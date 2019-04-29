Вера без всяких «если»

«Я не верю в Бога, — говорила знакомая. — И не поверю до тех пор, пока не родит моя дочь. Она так мечтает о ребёнке! А годы идут… Если Бог есть, то Он не допустит ей остаться бесплодной». Это лишь один пример того, как мы стараемся загнать Бога в свои рамки, чтобы дать Ему право на существование. Когда Иисус ходил по земле, Его постоянно окружали люди, требующие знамений и чудес…

Однажды к Иисусу пришёл человек, сын которого был при смерти. Я не знаю, как несчастный отец представлял себе Иисуса, но, увидев просто одетого, запылённого и усталого путника, он усомнился, что Этот Человек сможет выполнить его просьбу. Однако он добился беседы с Иисусом, рассказал Ему о своём горе и умолял пойти к нему домой. Но Господь уже знал о его беде. Также Ему было известно, что отец ребёнка готов уверовать только при опредёленных условиях. Если его просьба не будет выполнена, он не примет Иисуса как Мессию. Отец мальчика ожидал, мучимый неизвестностью. И тогда Иисус с горечью произнёс: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес» (Евангелие от Иоанна 4:48).

Очень часто наша человеческая любовь бывает условной: если ты будешь хорошо себя вести, если ты будешь здоров, если ты будешь внимателен ко мне, если у тебя будет работа и т. д. Условной бывает и наша вера. Господь настолько снисходителен, что часто отвечает даже на наши молитвы, полные «если». Но у Него есть мечта — Он тоже жаждет безусловной любви и веры со стороны тех, ради кого пожертвовал всем.

«Если» в пустыне искушения

Сколько раз на протяжении Своего земного служения Христу приходилось сталкиваться с «если»! Вспомним хотя бы начало — искушение в пустыне.

«И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: “не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих”. Потом берёт Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: “Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнёшься о камень ногою Твоею”. Иисус сказал ему: написано также: “не искушай Господа Бога твоего”. Опять берёт Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне» (Евангелие от Матфея 4:3–9).

«Если» на Голгофе

«Если» — этот знакомый почерк видим мы и дальше. Умирая на кресте, Иисус слышал от священников: «Других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдёт с креста, и уверуем в Него» (Евангелие от Матфея 27:42). Христос мог сойти с креста, но именно потому, что Он не спас Себя, грешник может надеяться на прощение и милость Божью.

Мы можем надеяться без всяких «если», верой принимая то, что Бог любит нас, что мы Его дети, что Он желает нам самого лучшего, даже если это «лучшее» не согласовывается с нашим пониманием того, что хорошо и что принесёт нам счастье.

Зачем нам нужен Бог?

Вернёмся теперь к отцу больного мальчика. Несмотря на все доказательства, что Иисус — Мессия, проситель готов был уверовать в Него только после того, как Спаситель выполнит его личную просьбу. Этот сановник являлся типичным представителем своего народа: Иисус интересовал таких людей только из соображений корысти. Они рассчитывали получить какую-нибудь пользу от Его силы. Их вера зависела от того, сулит ли она им хотя бы временное благополучие. Они были потребителями, какими часто бываем и мы. Бог порой воспринимается как некая «палочка-выручалочка», а не как Личность, желающая общения и отношений.

Он видит сердце

«Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес»… Подобно вспышке молнии слова Спасителя обнажили перед страдающим отцом все его помышления. Он понял, что искал Иисуса из своекорыстных побуждений. Он осознал нетвёрдость и шаткость своей веры в Исцелителя. Теперь ему стало ясно: перед ним был Тот, Кто может читать мысли, для Которого нет ничего невозможного. Он взмолился: «Господи! приди, пока не умер сын мой» (Евангелие от Иоанна 4:49). В порыве отчаяния, убеждённый, что получил единственный шанс, он ухватился за Христа и услышал ответ: «Пойди, сын твой здоров» (Евангелие от Иоанна 4:50).

Царедворец отправился домой, преисполненный такого спокойствия и такой радости, каких никогда до того не испытывал. Он не только в исцеление сына поверил — он уверовал в Христа как своего Искупителя. Дома он нашёл сына здоровым.

От эгоизма к отношениям

Бог, благословивший царедворца из Капернаума, хочет также благословить и нас. Но подобно этому страдающему отцу, мы часто ищем Иисуса для того лишь, чтобы получить от Него земные блага, и доверяемся Его любви лишь в той мере, в какой Он исполняет наши просьбы. Спаситель же хочет дать нам возможность осознать, как испорчены наши сердца и как остро мы нуждаемся в Его благодати. Он хочет освободить нас от эгоизма, который порой побуждает искать Его. Признав свою полную беспомощность и крайнюю нужду, мы должны полностью довериться Его любви.

Мы должны верить Спасителю не потому, что видим и чувствуем, что Он слышит нас. Мы призваны исполнять свой повседневный долг, убеждённые в том, что нам дастся благословение, когда будем в нём более всего нуждаться. Господь сможет сделать для нас «несравненно больше всего, чего мы просим» (Послание к ефесянам 3:20).

«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаёт» (Послание к евреям 11:6). Как часто мы желаем, чтобы Бог угождал нам! А можно ведь угодить и Ему! Как? Веря и доверяя без всяких «если».

Подготовила Ирина Руканова,

по книге Эллен Уайт «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (265) май 2019 г.