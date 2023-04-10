Зачем нужно очищение?

Где ответ на извечный вопрос о том, зачем Бог допускает в жизни испытания?

Много лет назад женщина читала Библию. Когда она дошла до третьей главы книги пророка Малахии, у неё вызвал интерес стих: «И сядет переплавлять и очищать серебро» (Малахии 3:3).

Женщина решила посетить серебряных дел мастера, чтоб понаблюдать за его работой. Когда она пришла к нему, он нагревал кусок серебра над огнём. Мастер сказал, что таким образом очищают серебро: его держат над огнём в самой горячей части пламени, чтобы выжечь все примеси.

Женщина вспомнила стих из книги пророка Малахии и подумала, что Господь, как ювелир, держит нас в очистительном огне.

Она спросила:

— Вы должны вот так сидеть перед огнём всё время, пока идёт процесс очистки серебра?

— Да. И я не просто должен сидеть и держать серебро в пламени, я не должен спускать с него глаз: если передержать металл в огне, ущерб будет непоправимым.

Женщина ненадолго задумалась и спросила:

— А как вы определяете момент, когда металл достиг нужной чистоты?

Мастер улыбнулся:

— О, это просто. Как только я вижу в нём своё отражение.

Этот процесс как ничто другое иллюстрирует тот стих из книги пророка Малахии. Господь, подобно ювелиру, держит нас, как драгоценный металл, в очистительном огне испытаний до тех пор, пока из нас не уйдут все примеси, чтобы мы могли отражать любящий характер Христа!

Пересказала Елена Кудинова

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2023 г.