Нередко дети преподают нам важные уроки…

Ехала в электричке. Напротив меня сидели бабушка с внуком. Через какое-то время по вагону проходят два мальчугана — похоже, братья. Один из них — ровесник мальчику, что рядом со мной.

Братья и мой юный попутчик переглянулись.

Эти двое ещё неоднократно проходили мимо нас по вагону. И каждый раз я видела, как мальчики обмениваются взглядами.

И вдруг, неожиданно для всех, при очередной встрече с проходящими ребятами мальчик, который с бабушкой, протягивает своему ровеснику чупа-чупс. Тот его с готовностью хватает, и братья убегают к родителям.

Бабушка начинает отчитывать внука:

— Ну зачем ты отдал ему чупа-чупс?! Ну кто он тебе?!

И всё в таком духе и довольно долго.

Мне стало так грустно и уныло…

И вдруг прибегают те мальчишки и приносят моему соседу конфеты, и не одну, а несколько! И убегают.

Мальчик радостно посмотрел на бабушку. Той пришлось остановить свои упрёки. А я мысленно прославляла Бога — Его Слово истинно и верно, и это так ярко видно в искренних детских отношениях.

«Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясённою, нагнетённою и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Евангелие от Луки 6:38).

Мила Христова

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2023 г.