помните только что прочитанный текст: «И Сам Бог с ними будет Богом их»?

Иерусалим, где Иисус пострадал и умер за наши грехи, станет местом вечного престола Божьего. На протяжении нескончаемых веков обитатели Вселенной будут вместе с нами поклоняться Богу на месте нашего спасения. «И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю всё новое» (книга Откровение 21:4, 5). Не будет смерти! Ни вопля, ни болезни! Прощайте, артрит и опухоль мозга! Прощайте, одиночество и разочарование! Иисус творит всё новое!

Подумайте о том славном дне, когда Христос вернётся. Думайте об этом снова и снова. Пусть сама мысль станет для вас тем, ради чего стоит жить.

5 Второе воскресение (воскресение нечестивых), окончательное уничтожение зла.

Тысячу лет, пока искупленные будут находиться на небесах, дьявол будет скован, потому что на земле не останется никого, кого можно было бы обольщать. Ведь все нечестивые погибнут при пришествии Христа. Но спустя тысячу лет им предстоит воскреснуть, чтобы услышать приговор, признать справедливость Божьего суда и умереть навсегда (смерть вторая). «И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это — смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (книга Откровение 20:14, 15).

Дорогой читатель, я искренне надеюсь, что ты и я будем в числе тех, кто встретит Господа живыми или воскреснет при Его возвращении. Иисус сделал для этого всё, что мог. А дальше — выбор за нами.

Разве может быть что-нибудь более волнующее и восхитительное? Вы только представьте себе: вот на востоке сначала появляется маленькое тёмное облако, оно приближается и, наконец, становится большим и белым. Такого вы раньше никогда не видели — это облако состоит из ангелов, которым нет числа. Над всем миром разносится звук трубы и раздаётся голос, никогда прежде вами не слышанный. Это голос Господа Иисуса, призывающий мёртвых к жизни. Земля колеблется, могилы разверзаются, там и тут ангелы выносят из них маленьких детей и передают матерям. Раздаются крики радости: это те, кого некогда разлучила смерть, вновь соединяются, дабы никогда уже не расставаться!

Затем вместе с воскресшими мы вступаем в это ангельское созвездие, чтобы отправиться домой. Мне бы хотелось быть там. А тебе?

Но пока этого не произошло, Господь будет заботиться о нас, даже если беды, страдание и горе наполняют наши дни и не дают спать по ночам. Что с того, что нас всегда сопровождают вопль сирен, свист снарядов, завывания бомбардировщиков и гром приближающейся бури? Пусть все эти страсти напоминают о том, что для нас уготовано лучшее место и что нас ожидает удивительный путь к новой земле. Это будет великое вознесение, и мы совершим его не на каком-то космическом корабле, а на ангельском облаке, несущем нас к городу нашего Господа.

Ты хочешь, чтобы твоё имя оказалось в списке пассажиров? Это возможно, необходимо только одно условие: чтобы напротив твоего имени кровью Господа Иисуса Христа было написано «прощён». Друг мой, прошу тебя, позволь Господу сделать так, чтобы Он уже сегодня мог внести тебя в список спасённых! Помолись Ему, расскажи о том, что тяготит тебя, попроси прощения за свои грехи, прими решение общаться с Богом не от случая к случаю, а постоянно, всё больше и больше знакомясь с Ним. Пусть Он станет твоим лучшим Другом!

Джордж Вандеман,

«Удивительные пророчества Библии»