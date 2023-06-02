Нередко дети преподают нам важные уроки…
Ехала в электричке. Напротив меня сидели бабушка с внуком. Через какое-то время по вагону проходят два мальчугана — похоже, братья. Один из них — ровесник мальчику, что рядом со мной.
Братья и мой юный попутчик переглянулись.
Эти двое ещё неоднократно проходили мимо нас по вагону. И каждый раз я видела, как мальчики обмениваются взглядами.
И вдруг, неожиданно для всех, при очередной встрече с проходящими ребятами мальчик, который с бабушкой, протягивает своему ровеснику чупа-чупс. Тот его с готовностью хватает, и братья убегают к родителям.
Бабушка начинает отчитывать внука:
— Ну зачем ты отдал ему чупа-чупс?! Ну кто он тебе?!
И всё в таком духе и довольно долго.
Мне стало так грустно и уныло…
И вдруг прибегают те мальчишки и приносят моему соседу конфеты, и не одну, а несколько! И убегают.
Мальчик радостно посмотрел на бабушку. Той пришлось остановить свои упрёки. А я мысленно прославляла Бога — Его Слово истинно и верно, и это так ярко видно в искренних детских отношениях.
«Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясённою, нагнетённою и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Евангелие от Луки 6:38).
Мила Христова
Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2023 г.