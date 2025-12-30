Разве я убийца?

Могу ли я оказаться убийцей, сидя на диване и не желая никому зла?

В старинной португальской легенде рассказывается о монастыре, опасно примостившемся на вершине скалы высотой в двести метров. Паломников поднимали наверх в огромной плетёной корзине с помощью старой потёртой веревки. Один паломник, влезая в корзину, с тревогой спросил: «Как часто вы меняете

верёвку?» «Как только старая оборвётся», — невозмутимо ответил монах.

Рискованно, опасно. Вот так подвесить свою жизнь на тонкой, как волосок, верёвке, готовой вот-вот оборваться?

Вниз по наклонной! Как-нибудь удержимся! С помощью двух лишних чашек кофе, двух лишних сигарет, удвоенной затраты энергии, лишая себя сна, отдыха и естественной радости. Затратим невероятные усилия ради грандиозного замысла, который на поверку окажется ничего не стоящим…

Мы несёмся по шоссе современной жизни, пока не сдаст здоровье. И тогда мы расплачиваемся — и временем, и деньгами. Мы слишком поздно приходим к пониманию того, что оборвавшуюся верёвку невозможно заменить. Создатель вручил нам только одну нить жизни.

Каждый, разумеется, знает, что однажды эта нить оборвётся. Это случается в какой-то момент с каждым человеком. Но вопрос вот в чём: должна ли она оборваться так быстро?

Недавно я читал книгу, посвящённую вопросу безопасности воздушного сообщения, или, точнее, отсутствию её; она называлась несколько неожиданно: «Неважно, где вы сидите». Концепция автора сложилась, вероятно, под влиянием фаталистического представления о том, что «если вам суждено погибнуть, то самолёт разобьётся».

К несчастью, многие люди распространяют эту фаталистическую философию на все сферы жизни, а не только на воздушные путешествия. Не имеет значения, где вы сидите и как вы живёте. Неважно, сколько вы едите, пьёте или курите. Вы всё равно ничего не можете с этим поделать. «Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт». Когда верёвке суждено будет оборваться — в соответствии с решением некоего фаталистического мирового закона, — она оборвётся. Поэтому живите, как считаете нужным, — пока не пришёл ваш черёд.

Я не доверяю всем этим глупостям о роковой судьбе. Я верю только в Божественное провидение. Слово Божье свидетельствует, что даже воробышек не погибнет без ведома Господа, тем более — пассажир самолёта. Я не подпишусь под обвинением некоего рокового предопределения, если человек пустит свою машину под откос, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Более того, я не стану порицать Господа, если человек выроет себе могилу собственными руками. Бог ведь просил: «Не убивай».

Право же, если всё находится в ведении некоей метафизической силы, то почему курильщики живут меньше, чем остальные люди? Почему компании, занимающиеся страхованием жизни, относят людей с избыточным весом к группе повышенного риска? Почему у тех, кто делает физические упражнения, реже случаются сердечные приступы и, следовательно, дольше продолжается жизнь? Случайно ли это?

Возможно, действительно имеет значение то, где мы сидим, — если, например, слишком долго находимся за обеденным столом или слишком долго бездельничаем в своём любимом кресле, вместо того чтобы бегать или работать в саду!

Вот что пишет д-р Филипп Р. Ли, профессор социальной медицины Калифорнийского университета: «Если бы можно было одним мановением руки, как по волшебству, смахнуть с лица земли все злоупотребления алкоголем, табаком и автомобилями, то не меньше половины больничных коек тут же освободилось бы». Заметьте: он говорит о проблемах образа жизни. Он не упоминает стихийные бедствия, которых невозможно избежать. Он говорит о том, что мы могли бы изменить, — если бы захотели! Врач не сможет сделать это за нас. Врач может рекомендовать. Настаивать. Предостерегать. Но врач не может день и ночь следить за пациентом и выбивать из его рук сигарету всякий раз, когда тот хочет закурить. Врач не может заставить пациента достаточно спать. Врач не может вытащить его из удобного кресла и принудить пойти на прогулку. Он не может каждый день ужинать со своим пациентом и оттаскивать его от стола, когда съедено будет вполне достаточно. Он не может каждый день проверять холодильник пациента или ходить с ним в магазин, следя за покупкой продуктов.

Понимаете? Если столько заболеваний вызваны исключительно образом жизни, то на ком лежит ответственность за их предотвращение? Врач может дать необходимые рекомендации. Но разве не сам пациент должен быть своим собственным врачом большую часть времени? Если весы показывают, что он набирает лишний вес, то надо ли ждать врача, чтобы услышать, что следует меньше есть?

Возможно, смерть в авиационной катастрофе находится за пределами вашего контроля. Но не умереть от сердечного приступа, вызванного вредными привычками, вы можете.

А если человек отмахивается от подобной информации: «А, сколько проживу! Все мы когда-нибудь умрём»? Так может рассуждать и убийца, хладнокровно лишающий кого-то жизни: всё равно человек рано или поздно умрёт, почему бы не сейчас?

Заповедь Господа «Не убивай» глубже и обширнее, чем может показаться на первый взгляд. Жизнь — это ценность. Подумайте об этом. Очень серьёзно подумайте. Желательно во время прогулки.

Джордж Вандеман,

«Ваша семья и ваше здоровье»

