Лето — по банкам

Говорят, что один весенний день зиму кормит. Летний день тоже может скрасить холодные будни. Что для этого нужно? Яркие и вкусные заготовки!

Томаты с луком

Для приготовления этого салата использовать неперезревшие плоды с плотной кожицей.

Крупные помидоры порезать вдоль на 4 части, а мелкие — на 2. Репчатый лук нарезать крупной соломкой.

В стерилизованные литровые банки уложить слоями томаты и лук: должно получиться три слоя томатов и два слоя лука. Верхним и нижним слоем должны быть томаты. Сверху можно положить щепотку нарезанной петрушки (необязательно).

Маринад на 3 л воды:

4 ст. л. соли,

7 ст. л. сахара,

200 мл лимонного уксуса.

Кипящим маринадом залить содержимое банок. Стерилизовать 15 минут в широкой кастрюле. На дно положить полотенчико. Вода в кастрюле должна доходить до плечиков банок. Закатать и укутать.

По книге «Новые рецепты из НАШЕГО ДОМА»

ПРИМЕЧАНИЕ: Для приготовления лимонного уксуса необходимо развести в 100 мл холодной воды 5 г (1 ч. л.) лимонной кислоты. Или 50 г лимонной кислоты на 1 л воды. Такой «уксус» не вызывает брожения.