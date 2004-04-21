«Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою» (Матфея 1:2).

Слова, произнесенные Иисусом, были выражением того учения, которое Он осуществлял в своей жизни, но которое, к сожалению, большинством людей не было понято. Они не могли понять, почему Он, обладая таким огромным влиянием, не пользуется им для достижения того, что в их глазах было важнее всего. Их мысли, их побуждения, их образ действия были совершенно противоположны Его мыслям и побуждениям. Делая вид, что точно выполняют закон, люди в действительности сделали своей главной целью самопрославление; Христос же старался доказать им, что каждый, любящий свое собственное «я», является нарушителем закона.

Во времена Христа фарисеи старались показать перед людьми свою благотворительность, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание и прославиться своей святостью. Иисус порицал их показное благочестие, объясняя им, что Господь не принимает такого служения и что льстивые похвалы и всеобщее удивление, которых они так добивались, будут их единственной наградой.

«У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Матфея 6:3,4).

Слова Христа говорят о том, что целью благотворительности не должна быть похвала и прославление от людей. Своими добрыми делами последователи Христа должны прославлять не самих себя, а Того, благодатью и силой Которого они в состоянии совершать эти дела.

Интересно заметить, что дела благотворительности приносят двойное благословение, так как дающий нуждающемуся сам получает благословение в еще большей мере.

Все мы знаем, что, не посеяв семян, нельзя пожать плоды. Посеявший мало семян, соберет небольшой урожай. Посеявший много может надеяться на урожай великий. Тот же самый закон действует и в духовной сфере. Проявляющие скупость по отношению к Богу и ближним вряд ли смогут ожидать многих благословений в смысле проявления щедрости со стороны окружающих. Через щедрость мы влияем на наших близких, включая наших детей. Если они видят, что мы прижимисты и скупы, то и сами, вероятнее всего, вырастут прижимистыми и скупыми. Что и как мы сеем, в том числе и наше влияние, имеет свои далеко идущие последствия в пространстве и времени.

Самоотверженные дела для блага и счастья других, какими бы незначительными и незаметными они не казались, будут на небесах признаны доказательством нашего единства с богатым, но обнищавшим ради нас Царем славы.

Сама цель даяния заключается в том, чтобы мы еще полнее уподобились Богу Отцу и Сыну Его Иисусу, которые отдали Себя, дабы мы могли быть счастливы здесь и в вечности.

Ю. Коровина

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» апрель 2004 г.