Красивые люди

Я сегодня красивая. По крайней мере, два человека точно считают меня такой. Сейчас расскажу, что произошло. По порядку.

Когда я молюсь, чтобы Бог показал, кому я могу быть полезна, начинает происходить что-то интересное.

— Смотри, — тихо шепчет Бог, — вон та старушка сейчас нуждается в тебе.

Она стоит на узенькой тропинке, отдыхает. Сумка — на снегу, в руке — палочка. Я с детьми, мы не торопимся.

— Вам помочь? — спрашиваю я. Женщина с благодарностью соглашается.

Мы медленно идём в сторону её дома. Сумка очень тяжёлая: я то и дело перекладываю её из руки в руку. «И как она её тащила?» — думаю. По дороге разговариваем. Собеседница очень интересная, долго работала экскурсоводом, а теперь одна осталась на старости лет. На прощание женщина спрашивает имена моих деток и обещает молиться за нас. Расстаёмся счастливыми — она от осознания того, что не перевелись на свете добрые люди, а я — от радости, что смогла кому-то помочь, что не прошла мимо.

Сегодня зашла на почту, очки запотели, еле вижу, что у агрегата, выдающего талоны, дедушка стоит. Долго стоит. Я за ним, за мной уже очередь набежала. Ищу в кармане платочек в борьбе за видимость. Дедушка тем временем безуспешно мучает устройство. Очередь не вмешивается. Наконец, очистив стёкла, обретаю зрение и предлагаю старичку помощь. Тот охотно соглашается, и я добываю для него нужный талон. Слышу искреннюю благодарность. Беру талон для себя, жду своей очереди и вижу, как пожилая женщина пытается засунуть посылку в сумку на колёсиках. Подхожу помочь, но коробка не помещается в сумку. Женщина растеряна. «Мне бы хоть как-то её зафиксировать», — говорит она, ставя коробку на сумку. Тут мне приходит мысль, и я направляюсь в ближайшее окно к сотруднице, которая всегда очень вежливо меня обслуживает. Прошу скотч. Приматываю коробку к сумке, женщина в восторге. А я счастлива больше, чем она. Много ли я сделала? Сущий пустяк! Просто не прошла мимо, заметила чужую нужду. Из почтового отделения я вылетела окрылённая и со слезами рассказывала детям, которые ждали меня на улице, как важно уметь замечать тех, кому нужна помощь.

Я точно знаю, что этой бабушке и этому дедушке я сегодня показалась очень красивой, хоть я и очкарик с совсем не модельной фигурой.

Мы продолжили путь, стали переходить дорогу. На противоположной стороне нас ожидала огромная лужа. Обойти можно только по сугробам. Мы с детьми кое-как преодолели препятствие. Навстречу нам — молодая женщина. Слышу, как она бойко скомандовала: «Руку, быстро!» Оказывается, вслед за нами дорогу переходил старичок. Он тоже упёрся в лужу и беспомощно стоял в раздумьях. Эта молодая женщина заметила его и помогла добраться до ровного места. Каких-то пять минут прошло со времени моих приключений в почтовом отделении. Я снова встретила внимательного человека. Есть в мире красивые люди!

Для чего я пишу это? Всегда найдутся те, кто не поверит и скажет, что я хвалюсь. А меня просто радость переполняет. И я хочу поделиться ей! Я хочу, чтобы прочитав эту статью, вы стали чуть внимательнее к людям. Так нас устроил Бог, что, отдавая, мы становимся богаче. В Библии сказано: «Желаю, чтобы… жёны, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично жёнам, посвящающим себя благочестию» (1 Послание Тимофею 2:8–10).

Елена Кудинова

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2021 г.