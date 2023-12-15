Дела громче слов

Служителю многочисленной церкви стало известно, что одна из прихожанок, бедная вдова с малыми детьми, жила в большой нужде. Он посетил её и увидел, что дети замерзали от холода, а в доме не было пищи.

Вдова попросила помолиться с ней, но пастор отказался: «Мне теперь некогда молиться».

Он поспешил в магазин, купил необходимые продукты, уголь и привёз всё это вдове. Когда в комнате стало тепло, а дети наелись, пастор сказал: «А теперь я готов молиться с вами и благодарить Господа за Его щедрую руку. Он заботится о вдовах».

Каждый раз, когда ты можешь помочь кому-то, просто сделай это и радуйся тому, что Бог отвечает на чьи-то молитвы через тебя.

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2023 г.