Ключ от небесной сокровищницы

Что принесёт мир и покой душе в наше неспокойное время? Общение с Творцом Вселенной, любящим Небесным Отцом, избавит от страха и даст уверенность в будущем.

Рассказывают, что при дворе Александра Великого жил знаменитый философ. У него почти никогда не было денег. И вот однажды он решил попросить помощи у царя. Александр тепло принял его, выслушал и отдал приказание хранителю сокровищ выдать философу столько денег, сколько он потребует. Казначей, конечно, удивился, когда философ попросил огромную сумму. Об этом нужно было поговорить с царём и узнать его волю. Когда Александр услышал, какую большую сумму запросил философ, тут же повелел казначею: «Немедленно выплати ему. Философ оказал мне величайшую честь. Огромная сумма, которую он попросил, говорит о том, каким чудовищно богатым и великодушным считает он меня».

А сколько просите вы у Царя Вселенной? Насколько богат и великодушен Он в вашем представлении? Многое может мешать нам молиться, но хуже всего, если мы нерешительны, боимся, сомневаемся и не можем поверить, что Бог готов открыть окна неба и излить богатые благословения. Некто сравнил верующего с рыбой, которая плывёт в открытом море и всё-таки боится пить воду, потому что опасается: не окажется ли она тогда на суше?

Для чего нужна молитва? Схоже ли её действие с действием золотой рыбки, выполняющей любые прихоти? В чём же преимущество молитвы?

Молитва — это не просто чудодейственная рука Неба, но и средство, меняющее нашу жизнь в лучшую сторону. В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Когда Иисус жил на земле, Он часто молился. Он находил утешение и радость в общении со Своим Отцом, потому что молитва — это не тяжкое бремя, а самые светлые моменты нашей жизни, ниточка, соединяющая нашу душу с небесами.

В суете и пустоте жизни мы можем найти мир и покой, общаясь с Богом в молитве. Она — ключ в руках веры, открывающий небесную сокровищницу, где хранятся безграничные возможности Всемогущего.

Секреты успешной молитвы

Осознание, что нам нужна помощь. Если мы вынашиваем зло в нашем сердце и не желаем оставить его, если мы привязаны к какому-либо греху и лелеем его, Господь не услышит наши молитвы. Но молитва кающейся, сокрушённой души всегда будет услышана и принята. Вера — ещё одно из условий успешной молитвы. Иисус сказал ученикам: «Всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам» (Евангелие от Марка 11:24).

Даже если мы не получим просимое сразу, всё равно нужно верить, что Господь слышит нас и ответит на наши молитвы. Мы настолько склонны ошибаться в своих желаниях, что иногда просим о том, что не принесёт нам счастья. Вот почему наши молитвы не должны содержать безоговорочных требований, но в молитве должны звучать слова: «Пусть будет воля Твоя».

В ответ на такую молитву Небесный Отец пошлёт нам именно то, что служит к нашему благу и чего мы сами пожелали бы от всего сердца, если бы знали своё будущее. Настойчивость в молитве — это тоже важное условие для получения просимого. Апостол Павел писал: «Всегда в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания перед Богом» (Библия, Послание филиппийцам 4:6). Получив ответ на молитву, нужно всегда благодарить Подателя.

Молитесь, когда вас никто не видит и во время повседневных забот и трудов, чаще открывайте своё сердце перед Богом, и тогда вы сможете почувствовать себя по-настоящему счастливыми!

Подготовила Наталья Скороход

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2020 г.

Статья подготовлена по материалам книг, выпущенных издательством «Источник жизни»:

Эдвин Галлагер «КАК НАУЧИТЬСЯ МОЛИТЬСЯ?»

Эллен Уайт «ПУТЬ КО ХРИСТУ»

Издательство «Источник жизни»: 8-800-100-54-12