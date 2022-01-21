День рождения каждую неделю

Вспомните, как в детстве вы ждали день рождения. Получали подарки, играли с друзьями, ели что-нибудь вкусненькое… А как вам идея устраивать радостный праздник каждую неделю?

В культуре еврейского народа по сей день есть особенная традиция — праздновать день рождения Земли. Празднование субботы закреплено в четвёртой заповеди Закона Божьего: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему… ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Библия, книга Исход 20:8–11).

Суббота говорит о создателе

Библейская заповедь о субботе нравственно необходима, потому что для человека важно осознавать, что этот мир создан Богом. Чудеса природы, гармония законов мироздания, сложное устройство биологических организмов, да и вообще возможность жизни на Земле приводят только к одному трепетному выводу — этот мир возник не случайно. Очень сложно представить, что хаос большого космического взрыва во Вселенной через миллиарды лет породил организованные структуры биохимической жизни.

Вероятность самопроизвольного зарождения жизни на Земле не превышает вероятности того, что пролетающий над свалкой торнадо случайно соберёт из валяющихся в беспорядке деталей готовый к полёту Боинг-747.

Сэр Фред Хойл

Наш мир полон свидетельств продуманного и преднамеренного замысла: от красоты, которую мы видим в ярких цветах и птицах, до сложности клетки и самой структуры Вселенной. Свидетельство Разумного замысла проявляется даже в нашей способности ценить красоту, а также в нашей способности исследовать творение и вдумчиво созерцать его значение. «Верою познаём мы, что вселенная сотворена словом Божиим и что [всё] видимое создано из невидимого…» (Библия, Послание евреям 11:3, современный перевод под редакцией Кулаковых).

Неизбежно мы задаёмся вопросом, как появилась уникальная сложность жизни. Этот вопрос привёл многих к Богу-Создателю, всемогущество Которого проявляется в размере и мощи звёзд и Чьё всеведение обнаруживается в структуре живых клеток и точном взаимодействии физических и органических свойств материи. «Он есть Тот, Который восседает над кругом земли… Он распростёр небеса, как тонкую ткань» (Библия, книга пророка Исаия 40:22). «…Когда ещё Он не сотворил ни земли…, ни начальных пылинок вселенной» (Библия, книга Притчей 8:26). «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Библия, Послание римлянам 11:33).

Интересный факт

Суббота является краеугольным камнем в дискуссиях между эволюционистами и богословами. Задумывались ли вы когда-нибудь, что основанием семидневной недели служит именно Библия? Отсчёт суток зависит от оборота Земли вокруг своей оси. Календарный месяц привязан к вращению Луны вокруг нашей планеты. А год — это космическое путешествие нашего мира вокруг Солнца. А теперь задумайтесь: как появилась семидневная неделя? Ответ: только Библия даёт нам основание для этого отсчёта времени. Потому что Священное Писание говорит, что наш мир был создан за шесть дней, а в седьмой день, в субботу, Бог установил отдых и празднование для всего человечества.

Когда были заложены основания земли, тогда было также положено основание субботы. Если бы соблюдалась суббота, никогда не было бы неверующих или атеистов. Соблюдение субботы спасло бы мир от идолопоклонства.

Эллен Уайт

Предназначение субботы

Милосердный Творец после шести дней творения мира покоился в седьмой день и установил субботний покой для всех людей как памятник творения. Это было задолго до появления еврейского народа. Суббота была подарком всему человечеству. Четвёртая заповедь неизменного Закона Божьего выделяет седьмой день, субботу, из всех других как день покоя, день особого поклонения и служения. Суббота по Божьему замыслу — это день радостного общения с Богом и друг с другом. Это символ нашего искупления во Христе, знак нашего освящения, нашей верности и предвкушения нашей вечной жизни в Царстве Божьем. «Субботы Мои соблюдайте, ибо это — знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас» (Библия, книга Исход 31:13).

«Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо Моё на поклонение, говорит Господь» (Библия, книга пророка Исаии 66:22, 23).

Суббота — это постоянное Божье знамение Его вечного завета со Своим народом. Радостное соблюдение этого святого времени с вечера пятницы до вечера субботы, от захода до захода солнца, есть торжественное воспоминание совершённого Богом творения и искупления.

Суббота — это ещё и время отдыха от всех будничных трудов. Сегодня этот день особенно нужен человеку. Общество, страдающее от стрессов, усталости, постоянных житейских забот, нуждается в отдыхе. Суббота предлагает выход из постоянных проблем современной жизни, напоминая нам, что пришло время отдохнуть от суеты и шума этого мира, прийти в присутствие Того, Кто сотворил нас и знает, в чём мы нуждаемся.

Соблюдая субботу, мы соединяем два события вместе. Мы празднуем день рождения Земли и мечтаем о будущем мире, где не будет страданий и несправедливости. Для христиан суббота сегодня — это преддверие вечности, это атмосфера небесного дома.

Сергей Владимирский

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2022 г.