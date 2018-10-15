17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

Предлагаем всем нашим читателям в этот день принять активное участие в делах милосердия и благотворительности. Что вы можете сделать?

1. Помогите от чистого сердца хотя бы одному бедному человеку: накормите голодного, поделитесь с нуждающимися одеждой или предметами первой необходимости.

2. Примите участие в благотворительной акции. Например, помогите приобрести дрова для отопления домов одиноких пенсионеров, живущих в сельской местности, на сайте podari-drova.ru.

3. Поддержите благотворительный проект газеты «Сокрытое Сокровище», сделав пожертвование на нашем сайте в разделе Поддержать. Все средства, пожертвованные в период с 15 по 21 октября, будут направлены на помощь детям из многодетных семей.

По данным Росстата, число людей с доходами меньше величины прожиточного минимума в России — 20,3 млн человек. Это около 15 % от общего числа россиян. Большинство пенсионеров получают больше прожиточного минимума, поэтому их доля в числе официальных бедных невелика — 16,7 %. Большинство бедных (62,8 %) — это работающие граждане. Примерно 20 % от общего числа бедняков составляют дети возрастом до 15 лет. При этом по официальным данным, доля безработных среди бедных всего 1,6 %. Основная причина бедности, по мнению Росстата, — это низкий уровень заработной платы.

Источник: BusinessMan.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (258) октябрь 2018 г.