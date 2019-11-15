Каких только праздников не придумают! Например, 15 ноября — День молочного коктейля… А почему бы и нет? Только мы, как всегда, предлагаем полезные альтернативы классическому молоку. Попробуем пококтейльничать?
Бананово-ягодный:
1 стакан растительного молока,
1 банан,
5 ягод свежей или замороженной клубники,
ванилин, финики или мёд по вкусу (если чувствуете необходимость подслащивать).
С курагой:
1 стакан растительного молока,
половина банана,
3 – 5 шт. предварительно замоченной на 1 – 2 часа сахарной кураги (твёрдая такая, непривлекательная на вид, но самая настоящая).
Приготовление: Просто смешайте все ингредиенты в блендере.
Если не боитесь поправиться, то можно тоненькой струйкой влить в чашу блендера (в процессе работы) 1 столовую ложку растительного масла без запаха. Тогда коктейль будет более «сливочным».
Можете поэкспериментировать, добавив клюкву, тыкву, чернику, чёрную смородину…Только не всё сразу.
Всё просто, кроме одного: где взять это растительное молоко? Вот несколько идей.
1. Купите соевую машину. Это агрегат, напоминающий электрочайник со встроенным блендером. С помощью этого устройства можно без труда готовить соевое и зерновое молоко. На Aliexpress неплохой ассортимент.
2. Приготовьте овсяное молоко. Замочите на ночь (или на 8 – 10 часов) 200 г промытых хлопьев «Геркулес» в 1 л воды комнатной температуры. Взбейте блендером 3 – 5 минут. Процедите через сито или сложенную в 2 слоя марлю. Добавьте по вкусу ваниль или мёд. Можно немного подсолить. Хранить в холодильнике. Перед употреблением взбалтывать. До парного коровьего молока по вкусу, разумеется, далеко, но зато сколько пользы! А для коктейля — просто находка.
3. Ореховое молоко. Самое вкусное и дорогое.
Миндальное
½ стакана миндальных орехов,
1 стакан воды.
Миндаль промыть, замочить на ночь в чистой воде. Шкурки можно не снимать (по желанию). Воду после замачивания слить. Миндаль поместить в блендер, добавить стакан свежей воды. Взбить, процедить. Мёд, соль, ванилин — по вкусу. Жмых не выбрасывайте, а приготовьте из него миндальное печенье.
Ассорти
1 ст. ложка с горкой семян тыквы или подсолнечника,
5 – 7 грецких орехов,
1 ст. ложка кокосовой стружки,
1 стакан воды.
1. Промываем орехи проточной водой, заливаем фильтрованной, оставляем на 8 часов.
2. Сливаем воду, промываем проточной водой.
3. Загружаем в блендер.
4. Добавляем стакан чистой воды (немного подогреть).
5. Взбиваем 10 – 15 секунд в блендере-чаше.
6. Процеживаем молочко через мелкое сито.
Итак, растительное молоко у нас теперь есть. Можно экспериментировать с коктейлями. Организм будет вам благодарен.
Подготовила Мария Антонова