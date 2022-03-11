Дайте мне Библию!

Было время, когда русские люди читали Библию на французском. На языке врагов (шла война 1812 года). Потому что Библии на понятном всем русском попросту не было. Потом она появилась и очень скоро стала настольной книгой во многих домах. Сегодня мирное время. Существует несколько современных переводов Книги книг, но, к сожалению, читать Слово Божье не спешат…

Царь Александр I был равнодушен к религии. И это неудивительно: он воспитывался на идеях французских просветителей, которые либо отрицали Бога, либо говорили, что Ему нет дела до людей.

Но всё изменилось зимой 1812 года. Именно тогда Александр впервые осознанно обратился к Библии. Князь Голицын показал императору 90 псалом (так называемые «Живые Помощи»). Рассказывают, что тяжёлая Библия упала и раскрылась как раз на этом месте Писания. Александр не без интереса прочитал псалом, потому что раньше, даже бывая в церкви, не понимал ровным счётом ничего: чтения были на славянском, император же во время служб предавался раздумьям на вольные темы. Вскоре Александр услышал в церкви этот же псалом и, к своему удивлению, понял его. Он решил, что это знак свыше. Ему захотелось прочесть Библию. Но в дворцовой библиотеке он Библию не обнаружил.

Тогда Александр вспомнил, что его жена Елизавета Алексеевна как будто бы интересуется религией. У неё нашлась желанная книга на французском языке. Впоследствии Александр говорил. «Я пожирал Библию, находя, что её слова вливают новый, никогда не испытанный мир в моё сердце и удовлетворяют жажду моей души».

В ходе войны Александр всё яснее понимал, что именно Бог спасает Россию. Даже когда Наполеон занял Москву и сжёг кремль, российский император вопреки многочисленным советам отказался принять предложение Наполеона о мире.

6 декабря, когда войска Наполеона развернулись в обратном направлении, Александр подписывает Указ о создании в России библейского общества, которое занялось переводом Библии на русский язык. Александр же не расставался с Библией, и даже в военных походах, ложась на свою жёсткую постель, он всегда читал эту удивительную Книгу, назидательную для всех — для нищих и богатых, рабов и царей.

Перевод Священного Писания получил название Синодального, потому что был принят и одобрен Синодом Русской православной церкви. Полная Библия на русском языке появилась только в 1876 году.

«Вряд ли кто решится утверждать, что этот русский текст Евангелия, известный нам под именем Синодального перевода, имел, да и имеет в России меньшее распространение, чем произведения Пушкина. Даже в советское время, и даже классики марксизма сплошь и рядом цитировали эту Великую книгу не в меньшей степени, чем отрывки из стихов нашего прославленного поэта. И русская Библия, ставшая в середине XIX века настольной книгой в каждой семье, ничуть не меньше повлияла на формирование лексических норм современного русского литературного языка», — пишет архимандрит Геннадий (Гоголев).

Библия — это Книга, изменяющая жизнь. Люди жертвовали всем ради того, чтобы ты и я могли читать её на родном языке. Сегодня она доступна почти каждому. Её можно бесплатно скачать в интернете, приобрести в ближайшей церкви или книжном магазине и даже получить в подарок на улице. Более того, кроме Синодального перевода, язык которого может показаться сложным и устаревшим, существует ряд хороших современных переводов. Почему же мы не пользуемся этими преимуществами?

Друзья, пусть Библия не пугает вас как нечто сложное и недоступное. Ниже мы приводим тот самый 90 псалом, с которого началось когда-то знакомство Александра I с Библией, в переводах разных времён. Если Синодальный перевод кажется вам не вполне понятным, обратитесь к современным переводам. Это та же самая Библия, но написанная на понятном языке. Бог хочет быть понятым и услышанным. Вы задаёте Небесам вопросы? А открываете ли вы Книгу ответов?

Найдите Библию: купите, попросите, достаньте с полки. Убедитесь, что её язык понятен вам. Откройте оглавление, найдите Евангелия и попробуйте начать чтение с них. Затем перейдите к книгам Псалтырь и Притчи. Перед чтением просите у Бога понимания и водительства.

Пусть эта Книга звездой путеводною

Душу твою озарит,

Пусть она силой своей многоплодною

Сердце твоё укрепит.

В ней на вопросы души твоей вечные

Есть вековечный ответ,

В ней на страданье, на муки сердечные

Есть утешенье и свет.

Вникни ж в её содержанье чудесное,

Мысль посвяти ей свою,

И да хранит она силой небесною

Чистою душу твою!

Подготовила Александра Третьякова

Предлагаем ближе познакомиться с Книгой книг. Смотрите многосерийный познавательный цикл «Библия» в эфире телеканала «Три Ангела». Вы узнаете, как понимать эту древнюю Книгу и о том, как она повлияла на жизнь людей в разные века и продолжает влиять сегодня. В программах принимают участие известные библеисты, богословы и переводчики Библии. www.3angels.ru

Псалом 90 Синодальный перевод Современный перевод под ред. Кулакова 1 Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится,

2 Говорит Господу: «прибежище моё и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!»

3 Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы,

4 Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение — истина Его.

5 Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днём,

6 Язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень.

7 Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится:

8 Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым.

9 Ибо ты [сказал]: «Господь — упование моё»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим;

10 Не приключится тебе зло и язва не приблизится к жилищу твоему;

11 Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих:

12 На руках понесут тебя, да не преткнёшься о камень ногою твоею;

13 На аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона.

14 «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Моё.

15 Воззовёт ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его, и прославлю его,

16 Долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Моё». 1 Кто живёт под покровом Всевышнего, кто под сенью Всемогущего приют себе находит,

2 тот говорит Господу: «Ты — прибежище моё, моя крепость, Бог мой, Которому я доверился».

3 Бог убережёт тебя от сетей расставленных, от [всякой] смертельной болезни избавит.

4 Опереньем Своим тебя Он укроет, под крылами Его в безопасности будешь, верность Его — [твой] щит и [твои] доспехи.

5 Не устрашат тебя ужасы ночи, летящая днём стрела,

6 чума, во мраке крадущаяся, зараза, что в полдень опустошает.

7 Хотя бы тысячи подле тебя пали и даже десятки тысяч близ тебя [полегли], тебя всё то не коснётся.

8 Ты только будешь смотреть и своими глазами увидишь возмездие нечестивым.

9 Ты [сказал]: «Прибежище моё — Господь», Всевышнего избрал ты оплотом своим.

10 Потому не постигнет тебя никакое зло, пройдёт мимо жилища твоего несчастье.

11 Ибо повелел Бог ангелам оберегать тебя на всех путях твоих.

12 На руках понесут они тебя, чтобы ты [не оступился] и не споткнулся о камень.

13 Будешь попирать льва и гадюку, затопчешь и льва молодого, и змею ядовитую.

14 «Он любит Меня, — [говорит Господь], — потому спасу его; в недоступном месте укрою его, ибо знает он имя Моё.

15 Воззовёт ко Мне — и отвечу ему, буду с ним и в страданьях его, [от бед] избавлю его и прославлю.

16 Долголетием дам насытиться ему, обретёт он спасенье во Мне».

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.