Участник III Форума социальных инноваций регионов Дэн Бюттнер высоко оценил образ жизни адвентистов

Дэн Бюттнер, эксперт по долголетию, автор книг «Правила долголетия. Возраст счастья» и «Голубые зоны на практике», исследователь феномена так называемых «голубых зон» Земли в рамках проекта National Geografic, принял участие в III Форуме социальных инноваций регионов, который состоялся с 19 по 21 июня в Москве.

Существует ли рецепт долголетия? Можно ли действительно вычислить закономерности, благодаря которым люди живут дольше 100 лет? Дэн Бюттнер считает, что да. Вместе со своей командой он исследовал привычки и образ жизни жителей тех мест на Земле, где больше всего долгожителей — Окинава в Японии, Сардиния в Италии, Икария в Греции, Лома-Линда в штате Калифорния, США. Дэн Бюттнер не только занимался исследованиями, но и запустил на их основе масштабный проект по профилактике заболеваний в США и помог миллионам американцев улучшить здоровье.

В своём выступлении на III Форуме социальных инноваций регионов Дэн Бюттнер поделился с участниками встречи результатами проведённых исследований – какой образ жизни ведут долгожители из «голубых зон» Земли, какую роль играет семья в их жизни, какие привычки им свойственны. Особое внимание в его лекции под названием «Голубые зоны. Как повернуть биологические часы вспять» было уделено принципам жизни христиан адвентистов седьмого дня. Представляем вашему вниманию видео этого выступления.

Сергей Григораш, руководитель Отдела здоровья Западно-Российского союза Церкви адвентистов седьмого дня, в краткой беседе поинтересовался у Дэна Бюттнера, каким образом исследователь предлагает создавать собственные зоны долголетия, как ему удалось воплотить эту идею в американских городах, и возможно ли реализовать этот проект в России. В ходе интервью Дэн Бюттнер рассказал: «Это длительный процесс, в нескольких городах США в течение порядка десяти лет мы вели работу с мэром города, администрацией для того, чтобы изменить отношение к вопросам здоровья населения, изменить образ мышления. И когда мы получали положительный ответ от руководства города: «Да, мы согласны изменить наш город, сделать его подходящим для того, чтобы жителям было возможно вести здоровый образ жизни», мы нанимали специальных инструкторов программ здоровья, мы изменяли инфраструктуру города так, чтобы в нём максимально удобно было заниматься различными видами физической активности и спорта. Для этого нужны средства, но самое главное, это требует жертвенности. Безусловно, я готов поделиться проектом с вами, если будет установлена необходимая договоренность с руководством какого-либо города, выделены средства и найдутся посвященные люди, готовые трудиться на благо общества, в интересах оздоровления нации.

В Америке я посещал адвентистский колледж Walla Walla University, много раз бывал в университете и госпитале Лома Линда. Я хорошо знаю адвентистов – это религия здоровых людей! Передаю привет адвентистам России. Для меня честь быть здесь с вами. Я восхищаюсь тем, как вы заботитесь о здоровье, строите сообщество и основываетесь на этом».

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2019 г.