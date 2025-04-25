Церковь Христова — какая она?

В христианстве множество направлений, и все убеждены, что истина у них. А что о Божьей Церкви говорит Библия?

Церковь одна, а церквей много

Исследуя, как слово «церковь» употребляется в Библии, мы видим, что это либо группа верующих в конкретной местности (в таком случае в Синодальном переводе слово начинается с маленькой буквы), либо совокупность любящих Бога людей независимо от места и времени жительства (тогда «Церковь» пишется с большой буквы). Сравните:

«Я учу везде, во всякой церкви» (Библия, 1 послание коринфянам 4:17). Апостол Павел говорит о посещении им разных групп верующих.

«Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё, чтобы освятить её, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить её Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Библия, Послание ефесянам 5:25–27). Здесь мы видим собирательный образ.

Апостолы увещевают верующих не оставлять собрания, то есть регулярно посещать церковь, участвуя в её жизни: «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга]…» (Библия, Послание евреям 10:25). Христиане должны собираться вместе для молитв, прославления Бога, наставления, совместных трапез… Это видимая церковь.

Может оказаться так, что не все прихожане церквей принадлежат к Церкви Божьей, видимой Его всепроникающему оку. Вероучение конкретной церкви может максимально соответствовать истине, но при этом люди, посещающие эту общину, не обязательно входят в Церковь Божью в широком смысле этого слова. А может быть наоборот. Конкретная община заблуждается во многих аспектах библейского вероучения, но в ней есть искренние люди, которые всем сердцем ищут Бога и имеют с Ним общение. Бог видит их сердца и считает их членами Своей Церкви. Понимаете? Разумеется, это не значит, что не важно, в какую церковь ты ходишь. Важно самостоятельно изучать Библию и сравнивать учение церкви с Писанием, молиться и искать.

Как описана в Библии Божья Церковь

Любящая

Это люди, в чьём сердце живёт любящий Господь. Они добры, сострадательны, полны добрых дел. Они живут по заповеди Иисуса, сказавшего: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Евангелие от Иоанна 15:12).

Соблюдающая заповеди

Это очень важно. Церковь уважает Закон Божий и выстраивает жизнь в соответствии с ним. Она не изменяет заповеди Божьи в угоду себе.

Закон Божий (Десять заповедей) записан в 20 главе библейской книги Исход. Прочитайте Закон Божий без комментаторов, но с молитвой. Попросите Бога: «Господи, умудри меня. Дай мне понять заповеди Твои». Вероятно, у вас возникнут вопросы, потому что о некоторых заповедях вы не слышали (многие церкви игнорируют или изменяют их). Примите решение соблюдать то, что говорит Бог. Ищите собрание верующих, соблюдающих все 10 заповедей.

О Церкви Бог говорит: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Библия, книга Откровение 14:12).

Не массовая, не популярная

«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Евангелие от Матфея 7:13, 14).

Божий народ в Библии неспроста называется остатком: «Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток» (Библия, Послание римлянам 11:5).

Гонимая и притесняемая

Не гонящая. Не преследующая. История знает, что такое крестовые походы и инквизиция. В этом нет характера Иисуса. Однажды «Иоанн сказал: Наставник! мы видели человека, именем Твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. Иисус сказал ему: не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас» (Евангелие от Луки 9:49, 50). Если церковь преследует инакомыслящих, это настораживает.

Иисус не хотел, чтобы Его ученики испытывали какие-то иллюзии относительно будущего, и Он предупредил: «Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших прежде вас» (Евангелие от Матфея 5:11, 12).

«Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он [тем] служит Богу» (Евангелие от Иоанна 16:2).

В истории много примеров того, как самым злостным гонителем и преследователем верующих (Церкви) была церковь. Как ни парадоксально, дьявол любит действовать именно через церковь. В последней книге Библии написано: «И рассвирепел дракон (то есть дьявол) на жену (то есть Церковь), и пошёл, чтобы вступить в брань с прочими от семени её, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (книга Откровение 12:17). Обратите внимание, снова гнев сатаны направлен против тех, кто соблюдает Божьи заповеди.

Итак, у Христа на земле есть Церковь — люди, принявшие дар спасения, живущие по Божьей воле, исполняющие заповеди, любящие и верные. Именно они войдут в Божье Царство, потому что уже сейчас живут по его законам. Принадлежность к какой-то религиозной группе, общине или деноминации не спасает, но Библия говорит, что важно иметь общение с единоверцами для взаимного назидания и подкреплении в вере. «Где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них» (Евангелие от Матфея 18:20). Молитесь о том, чтобы найти группу верующих, соблюдающих все 10 заповедей, и стать частью Церкви, о которой Христос сказал, что «врата ада не одолеют её» (Евангелие от Матфея 16:18).

Воссоединение Церкви

У Бога на земле всегда были, есть и будут верные последователи, которые радостно встретят Иисуса, когда Он придёт на землю во второй раз. Теперь Он явится не для того, чтобы проповедовать, учить словом и делом, исцелять и умереть за грехи людей, но, чтобы взять к Себе в чудесную обитель тех, кто оценил великую жертву, принесённую ради их спасения, кто получил прощение, кто постоянно общался с Богом в молитве, кто жил по примеру Христа, творя добро, любя и прощая… Иисус вернётся за Своими верными друзьями. Как я желаю быть в их числе и услышать слова Господа, обращённые ко мне: «Войди в радость господина твоего» (Евангелие от Матфея 25:21)!

В тот день Церковь Божья всех времён и народов воссоединится. Мы можем не увидеть среди присутствующих кого-то, кого рассчитывали увидеть, и встретить того, кого встретить не ожидали. Бог смотрит не так, как смотрит человек. Его взгляд проникает в каждое сердце. Он видит не только поступки, но и их мотивы. Искупленные всех веков навсегда будут вместе там, где уже не будет слёз, разлук и смерти.

Дорогой друг, если ты искренне ищешь Бога, помолись: «Отец Небесный, я так хочу быть частью Твоей Церкви! Я желаю обрести братьев и сестёр по вере. Помоги мне найти людей, любящих Тебя и соблюдающих заповеди Твои, чтобы нам вместе возрастать в познании воли Твоей. Направь меня на путь истинный. Я хочу идти за Тобой, а не за большинством, и радостно встретить Тебя в день, когда Ты вернёшься за Своей Церковью. Во имя Иисуса Христа. Аминь».

Михаил Руканов