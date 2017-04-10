Даниил и львиный ров

В славном царстве-государстве

Мидо-Персии не зря

Даниил-еврей вельможей

Был у грозного царя.

С Даниилом была сила —

Веру в Бога он имел.

Царь поставить Даниила

Самым главным захотел.

Возмутились, зароптали

Все сатрапы и князья.

Говорить друг другу стали:

«Допустить это нельзя!»

Стали льстить царю: «Законно

Ты — великий властелин!

Сделай так, чтоб месяц ровно

Просьбы слышал ты один.

Если кто попросит Бога

Или друга только раз,

В ров, ко львам ему дорога!»

Дарий подписал указ.

Даниил молился снова,

И за это брошен в ров.

Царь не мог назад взять слово.

Он не спал, не видел снов.

Петухи когда пропели,

Надо рвом раздался глас:

«Даниил! Тебя не съели?

Ты живой? Тебя Бог спас?»

«Я живой! По воле Божьей

Ангел пасти львам закрыл.

Обвинили меня ложно,

Но никто не повредил».

Тот же час царь Дарий срочно

Поднял друга изо рва.

«Невредим он, это точно!» —

Разнеслась кругом молва.

Царь тут Господа прославил,

Ну, а всех Его врагов

Бросить в ров ко львам заставил,

И погибли в пасти львов.

Позавидовали славе

Даниила все князья.

И наказаны по праву —

Делать в жизни так нельзя!

По молитве Даниила

Бог соделал чудеса,

Ведь молитва — это сила,

Это в сердце — небеса!

Алёна Гусева

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (240) апрель 2017 г.