Иуда покинул верхнюю горницу, и Христос остался с одиннадцатью учениками. Взглянув на них, Он сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем». Прежде, чем поведать им о предстоящей разлуке, Иисус обратил их внимание на великую цель Своей миссии. Он всегда помнил о ней и радовался тому, что Его унижение и страдание прославят имя Отца. К этому Он прежде всего и направляет мысли Своих учеников.

Затем, ласково назвав их «детьми», Он сказал: «Недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь».

Ученики не поняли этих слов, страх охватил их. Они еще теснее обступили Спасителя. Их, слабых, нуждающихся в поддержке, Он должен покинуть? Но слова Спасителя, обращенные к ним, были полны надежды. Он направил их внимание от «видимого» к «невидимому» (2 Коринфянам 4:18). Он перевел их мысленный взор от земных странствий к небесной Отчизне.

«Да не смущается сердце ваше, – сказал Он, – веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я». А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете».

Однако ученики были озадачены. Фома, всегда мучимый сомнениями, сказал: «Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь? Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего; и отныне знаете Его и видели Его».



На небо ведет только один путь, которым мы можем прийти к Богу. Христос говорит: «Я есмь путь… никто не приходит к Отцу, как только через Меня». «Господи! – воскликнул Филипп, – покажи нам Отца, и довольно для нас». Христос спросил с удивлением: «Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца; как же ты говоришь: «покажи нам Отца?». Став человеком, Христос оставался Богом. Только Он мог открыть Отца людям, и ученики удостоились великой чести созерцать откровение Божье более трех лет.

«Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам». Их вера могла покоиться на доказательствах, явленных в таких делах Христа, которые ни один человек сам по себе никогда не делал и делать не может. Дела Христа свидетельствовали о Его Божественности, и через Него открывался Отец. Христос стремился вести их от маловерия к высокой духовной жизни, которую они могли бы иметь, если бы поняли, что Он – Бог во плоти. Он стремился разъяснить им, что их вера должна вести к Богу и укрепляться в нем.

«Истинно, истинно говорю вам, – продолжал Христос, – верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит». Спаситель жаждал, чтобы ученики поняли, что Он пришел в этот мир явить славу Божью и возвысить человека через ее возрождающую силу. Бог был явлен в Нем, чтобы и Он мог быть явлен в людях. Все Его последователи могут достичь такого же совершенства в человеческом естестве, какое имел Он, если они покорятся Богу так, как покорился Он.

«И больше сих сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду», – эти слова Христа вовсе не означают, что Его ученики будут творить большие дела, чем творил Он, но это значит, что их служение будет иметь больший размах. Он имел в виду не только чудеса, но и все, что будет совершаться под действием Святого Духа.

Но до этого момента ученики еще не представляли себе безграничных возможностей и власти Спасителя. Он сказал им: «Доныне вы ничего не просили во имя Мое» (Иоанна 16:24) и объяснил: если они будут просить о силе и благодати во имя Его, им будет сопутствовать успех. И Он будет ходатайствовать за них перед Богом. И все последователи должны обращаться к Богу во имя Христа. За них была принесена великая жертва, и они бесценны в глазах Господа. Ради Христа Господь прощает всех живущих в страхе Божьем. Он не смотрит на них как на грешников, а видит в них сходство со Своим Сыном, в Которого они веруют.

Обетования Спасителя даны на одном условии: «Если любите Меня, – говорит Он, – соблюдите Мои заповеди». Он спасает людей не во грехе, но от греха, и любящие Его проявят свою любовь в послушании.

Подлинное послушание идет от сердца. Оно возникает в душе под влиянием Христа. Люди, решившие не совершать неугодного Богу, получат не только мудрость, но и силу для послушания и служения. Так обещал Христос, потому что Ему, как Главе и Представителю человечества, было дано «все» для удовлетворения нужд падших людей. «И, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним» (1 Иоанна 3:22).

Подготовила И. Беднякова

(Евангелие от Иоанна 13:31-38; 14:1-15)

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (105) январь 2006 г.