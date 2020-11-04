Давайте жить дружно

Как хорошо, когда народ может сплотиться и встать как один в борьбе за правое дело. Но насколько было бы лучше, если бы все народы жили в мире и согласии — как братья и сёстры, дети одного Отца.

В мире, созданном любящим Богом, был один народ, один язык, одни прародители, от которых начинался человеческий род. Земля постоянно наполнялась людьми, которые знали свои корни, и все родословные сводились к Адаму и Еве. В этих первых людях были заложены и мы с вами. Если проследить наш род, то мы все дружно придём к Ною, а потом и к Адаму, а между ними встретим всех наших праотцов, чьи имена записаны в Библии. Хотим мы того или нет, но все мы, люди, являемся братьями и сёстрами, ибо имеем одного Отца.

По причине беззакония весь мир был уничтожен потопом, но Ной и его семья спаслись от гибели и стали прародителями всех, ныне живущих на Земле. И была одна нация и один язык.

Бог дал обещание, что не будет больше наводить потоп на Землю. Но люди усомнились в Его словах и решили построить себе убежище — высокую башню. «И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли» (Библия, книга Бытие 11:4). Но Бог вмешался в дела человеческие и произвёл разделение: «Сойдём же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого» (Библия, книга Бытие 11:7).

С этого момента всё человечество было разделено на языки. Враг Бога и людей понял, что при таком раскладе вещей ему не удастся вновь объединить землян для общего восстания против Творца, и тогда он стал внушать людям их особую национальную исключительность и понимание того, что их народ лучше, чем другие. А раз мы лучше, то все остальные должны нас особо почитать и служить нам или быть нашими рабами. И дух гордости, зависти и сребролюбия толкал людей на междоусобные конфликты и войны.

Этот дух оттачивался веками и дошёл до нас. Он призывает нас считать себя особенными, превосходящими других. В пример нам он ставит достижения и успехи наших предков, уникальность нашей религии. Были и те, кто придумал расу господ. Их уже нет в живых, а созданные ими идеи до сих пор смущают многие умы.

К чему может привести меня осознание национальной или расовой исключительности? Считая себя лучше других, я могу, даже молча, одобрить уничтожение тех, кто не такой, как я. Из истории мы знаем много примеров, когда целые нации уничтожались только потому, что кто-то начинал превозноситься и учить этому своих соотечественников.

Однажды Бог избрал Аврама, чтобы от него произвести великий народ и открыть миру красоту Божьего закона и характера. Из этого народа миру был подарен Спаситель, в Котором все люди могут вновь стать братьями и сёстрами. Верующие в Иисуса Христа стали одной интернациональной семьёй, имея Отцом Бога, но сохраняя при этом свои национальные и расовые особенности. Этих людей объединяет Любовь.

Любовь не гордится, не превозносится, не бесчинствует. В её лексиконе нет оскорбительных слов. Любовь уважает каждого человека независимо от его языка, народа или цвета кожи. Бог создал нас такими, дал нам эти различия и спасает каждого из нас на его родном языке. Бог понимает молитвы на всех языках и умеет на всех них разговаривать. Ангелы тоже владеют всеми языками мира и могут на них общаться. Любовь может встретить трудности в выражении себя словами, но в её запасе есть дух и дела любви, которые понятны на любом языке. Любовь дружелюбна ко всем людям и готова служить каждому, кто попадает в поле её влияния. Любовь интернациональна, она не строит барьеров в отношениях. Везде, куда она приходит, устанавливается Божье Царство — Царство Небесное. В нём живёт особый народ, который не делит никого на лучших и худших.

Любовь постоянно ищет новых друзей, чтобы сделать их частью Своего народа и радовать их на протяжении всей Вечности. Где любовь, там радость, счастье и дружба. Где Бог, там жизнь и любовь, ибо Он есть Любовь. А где национализм и расизм, там смерть. Я выбираю любовь.

Андрей Карпекин

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2020 г.