США в пророчествах Библии

Пророчества и предсказания Библии о США сегодня вызывают большой интерес. Это обусловлено тем, что США ведёт агрессивную политику, навязывая силой свои требования различным странам и народам. Что же будет дальше? Своими размышлениями делится пастор Олег Юрьевич Гончаров.

Обратимся за ответом к книге Откровение: «И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело своё или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем»(Откровение 14:9, 10).

Книга Откровение и книга Даниила — две пророческие книги, которые связаны между собою, они написаны одним Автором — Творцом, но рукой пророков, живших в разное время. Даниил пишет о некой религиозной власти в средние века в лице римских пап, представленной в образе зверя. Интересно существует ли такая религиозно-политическая сила в современном мире, которая противодействует Библии и народу Божьему? Вот что говорит Библия: «И явилось на небе великое знамение: жена, облечённая в солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлёк с неба третью часть звёзд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать её младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя её к Богу и престолу Его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для неё место от Бога, чтобы питали её там тысячу двести шестьдесят дней» (Откровение 12:1–6).

Здесь описана история борьбы дьявола с Божьей Церковью. Верная жена символизирует верный Богу народ, или церковь. В этом отрывке речь идёт о церкви как Ветхого Завета, так и Нового Завета. Пророк видит, что жена была беременна. Предназначение еврейского народа было в том, чтобы явить миру Спасителя Иисуса Христа.

Что касается дракона, то христиане видели в этом пророчество о языческом Риме по причине гонений на христиан со стороны римской власти. 10 рогов — это 10 европейских государств, на которые распался Рим. Ну а за этим драконом стоит противник Божий — Люцифер, дьявол и сатана, тот, кто пытается уничтожить Божий народ, тот, кто пытался уничтожить Иисуса Христа. Ведь он прекрасно понимал, что Иисус Христос поставит точку в его судьбе, потому что Он показал всей Вселенной любовь Божью, явил правду и разрушил клевету дьявола против Бога. После воскрешения Иисуса Христа дьявол повержен, хотя и продолжает пока ещё действовать.

После того, как Иисус Христос одержал победу над сатаной на Голгофе, сатана не успокоился, но продолжает борьбу с учениками Христа, с христианами. Жена, т. е. церковь, вынуждена спасаться бегством от гонений, которые на неё воздвиг дьявол. Здесь упоминаются те же цифры, что и в книге у пророка Даниила — 1260 дней (1 пророческий день равен 1 году). Это период власти римско-католической церкви, которая правила на земле и расправлялась со всеми инакомыслящими. Все, кто хранил верность Богу и соблюдал заповеди Божии, были гонимы и вынуждены скрываться в пустынных местах, как говорит пророчество. Это и есть верный остаток народа Божьего, который не принял языческие отступления от истины.

Но на этом преследования не закончились: «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его — имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него — как у медведя, а пасть у него — как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю (Откровение 13:1–3).

В 1798 году Папа римский был пленён армией императора Наполеона и потерял свою власть. Но эта власть снова возрождается уже в другом виде: «И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон» (Откровение 13:11). Земля и вода — это тоже символы. Воды — это люди и народы. То есть если прежняя религиозная власть была на населённом континенте, в Европе, то земля является противоположностью этому, т. е. новая власть возникла на малонаселённой территории. Теперь выясним, где после окончания этого пророческого периода в 1260 лет появилась новая территория, которая начала развиваться? В конце XVIII в. многие христиане переселились в результате религиозных гонений в Северную Америку, желая там создать государство, в котором будет уважаться свобода всякого верующего. Именно это государство и является в соответствии с пророчеством зверем с агнчими рогами. Основатели США заложили первую поправку в Конституцию, которая действует до сих пор. Она предписывает, что религия не должна сливаться с властью и государство должно оставаться светским.

Пророк Иоанн видит страшного зверя, но рога у него, как у агнца. Этот зверь говорит, как дракон. Это означает, что второй зверь, как дракон и первый зверь, будет продолжать политику гонений на инакомыслящих, т. е. тех, кто будет продолжать оставаться верными Слову Божьему. Все декларации и заявления США очень демократичны, исповедуют свободу совести, свободу вероисповедания. Но на самом деле пророк видит, что этот зверь поступает так, как поступал предыдущий зверь: «Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела» (Откровение 13:12).

Мы говорили, что этот образ характеризуется, прежде всего, гонениями на инаковерующих, на тех, кто не согласен с этой властью. Смотрите, что происходит сегодня в мире. США стали мировым лидером; это государство диктует свои правила и порядки всем живущим на земле.

Мы видим, как под видом демократии, под лозунгами свободы совести это же государство вмешивается в суверенные дела многих стран мира и уже сегодня проявляются те характеристики которые были присущи религиозно-политической власти средневековой Римско-Католической Церкви такие, например, как борьба с инакомыслием. Пророчество говорит, что в будущем действия этой страны будут связаны с навязыванием принципов и законов, которые противоречат Священному Писанию. И сегодня это уже проявляется. Например, однополые браки, — это же грех Содома и Гоморры, но на государственном уровне в США однополые отношения легализованы, а в обществе ведётся пропаганда о том, что эти отношения являются нормой, наравне с традиционными браками. Политическая власть и общество в США постепенно начинают влиять на религиозные организации, чтобы они приняли светские ценности и легализовали в своей среде однополые браки и однополые отношения. Сегодня обличать содомский грех в США становиться всё труднее. И чем дальше, тем это больше будет развиваться.

Мы привели лишь один из примеров того, как может исполниться пророчество о роли США в вопросах религиозной свободы. Так говорит Священное Писание. Мы видим, что в окончательной истории земли это государство, к сожалению, сыграет отрицательную роль. При этом нужно отметить, что в США проживает очень много христиан, которые стоят на твёрдом библейском основании и остаются верны традиционным ценностям христианства, продолжают отстаивать религиозную свободу — право верить так, как говорит Слово Божье. Не стоит смешивать политику государства с жизнью её граждан и демонизировать всех, кто живёт и работает в США. Исполнение пророчества ещё впереди. Но мы должны доверять пророкам Божьим. Это может предостеречь нас и помочь сохранить нашу веру и убеждения вплоть до Второго пришествия Христа.

Статья подготовлена по циклу программ «Верую»

ТРК «Три Ангела»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (248) декабрь 2017 г.