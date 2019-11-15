Каких только праздников не придумают! Например, 15 ноября — День молочного коктейля… А почему бы и нет? Только мы, как всегда, предлагаем полезные альтернативы классическому молоку. Попробуем пококтейльничать?

Бананово-ягодный:

 1 стакан растительного молока,

 1 банан,

 5 ягод свежей или замороженной клубники,

 ванилин, финики или мёд по вкусу (если чувствуете необходимость подслащивать).

С курагой:

 1 стакан растительного молока,

 половина банана,

 3 – 5 шт. предварительно замоченной на 1 – 2 часа сахарной кураги (твёрдая такая, непривлекательная на вид, но самая настоящая).

Приготовление: Просто смешайте все ингредиенты в блендере.

Если не боитесь поправиться, то можно тоненькой струйкой влить в чашу блендера (в процессе работы) 1 столовую ложку растительного масла без запаха. Тогда коктейль будет более «сливочным».

Можете поэкспериментировать, добавив клюкву, тыкву, чернику, чёрную смородину…Только не всё сразу.

Всё просто, кроме одного: где взять это растительное молоко? Вот несколько идей.

1. Купите соевую машину. Это агрегат, напоминающий электрочайник со встроенным блендером. С помощью этого устройства можно без труда готовить соевое и зерновое молоко. На Aliexpress неплохой ассортимент.

2. Приготовьте овсяное молоко. Замочите на ночь (или на 8 – 10 часов) 200 г промытых хлопьев «Геркулес» в 1 л воды комнатной температуры. Взбейте блендером 3 – 5 минут. Процедите через сито или сложенную в 2 слоя марлю. Добавьте по вкусу ваниль или мёд. Можно немного подсолить. Хранить в холодильнике. Перед употреблением взбалтывать. До парного коровьего молока по вкусу, разумеется, далеко, но зато сколько пользы! А для коктейля — просто находка.

3. Ореховое молоко. Самое вкусное и дорогое.

Миндальное

½ стакана миндальных орехов,

1 стакан воды.

Миндаль промыть, замочить на ночь в чистой воде. Шкурки можно не снимать (по желанию). Воду после замачивания слить. Миндаль поместить в блендер, добавить стакан свежей воды. Взбить, процедить. Мёд, соль, ванилин — по вкусу. Жмых не выбрасывайте, а приготовьте из него миндальное печенье.

Ассорти

1 ст. ложка с горкой семян тыквы или подсолнечника,

5 – 7 грецких орехов,

1 ст. ложка кокосовой стружки,

1 стакан воды.

1. Промываем орехи проточной водой, заливаем фильтрованной, оставляем на 8 часов.

2. Сливаем воду, промываем проточной водой.

3. Загружаем в блендер.

4. Добавляем стакан чистой воды (немного подогреть).

5. Взбиваем 10 – 15 секунд в блендере-чаше.

6. Процеживаем молочко через мелкое сито.

Итак, растительное молоко у нас теперь есть. Можно экспериментировать с коктейлями. Организм будет вам благодарен.

Подготовила Мария Антонова

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2019 г.