День, свободный от забот

Как часто каждый из нас позволяет себе отдых в суете жизни — своего рода пит-стоп, остановку во времени? Как вам идея посвящать подобному отдыху один день каждую неделю? Да, но ведь выходные, возможно, возразит кто-нибудь, — это время для выполнения домашних дел, которых скапливается так много, что тут уж не до отдыха. Чем заниматься в этот день — сидеть сложа руки перед экраном телевизора? Давайте попробуем разобраться: необходима ли нам подобная остановка, когда это делать и чем заниматься в этот день?

Понятие о еженедельном отдыхе своими корнями уходит в Библию. В библейской книге Исход мы читаем: «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (20:11).

Что значит слово «почил»? Оно означает «отдыхал». Отдыхая в седьмой день — субботу, Бог подавал пример только что сотворённым людям — Адаму и Еве. Но актуально ли это предложение для современных людей?

Да, это предложение всё ещё имеет силу. Суббота — это предложенное Богом решение проблем, связанных с лихорадочным темпом жизни, рецепт от безостановочного круга тяжёлой работы, в котором вынужден вращаться современный человек. Это приглашение Создателя дать отдых усталой голове и измученному телу — в общении с Ним, в союзе с Создателем. Суббота свидетельствует, что мы не развились из простейших форм в процессе эволюции! Мы больше, чем кости, покрытые кожей; мы больше, чем увеличенная молекула протеина. Мы вышли не из тёмной тесной первобытной ямы. Мы не случайный набор химических веществ. Нас сотворил Бог, и мы созданы по Его образу.

Субботу можно уподобить древней амфоре, погребённой в песках времени и хранящей в себе сокровища. К сожалению, эта амфора была утрачена, но если её содержимое извлечь на свет, то она высветит суть того, что значит быть человеком.

Суббота имеет жизненно важное предназначение, поскольку она содействует максимальному удовлетворению потребностей человека в физической, интеллектуальной, социальной и духовной сферах и открывает вечность.

Как свидетельствует Библия, суббота не является плодом фантазии основоположника какой-то религии. Её соблюдение первоначально не входило ни в какую религиозную систему, будучи совершенно независимым установлением. Оно было свободно от каких бы то ни было религиозных предрассудков и охватывало всю нравственную и духовную сферу человеческой жизни. Бог дал человеку субботу как дар Своему творению.

Слоганом субботнего дня могут стать слова:

«Остановись! Жизнь — это не только бесконечная круговерть работы. Настало время отдыха, чтобы восстановить свои силы».

Но чем заниматься в субботний день, чтобы чувствовать себя счастливым?

День отдыха — это призыв провести время в кругу семьи. Как много времени среди недели мы проводим, общаясь со своей семьёй? В будни родители чаще проводят свободное время с детьми, просто общаясь с ними или готовя домашнее задание. В выходные дела обстоят немного лучше — родители и дети вместе гуляют и ходят в гости. Больше времени детям (как в будние дни, так и в выходные) уделяют матери. Согласно опросу, каждый десятый отец вовсе не имеет возможности проводить время с ребёнком среди недели. На вопрос: «Почему вы проводите с ребёнком меньше времени, чем вам хотелось бы?» большая часть опрашиваемых ответили: «Много работаю».

Но Бог видит предназначение семьи в другом. Суббота была первым днём, который Адам и Ева провели вместе, став мужем и женой.

Суббота — это день общения с близкими и друзьями, а также с нашим Творцом, с Которым мы можем поделиться самым сокровенным — радостями, надеждами, планами.

Суббота даёт нам чувство защищённости. Она является той точкой отсчёта, которая помогает нам справляться со всеми нагрузками в течение трудовой недели. Суббота — это дворец во времени, где мы можем укрыться от досаждающих нам проблем и переживаний.

Вера в любящего Бога формирует мощный позитивный настрой, способствующий укреплению здоровья — духовного и физического. Нет ничего более обнадёживающего, чем покой и удовлетворение, которые испытывают люди, отдающие свою жизнь в руки любящего Бога и уверенные в Его любви. Эта вера даёт здоровье, счастье и целеустремлённость. В Библии об этом написано: «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения» (книга Псалтирь 118:165).

Подготовила Наталья Скороход

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2020 г.